Самые фантастические мифы об СССР на Западе
10:21. 19 марта 2017 Просмотров - 220 3 коммент. Опубликовал: Caramel
Как известно, 1 февраля 1992 года в Кэмп-Дэвиде была подписана российско-американская Декларация о завершении холодной войны. Западные пропагандисты выдохнули: все «военное время» они активно формировали у своих граждан образ советских нецивилизованных дикарей.
1) В СССР ходят медведи по улицам.
Это штамп перекочевал в американскую пропаганду из пропаганды британской, которая пытались продемонстрировать дикость русского народа во времена далекой Крымской войны. Регулярное присутствие медведей на антисоветских карикатурах в западной прессе привело к тому, что даже в 1980-ые годы некоторые жители Запада полагали, что косолапые звери живут в качестве одомашненных животных во многих советских семьях.
2) Рюмка водки с утра.
Советские люди действительно много пили. Но, конечно, не в таком количестве, как это показывала американская массовая культура. Многие американцы полагали, что советский человек начинал утро, выпив стопку водки натощак и закусив ее соленым огурцом. Причем некоторые граждане США были уверены, что советские родители наливали алкоголь и своим детям. Неудивительно, что американские атлеты на заре состязаний с советскими спортсменами, нередко просили судей удостовериться: "не пьян ли русский?".
3) Все советские люди играют на балалайке.
Когда в мире происходила рок-революция, американские пропагандисты упорно стали продвигать в массовой культуре имидж «русского с балалайкой». На самом деле, это не было невинным штампом: так черные пиарщики пытались навязать прогрессивной западной рокенрольной молодежи, судящий порой о людях лишь по музыке, которую те слушают, образ отсталости советской молодежи. Делалось это во многом потому, что в среде рокеров витали левые, прокоммунистические настроения. Разумеется, демонстрировать свои симпатии к советским балалаечникам из поклонников рок-музыки вряд ли кто рискнул. Кстати, именно по «рокенрольной» причине пропагандисты Запада выбрали необходимым атрибутом советского человека балалайку, а не гармонь. Считалось, что этот музыкальный инструмент лучше контрастирует с «культовой» электрогитарой.
4) Везде ГУЛАГ.
«СССР – тюрьма народов», — это фразу знал почти любой американец. Причем понимал порой ее в буквальном смысле. Так, многие граждане США, приезжающие в Москву во времена «Железного занавеса», просили своих советских сопровождающих показать им ГУЛАГ. Бытовало мнение, что их в СССР не меньше, чем, скажем, кинотеатров.
5) За каждым советским гражданином приставлен сотрудник КГБ.
На каждого советского человека существует досье в КГБ, все квартиры прослушиваются, а по улицам за простыми гражданами осуществляется слежка. Все как в романе Оруэлла «1984». Разумеется, симпатизировать такому государству могли только самые большие оригиналы на Западе.
6) Советские граждане очень кровожадные.
В формировании этого стереотипа решающую роль сыграл Голливуд. Если бы советский человек посмотрел американские боевики «Красный рассвет», «Красный скорпион», «Зверь войны», то даже у него возникли бы сомнения в собственной добродушности.
7) В СССР вечная мерзлота.
Тема вечных холодов в СССР проходит красной нитью через всю написанную американцами «советскую мифологию». Большинство граждан США даже себе представить не могли, что в Советском Союзе есть места, которые составят конкуренцию по жаркому климату их Техасу и Калифорнии. С помощью «искусственного охлаждения» СССР американские пропагандисты хотели показать, что в таком климате могут существовать только очень особые люди, которых весьма сильно отличаются по характеру от цивилизованных и теплолюбивых жителей Запада. В русском просторечии для таких людей есть очень емкое определение – «отморозки».
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-Вот для кого эти “хозяева” англосаксонов,трубили и дули в уши про весь этот бред?
- Я понимаю что при =железном занавесе= (как сейчас такой “занавес” у маленькой Сев.Кореи) -можно обманывать и дурачить этим бредом жителей usa.
Но -Но сегодня это же не возможно – И где у (англосаксов) их адекватность если при рухнувшем занавеси и их “победе” они могли убедится лично что все что им пропихивала их СМИ и ТВ -это бред и ложь!
Но Саманта Пауэрс плевалась слюнями в лицо покойному Чуркину,оря и задыхаясь в бешенстве :”…вы не имеете права так говорить и себя вести! Вы проигравшая страна!!…”
Удивляет -Они там все ДБЛы или все таки через одного (что не облегчает нормального общения с ними).
Тем не менее,молодежь у них гордится своими вооруженными силами (как будто трудно найти в интернете всю правду их “побед”, позорная война во Вьетнаме,позорная война в Ираке -Стыд должен сжигать граждан с нормальным восприятием событий,но видно у них нет НОРМАЛЬНЫХ ГРАЖДАН.
Пусть эти ДБЛы собираются у наших границ – Желательно что б все там скопились -чтоб при их уничтожении не бегать добивать остальных по миру…
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Чтобы знать что такое Англосаксы не надо туда ехать. Достаточно почитать, в крайнем случае посмотреть по зомбо ящику
телесериалы и нормальный человек поймёт, что это страна преступников. Причём государственных: государственный пиратский флот английской королевы, расстрел сипаев в Индии. Преступники в Англии собрались со всего света. Только из России сколько переехало: Гусинский, Березовский, Абрамовичи (Абрамовичей несколько), и это только начало перечисления.
В этой уголовной стране ложь СМИ поставлена во главу государственной политики. Продажные СМИ России тоже поклоняются уголовному миру.
А чего стоят писательницы типа Маринич (Убей мужа в постели), секс в каждой строчке.
Мир захватили уголовные фашистские банды. И плодят эти банды Ротшильды, Рокфелеры – “избганная” нация.
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Мы все доуг доуга ‘обкакиваем” в угоду тех,кто это придумывает в сми эту ложь, т.е. мывсе бараны и идем каждый засвоим козлом в своё стойло.
Отбросьте стериотипы и про себя и про других