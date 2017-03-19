Шариатские записки из страны, где нет бедных

В современном мире осталось мало стран, где религия является основным регулятором жизни общества. Светскость восторжествовала почти повсеместно. Но только не в Саудовской Аравии, где недавно оказался корреспондент «СП».

Иностранцы везде

Попасть в Саудовскую Аравию не так-то просто. Страна закрыта. Тем не менее, для иностранцев есть несколько способов очутиться по ту сторону границы. Лично я попал туда по приглашению друга. Но давайте поговорим о других способах, которые отличают эту страну от других.

Чаще всего в страну приезжают гастарбайтеры. Как это ни странно, но их здесь несчетное количество. Естественно, такой люд едет в основном из мусульманских стран или из стран, где Ислам является одной из широко распространенных религий, например, Филиппины. Интересно, что среди приезжих из разных частей света наблюдается нечто вроде разделения труда. Например, пакистанцы здесь чаще, чем все прочие, работают автомеханиками. Так же среди них много каменщиков. Да и вообще, порой складывается впечатление, что уроженцы Пакистана, независимо от их этнической принадлежности, крайне незаменимы для Саудии. Практически все грязные работы выполняют они.

А вот арабы из других стран, например, сирийцы и египтяне, чувствуют себя здесь куда более комфортно. Торговля — это по их части. Местные работодатели ценят их за красноречие и за талант продавать все подряд. Следует отметить, что в Саудовской Аравии, как в стране высокоразвитой, высок уровень маркетинга. То есть здесь технику и все прочее продают не с помощью зазывал, как думают многие, когда речь заходит о каком-нибудь восточном рынке. Те же египтяне и сирийцы работают в торговых центрах, размеры которых порой достигают фантастических (во всяком случае, ни в Москве, ни в Питере не видал ничего подобного). А в ТЦ бесчисленные ряды магазинов и магазинчиков предлагают все подряд — от каких-нибудь уникальных суперкаров стоимостью в миллион долларов до самых заурядных семян тмина. Но продавец при этом обязательно будет облачен в строгий черный костюм. Казалось бы, ничего удивительно, но надо отметить, что в Саудовской Аравии нет культуры ношения брюк, рубашек и галстуков. Здесь совсем другая одежда. И этим продавцы, будь они египтянами или сирийцами, сильно отличаются от всех прочих жителей. Резкий контраст.

Полицейский и мечеть (Фото: автора)

А вот филиппинцы вместе с уроженцами Бангладеш относятся к самой низкооплачиваемой части местных гастарбайтеров. Все из-за специфики предпочитаемого ими занятия. Почему-то они в основном работают дворниками. Их заработок обычно не превышает трехсот долларов, но им эта сумма кажется очень даже сносной. Просто в их странах царит нищета и безработица, так что возможность получать столько кажется настоящей удачей. Кстати, дворники в Саудии убирают не только города. Если сесть в машину и отправиться куда-нибудь далеко за город, то не встретишь ничего кроме песка. Местное население любит подобные вылазки — видимо, связь арабов с пустыней имеет какой-то наследственный характер. Впрочем, и любому романтику покажется весьма красивым пустынный закат. В этот момент солнце не обжигает, и совсем нет той несносной жары, что бывает днем в жаркий сезон. В общем, эстетическое удовольствие обеспечено. Однако в ряде случаев отдыхающий может увидеть на фоне всех этих закатов фигуру человека. Очень неожиданно — кругом бескрайние пески, а тут ни с того ни с сего человек с полиэтиленовым пакетом. Иностранцу может показаться, что это либо какой-то экстремал, решивший преодолеть пустыню, либо безумец. На самом же деле, этой фигурой с вероятностью в 99,9% окажется дворник. Его привезли сюда на автобусе и дали задание убрать на определенном

участке весь тот мусор, что ветер намел с города. Так, в Саудии убирают даже безжизненную пустыню.

