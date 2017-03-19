Главная » Политика, Экономика

Российские заводы «убили» Прибалтику…

12:30. 19 марта 2017 Просмотров - 199 Нет комментариев Опубликовал:
 
 
full-2-1489911972
 
Предсмертная агония, в которой находятся Прибалтийские Республики, не может длиться вечно, поэтому страны неминуемо движутся к логическому концу....
Стремившаяся к своей независимости Прибалтика уже давно перестала скрывать, в каком плачевном состоянии находится ее экономика. Теперь, вместо того, чтобы решать имеющиеся проблемы, Республики решили найти виноватых, чтобы хоть как-то объяснить свои неудачи. Так, накануне, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель рассказал в интервью местному изданию, что от России в странах Балтии остались только ненужные заводы и рабочая сила. Теперь, как оказалось, российские заводы «убили» экономику Республик и оказались причиной ее плачевного состояния. 
Однако почему-то он забыл упомянуть, что непригодными заводы стали в республиках только после распада СССР, ведь, согласно статистике, раньше промышленная прибыль предприятий на территории стран Балтии приносила немалые доходы. Становится любопытно, так кто же виноват в том, что не удалось грамотно распределить оставленные ресурсы? Ведь сейчас, как рассказывают аналитики и местные жители, ситуация наблюдается прямо противоположная. 
С этим соглашаются и местные граждане, которые отмечают, что Прибалтийские Республики уже много лет движутся к уничтожению, до чего их доводят местные власти, никогда еще у этих стран не было таких плохих хозяев. 
Негативные тенденции в экономике прибалтийских стран затронули разные сферы, касается это как лесного хозяйства (нещадная вырубка «зеленого золота»), так и масштабной эмиграции (население стремительно покидает страны). Также самая негативная тенденция наблюдается и в сельскохозяйственной сфере: если в начале 90-ых в странах царило хозяйственное настроение, производились экологически чистые продукты высокого качества, то теперь капиталистическая система привела к тому, что растет паразитическое развитие производства: его «оптимизировали» и подчинили интересам торговцев. Теперь в странах Балтии стало популярным продавать продукты с большими сроками годности, которые обладают более низким качеством и буквально «травят» местное население. Единственного государственного деятеля, президента Латвии в новейшей истории, которому этот диктат переработчиков-продавцов казался неправильным, назвали «наивным». 
Между тем, такое паразитическое отношение к экономике рано или поздно не доведет до добра. Ведь, как известно, «паразиты» намного умнее народа, он живет до тех пор, пока жива его жертва. Плохо то, что жертва погибает первой, поэтому лишена радости видеть конец паразита. Прибалтика находится так близко к тому, чтобы уйти в историю, как никогда. Доказывает это и мрачная демографическая ситуация. 
Все эти печальные факты, развивающиеся в экономике стран Балтии, наводят на мысль о том, что ее положение хуже некуда, однако местные руководители, похоже, не собираются решать имеющиеся проблемы. А ведь известно, что «предсмертная агония», в которой находятся страны Балтии, не может длиться вечно. 
Вместо того, чтобы признать, что после своей разобщенности с Россией уровень экономики прогрессивно ползет вниз, власти Прибалтики не устают говорить о якобы негативных последствиях сотрудничества с российской стороной. Ведь всегда проще найти виноватого и сказать, что оставленные Москвой заводы не работают, чем реально посмотреть на неправильно выбранный курс «развития» экономики, который неминуемо ведет только к гибели. ...
 
 
https://newinform.com/48251-predsmertnaya-agoniya-zavody-rossii-ubili-pribaltiku
Метки: ес, прибалтика, экономический спад
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Большевики спасли русскую цивилизацию .
... оружия, железнодорожные станции и заводы. Фактически уже к началу восстания... фактически контролировали ситуацию. В Прибалтике и Белоруссии Советская власть была...Не они разрушили «старую Россию». Российскую империю убили «февралисты»: великие князья, часть...
Сводки от ополчения Новороссии 24 мая 2015
...а также Грузии и Прибалтики, хорошо владеющих русским ...Здравствуйте. Вчера был убит наш командир Алексей... коксохимического завода Авдеевский коксохимический завод подвергся массированному... котором находились руководитель российского представительства в СЦКК...
Сводки от ополчения Новороссии 25 мая 2015
...оказался Авдеевский коксохимический завод. По свидетельствам ...котором находились руководитель российского представительства центре генерал... версия – Мозговой убит украинской диверсионно-разведывательной ...а также Грузии и Прибалтики, хорошо владеющих русским...
Основы Русской Национальной идеологии
...говорят: «российский» – «российский балет», «мастерство российских спортсменов», «достижения российских ученых».... тюрьму и убит русский национальный патриот...составе Польшу, Финляндию, Прибалтику, Закавказье, Туркестан, ...для работы на заводах. Но работают...
Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2015
..., конечно, никто бы их не убил, если бы что-то случилось... восстановить работу крупных предприятий — машиностроительного завода имени Кирова и концерна «Стирол... ей возможность получать российский газ без этого транзитера. Прибалтика является лишь рупором...
Вхождение Латвии в состав СССР произошло на основе выборов
... Они разрешили прибалтам отделиться от Российской империи, никаких законных оснований для...все следы оккупации, в Прибалтике уничтожены – закрыты все заводы, ликвидирована в Литве...приведёт к некой эскалации. Судью убили, который выносил приговоры радикалам. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>