Предсмертная агония, в которой находятся Прибалтийские Республики, не может длиться вечно, поэтому страны неминуемо движутся к логическому концу....

Стремившаяся к своей независимости Прибалтика уже давно перестала скрывать, в каком плачевном состоянии находится ее экономика. Теперь, вместо того, чтобы решать имеющиеся проблемы, Республики решили найти виноватых, чтобы хоть как-то объяснить свои неудачи. Так, накануне, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель рассказал в интервью местному изданию, что от России в странах Балтии остались только ненужные заводы и рабочая сила. Теперь, как оказалось, российские заводы «убили» экономику Республик и оказались причиной ее плачевного состояния.

Однако почему-то он забыл упомянуть, что непригодными заводы стали в республиках только после распада СССР, ведь, согласно статистике, раньше промышленная прибыль предприятий на территории стран Балтии приносила немалые доходы. Становится любопытно, так кто же виноват в том, что не удалось грамотно распределить оставленные ресурсы? Ведь сейчас, как рассказывают аналитики и местные жители, ситуация наблюдается прямо противоположная.

С этим соглашаются и местные граждане, которые отмечают, что Прибалтийские Республики уже много лет движутся к уничтожению, до чего их доводят местные власти, никогда еще у этих стран не было таких плохих хозяев.

Негативные тенденции в экономике прибалтийских стран затронули разные сферы, касается это как лесного хозяйства (нещадная вырубка «зеленого золота»), так и масштабной эмиграции (население стремительно покидает страны). Также самая негативная тенденция наблюдается и в сельскохозяйственной сфере: если в начале 90-ых в странах царило хозяйственное настроение, производились экологически чистые продукты высокого качества, то теперь капиталистическая система привела к тому, что растет паразитическое развитие производства: его «оптимизировали» и подчинили интересам торговцев. Теперь в странах Балтии стало популярным продавать продукты с большими сроками годности, которые обладают более низким качеством и буквально «травят» местное население. Единственного государственного деятеля, президента Латвии в новейшей истории, которому этот диктат переработчиков-продавцов казался неправильным, назвали «наивным».

Между тем, такое паразитическое отношение к экономике рано или поздно не доведет до добра. Ведь, как известно, «паразиты» намного умнее народа, он живет до тех пор, пока жива его жертва. Плохо то, что жертва погибает первой, поэтому лишена радости видеть конец паразита. Прибалтика находится так близко к тому, чтобы уйти в историю, как никогда. Доказывает это и мрачная демографическая ситуация.

Все эти печальные факты, развивающиеся в экономике стран Балтии, наводят на мысль о том, что ее положение хуже некуда, однако местные руководители, похоже, не собираются решать имеющиеся проблемы. А ведь известно, что «предсмертная агония», в которой находятся страны Балтии, не может длиться вечно.

Вместо того, чтобы признать, что после своей разобщенности с Россией уровень экономики прогрессивно ползет вниз, власти Прибалтики не устают говорить о якобы негативных последствиях сотрудничества с российской стороной. Ведь всегда проще найти виноватого и сказать, что оставленные Москвой заводы не работают, чем реально посмотреть на неправильно выбранный курс «развития» экономики, который неминуемо ведет только к гибели. ...

https://newinform.com/48251-predsmertnaya-agoniya-zavody-rossii-ubili-pribaltiku