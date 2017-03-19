Референдум 1991 года – шаг к развалу СССР

26 лет назад советские граждане пришли на избирательные участки, чтобы высказаться о судьбе своей страны. Состоялось голосование, которое по сей день именуют референдумом о сохранении СССР. Подавляющее большинство проголосовавших – 77%, или 113 млн человек в абсолютном выражении – высказались «за». Но за что именно? Понимали ли граждане СССР, что фактически голосуют не за сохранение, а за развал страны?

По-прежнему актуальным остаётся вопрос о том, что это был за референдум, кем и зачем он проводился и почему он в итоге поспособствовал не сохранению СССР, а прямо противоположному.

17 марта 1991 года, ровно 26 лет назад граждане Советского Союза на специальном всесоюзном референдуме проголосовали за сохранение СССР. Точнее, они считали, что голосуют именно за это, но реальность оказалась значительно сложнее. Она включала в себя не только предательство, когда Союз был распущен без оглядки на плебисцит, но и куда более многоступенчатую ложь.



Для начала вспомним, какая обстановка сложилась к моменту референдума. Первый удар по СССР был осуществлён в 1953 году. В марте был убит Сталин, как минимум умышленным неоказанием помощи, а все решения XIX съезда ВКП(б), по которым власть фактически передавалась от партийной верхушки полностью в руки Верховного Совета СССР, то есть избираемого законодательного органа власти, как и положено по Конституции, были отменены. То, что было оправдано в период войны, подготовки к войне и восстановления после неё, к 1953 году становилось опасно: ведь партия могла превратиться в безответственных паразитов, что в итоге и произошло. Второй мощнейший удар по СССР был нанесён Хрущёвым в 1956 году в результате его лживого предательского антисталинского доклада на XX съезде КПСС.

Постепенно партийная верхушка СССР в результате своей безответственности перед народом загнивала и в итоге решила «строить коммунизм» не для всех граждан, а лично для себя. Этому мешал Союз, значит, его надо было уничтожить.

С приходом Горбачёва к власти и началась полная вакханалия, подробности которой у многих на памяти, поэтому не будем все описывать.



С 1985 года началась сумасшедшая кампания по промыванию мозгов населению, дискредитации Советского Союза, коммунизма и всем, что с этим связано. Кто-то скажет, народ был жизнью не доволен.



Куда там! Жилось народу, как сейчас выясняется, не намного хуже, чем в европах и намного лучше, чем сейчас. И темпы роста экономики были хорошие. Просто была осуществлена контрреволюция сверху, по населению наносились ядерные пропагандистские удары фальшивками, подтасовками, американскими фильмами и джинсами, тоннами лжи и умышленными акциями дискредитации (вроде запрятывания товаров массового потребления по складам и т.д.).



Вся мощная пропагандистская машина работала на это. Внешние враги, естественно, всячески помогали и аплодировали «пятой колонне». Народ был дезориентирован, растерян, страна оказалась беззащитна перед врагами, находящимися на самом верху.

Референдум как шоковая терапия

Провозглашенная командой Михаила Горбачёва в 1985 году программа политических и социально-экономических преобразований практически сразу вылилась в острый государственный кризис. Начиная с 1986 года в СССР постоянно вспыхивали кровавые конфликты на межнациональной почве.



Вначале Алма-Ата, затем армяно-азербайджанский конфликт, погромы в Сумгаите, Кировабаде, резня в казахском Новом Узгене, резня в Фергане, погромы в Андижане, Оше, Баку. Параллельно стремительно набирали силу появившиеся будто бы ниоткуда националистические движения в Прибалтике.

С ноября 1988 по июль 1989-го Эстонская, Литовская, Латвийская ССР последовательно объявили о своем суверенитете, вскоре за ними последовали Азербайджанская и Грузинская ССР.

Основная масса советских граждан в этих условиях оценивала происходящие в стране процессы – и это нужно признать! – совершенно неадекватно. Почти никому не приходило в голову, что разгорающиеся на периферии конфликты могут означать скорый развал страны. Союз казался незыблемым. Прецедентов выхода из состава советского государства не существовало. Юридической процедуры отделения республик не было. Люди ждали наведения порядка и нормализации ситуации.

Вместо этого 24 декабря 1990 года IV съезд народных депутатов внезапно поставил на голосование такие вопросы:

«Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства?», «Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР социалистического строя?», «Считаете ли вы необходимым сохранение в обновленном Союзе советской власти?»

Следом съезд по требованию Михаила Горбачёва принял решение вынести вопрос о сохранении СССР на всесоюзный референдум.



В постановлении о его проведении единственный вопрос к советскому народу был сформулирован так:

«Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».

И варианты ответа: «да» или «нет».

Сохранились некоторые оценки этого документа, что интересно – со стороны антисоветски настроенной демократической общественности. Так, народный депутат СССР Галина Старовойтова говорила о «нагромождении противоречивых и даже взаимоисключающих понятий».

