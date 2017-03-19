Россия заходит все дальше! Мы готовы?
Уверен, что через один-два месяца я снова поставлю здесь эту статью, обновив ее. Почему? Потому что тема очень важная! Потому что эта тема — повестка дня ближайших месяцев!
В то время как мы сосредоточились, с одной стороны, на референдуме, с другой — на враждебности к Турции, нарастающей внутри ЕС, в нашем регионе происходят интересные события.
Путин тихо и незаметно позволяет себе все больше и заходит все дальше. Глобалисты считают, что загоняют Россию в угол, но наш северный сосед почти каждый день делает новые решительные ходы.
Можете себе представить? Военная база в Египте, даже своего рода вмешательство — вот какого кролика достали русские из шляпы!
Мир заметил эту ситуацию только три дня назад. Русские постоянно перебрасывают военных на эту оставшуюся с советских времен базу на расстоянии 95 километров от ливийской границы.
Более того, еще одно событие так или иначе меняет наши ходы. Наше решение о приобретении ракет С-400, которые, как вчера было официально объявлено, не будут интегрированы в оборонительные системы НАТО, разумеется, не только шаг, связанный с нашей безопасностью. Россия также таким образом сможет серьезно вклиниться в военную концепцию и технологию НАТО.
В таком случае мы должны более серьезно говорить о России и пытаться понять ее. Плохо то, что мы, оказывается, совершенно не подготовлены, как можно судить по дискуссиям на телеканалах. Ни наши академические круги, ни СМИ.
Очевидно, наши либералы, левые и прочие особо не обращали внимания на Путина, а консерваторы полагали, что «обойдутся клише, ведь так или иначе процесс становления России игроком не слишком продвинется вперед».
Что Путин говорил в 2002 году? «Культура России связывает ее с европейской цивилизацией». Это действительно так? Нет! Потому что русская культура и идея были замешаны на тесте борьбы с Европой, но об этом в нашей интеллектуальной среде почти не знают.
На мой взгляд, в первый срок Путина доминировала стратегия «успокоения». Когда Запад «очнулся», наступили 2010-е. Как известно, на этот раз Россию стали третировать санкциями, угрозами, шантажом.
Почему?
Думаю, ключ кроется в выступлении Путина 7 мая 2012 года. В нем содержатся тезисы, которые нужно постоянно держать в голове в ближайшие дни, месяцы, годы: «Мы вместе прошли большой и сложный путь, поверили в себя, в свои силы, укрепили страну, вернули себе достоинство великой нации, мир увидел возрожденную Россию (…) Ближайшие годы будут определяющими для судьбы России. В XXI веке наши национальные приоритеты — прежде всего».
Хашмет Бабаоглу (Haşmet Babaoğlu), Sabah, Турция
оригинал www.sabah.com.tr/yazarlar/babaoglu/2017/03/17/rusya-elini-yukseltiyor-hazir-miyiz
Источник: nnm.me
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Из названия статьи следует: мы – не Россия, Россия – не мы. Что в таком случае обсуждать?
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на передаче соловьёва сказал один мусульманин, курбатов или курбанов, не помню уже фамилию, что россия своими телодвижениями работает в интересах израиля в том регионе. кстати ,после этого высазывания на тв я его больше не видел))