В арабскую страну приезжают не только азиаты и африканцы. Найти европейца или американца здесь тоже не сложно. Приезжают они, конечно, не за черной работой, но за черным золотом. На западе страны, на самом берегу Красного моря находится город Янбу. Это великолепный промышленный центр, который специализируется на добыче и переработке нефти. Саудийцы приглашают западных спецов, потому как сами не желают работать даже в такой сфере, им больше по душе контроль и владение крупным бизнесом. Для нефтедобытчиков строят огромные районы, которые сплошь состоят из домов европейского типа. Весьма интересно, что американцам и выходцам из Старого света предоставляется возможность вести привычный образ жизни. Даже женщины в этом городе не носят хиджабы, несмотря на то, что на территории всей страны прекрасный пол укутан с ног до головы. Тем не менее, мини-юбок и обтягивающих штанов здесь не найти, так что в остальном здешние иностранки одеваются так, как и все прочие обитательницы страны.

Всех этих людей, будь они хоть инженерами, хоть дворниками, объединяет одно — они приехали по рабочей визе. Так что к каждому у государства практически одинаковые требования. Их немного — быть законопослушным и делать свою работу. При этом в Саудии функционирует весьма интересная система контроля над приезжими. Во-первых, еще по приезде прямо в аэропорту у них снимают отпечатки пальцев и сканируют сетчатку глаза. Спустя пару часов выдают специальный идентификационный документ, которые заменяет все прочие бумажки. В будущем для разрешения любых вопросов иностранцу требуется всего лишь номер, указанный на предоставленной карточке (здесь ее называют «икама», что приблизительно можно перевести как «вид на жительство», однако, в России это словосочетание имеет несколько иное значение — Прим.). И так решаются бюрократические проблемы. В принципе, во многих случаях человеку не нужен даже и этот документ, ибо практически все учреждения оборудованы сканером отпечатков пальцев. Так что законопослушный иностранец может решить свою проблему, лишь приложив палец к датчику.

Но не только за счет современных технологий осуществляется контроль над иностранцами. Есть и проверенные столетиями способы — каждого приезжего «привязывают» к какому-нибудь гражданину. Вернее гражданин выступает чем-то вроде поручителя. В больших фирмах или в учебных заведениях есть специальная должность для местного жителя — он выступает поручителем для всех чужеземных рабочих или студентов. И если кто-то из них совершит преступление или попадет в больницу, местные правоохранители обязательно свяжутся с этим человеком. Наказывать, конечно, не станут, но нервы вымотают изрядно. А вот если иностранец устраивается не в какую-нибудь крупную фирму, а приезжает на поиски работы, то его поручителем может выступать абсолютно любой гражданин Саудовской Аравии. А без поручителя жить и работать в стране нельзя. Такие условия порождают новый вид бизнеса — многие саудовцы зарабатывают на жизнь только тем, что оформляют на себя некоторое количество гастарбайтеров. Последние ради заветной карточки платят ежемесячно или ежеквартально своему поручителю. Суммы, как правило, договорные, государство их никак не регулирует.

Что же до россиян, то они здесь есть, но очень немного. Они не едут сюда в качестве гастарбайтеров, они еду за знаниями. Некоторые наши соотечественники обучаются в исламских ВУЗах, дабы получить теологическое образование. Другие выбирают техническое образование — в стране очень высок уровень подготовки специалистов в сфере добычи и переработки углеводородов. Есть, конечно, и те, кто прибывают из России по коммерческой визе, но таких и вовсе можно по пальцам пересчитать — русский бизнес тут слабо развит, хотя наши нефтяные гиганты имеют определенные связи с аравийскими магнатами.

Аравийские реалии

Ну а теперь о самой Саудии. Первое, что поразит любого россиянина — тут нет налогов. Вообще никаких, за исключением того, что называется закят — это обязанность каждого мусульманина раз в год оказывать определенные пожертвования тем, кто нуждается, или на пользу государства. Но не все облагаются даже этим налогом. Чтобы быть плательщиком человек должен обладать доходом, превышающим по ценности стоимость 84,8 граммов золота. Если соблюдено это условие, то 2,5% отходят либо в пользу бедных, либо в пользу государства. Вот и все, больше никаких сборов. Это определенно преимущество саудовской теократии, потому как такими достижениями в сфере налогообложения не могут похвастаться даже самые продвинутые демократии мира. Впрочем, в стране по-прежнему существует необходимость платить за свет и прочие удобства — из разговора с местными узнаешь, что за все, в том числе и за интернет с телефоном, в месяц приходится отдавать около 30−40 риялов, что примерно равно 400−600 рублям.

Второй диковинкой по праву можно назвать отсутствие бедных в стране. Вернее, такие тут есть, но по российским меркам их отнесли бы к среднему классу. Среднестатистический гражданин, как правило, владеет трехэтажным домом (местное население не селится в многоквартирные дома, да и таких зданий по стране совсем немного — Прим.) и парой-тройкой автомобилей. При этом в доме у него будет прислуга, пускай в лице одного человека, но обязательно будет. Те, у кого нет прислуги и трехэтажного особняка — бедняки. Вообще, чтобы довести себя до такого состояния, надо очень постараться. Ведь даже не работая тут можно иметь приличный доход — выше был приведен один из примеров того, как этого добиться. Но если человек совершенный лентяй, то государство берет заботу о нем на себя. Ему платят пособие, которое примерно равно 500 долларам. На эти деньги в Саудовской Аравии можно жить без особых проблем. Отличительная особенность местных бедняков — у них есть автомобили. Пособие позволяет содержать личный транспорт, при этом не придется ограничивать себя в питании. А все оттого, что дешевым является не только бензин (95 — около 10 рублей за литр, а дизель и вовсе стоит всего несколько рублей — Прим.), но и продукты. Так что малоимущие здесь не выживают, они живут полноценной жизнью, хотя и позволяют себе роптать на судьбу.

Да и в целом всей социальной политике этой страны можно позавидовать. Например, здесь абсолютно бесплатная медицина, причем как для граждан, так и для иностранцев. А когда человек звонит в скорую, его не расспрашивают подолгу о местонахождении, требуя всех точных данных — звонок пеленгуют. Аналогичным образом работают все прочие экстренные службы. При этом количество медицинских учреждений очень велико — нет никаких проблем с очередями и всем прочим. Содержатся больницы на высшем уровне. Повсеместно можно встретить навороченную медтехнику, привезенную из Германии или Японии.

Интересным образом обстоят дела в сфере выплаты пособий определенным группам лиц. Сторонники феминизма регулярно выступают с обвинениями в адрес Саудовской Аравии, потому как считают, что в этой стране права женщин сильно ущемляются. Вопрос неоднозначный, потому как очевидно, что восточный феминизм вряд ли будет похож на западный, учитывая разность культур в целом. Тем не менее, обвинения есть. Сложно сказать, как в эту систему критики вписывается следующий факт. У саудовских женщин есть определенное число преимуществ представительницами прекрасного пола из других стран. Например, если у саудийки умирает муж, то государство обязуется выплачивать ей ежемесячно две тысячи риялов, что превышает 31 тысячу рублей. Если же у нее есть дети, то на каждого ребенка причитается такая же сумма. В будущем она может снова вступить в брак, тогда ей перестают платить 2000 риялов, но на детей по-прежнему будут выделяться полагающиеся суммы. По-моему, это идеально.

Есть в этой стране и банки. Что может показаться странным, так как Ислам запрещает ростовщичество. Но тут этот момент обходят очень интересным способом. Скажем, решил человек обзавестись жильем. В России он пойдет в банк и попробует взять ипотеку. Саудовец сделает примерно то же самое, но ему ничего брать не придется. Вместо этого, банк проанализирует его доход, а потом в случае положительно результата предложит несколько вариантов. Если человек хочет новый дом, то организация обязуется построить его за свой счет. По итогам строительства банк подсчитывает расходы, затем прибавляет к ним определенную сумму и в итоге предлагает заемщику оплачивать все это в рассрочку. Примерно так же и со всем остальным — хочешь получить деньги на предпринимательство? Сначала твой проект проанализируют специалисты, а потом, если все гладко, тебе предоставят деньги, только потребуют включить банк в совладельцы бизнеса.