А правозащитница, член Московской Хельсинской группы Мальва Ланда утверждала:

«Вопрос лукав, рассчитан на то, что люди не сумеют разобраться. Это не один, а минимум шесть вопросов».

Правда, правозащитники и демократы в то время полагали, что эта путаница специально создана коммунистами для сокрытия в тумане нечётких формулировок грядущих «непопулярных и антинародных действий» по удушению свободомыслия и возвращению назад в брежневские времена.

В одном они не ошиблись – туманные формулировки действительно служили для сокрытия грядущих «непопулярных и антинародных действий». Но с прямо противоположным знаком.

За что (или против чего) предлагалось проголосовать гражданам страны? За сохранение СССР? Или за новое государственное устройство – обновлённую федерацию? Что это такое и как относиться к фразе «федерацию… суверенных республик»? То есть советские люди одновременно голосовали и за сохранение СССР, и за «парад суверенитетов»?

Референдум прошёл в девяти советских республиках. Молдавия, Армения, Грузия, Латвия, Литва и Эстония проведение референдума на своей территории саботировали, хотя голосование не обошло и их – к волеизъявлению «частным порядком» присоединились, к примеру, Южная Осетия, Приднестровье, Гагаузия, северо-восточные районы Эстонии. Не всё было гладко и там, где плебисцит был осуществлен в полной мере. Так, в Казахской ССР формулировку вопроса изменили на:

«Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?»

На Украине в бюллетень был включён дополнительный вопрос:

«Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?».

И в том и в другом случае (и явно не случайно) новое государство называлось Союз суверенных государств (ССГ).

По результатам этого референдума, за сохранение СССР проголосовали 113 512 812 (77,85%) человек. Против союза 32 303 977 (22,15%) граждан. 2 757 817 (1,86%) бюллетеней недействительны. Явка составила 185 647 355 (80, 03%).

Пересборка – итог перестройки



Вопрос о реорганизации СССР был поднят ещё в конце 1980-х годов. Изначально речь шла о внесении изменений в Конституцию с целью перестройки жизни «на демократических началах». Начавшиеся в стране беспорядки, а следом и «парад суверенитетов» с объявлением о приоритете республиканского законодательства над союзным вызвали реакцию в значительной мере парадоксальную.



Вместо приостановки реформ до наведения порядка и установления законности по всей стране реформы решено было форсировать.

В декабре 1990 года Верховный Совет СССР в целом одобрил предложенный Михаилом Горбачёвым проект нового Союзного договора взамен действовавшего с 1922 года документа, объединяющего страну в единое целое. То есть в условиях нарастающей дезинтеграции государства первый президент СССР решил страну разобрать и пересобрать заново на новых принципах.

Что же закладывалось в основу этого Союза? Проект Союзного договора дорабатывался весной-летом 1991 года в ходе многочисленных встреч и совещаний с республиканскими руководителями в загородной резиденции Горбачёва в Ново-Огареве. Президент страны деятельно обсуждал пересборку государства с крепнущими национальными элитами. Окончательная редакция Договора о Союзе суверенных государств (ССГ – удивительное совпадение с казахским и украинским бюллетенями, не правда ли?) была опубликована в газете «Правда» 15 августа 1991 года. В ней, в частности, говорилось:

«Государства, образующие Союз, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют своё национально-государственное устройство, систему органов власти и управления».

В ведение уже государств, а даже не «суверенных республик» (маски были сброшены!) передавались вопросы формирования правоохранительной системы, собственной армии, они могли самостоятельно выступать на внешнеполитической арене по целому ряду вопросов.

Новый Союз суверенных государств, таким образом, был всего лишь относительно цивилизованной формой развода.



А как же референдум? Он прекрасно уместился в логику происходящих процессов. Напомним, что в декабре 1990 года проект нового Союзного договора был одобрен к работе, 17 марта состоялся референдум «о сохранении СССР» с весьма туманной формулировкой вопроса, а уже 21 марта 1991 года Верховный Совет СССР выпустил постановление, в котором не менее казуистически констатировал:

«За сохранение Союза Советских Социалистических Республик высказались… 77% голосовавших. Таким образом, получила поддержку позиция по вопросу о сохранении Союза ССР на основе демократических преобразований».

Следовательно,

«государственным органам Союза ССР и республик (следует) руководствоваться решением народа… в поддержку обновлённого (!) Союза Советских Социалистических Республик».

Президенту СССР на этом основании рекомендуется

«энергичнее вести дело к завершению работы над новым Союзным договором, с тем чтобы подписать его в кратчайшие сроки».

Таким образом, новый Союзный договор и странное образование ССГ путем нехитрых манипуляций были легитимированы через референдум 1991 года.

Уничтожение под видом обновления





Итак, если касаясь предыстории проведения референдума, то получается ( по замыслу Горбачёва и прочих!): советский народ не понимает, что происходит, он видит, как уничтожают его страну, но не знает, что делать, и обращается ( якобы!) к власти:

«Что вы творите, гады! Спасайте страну!»

А что народу отвечают предатель Горбачёв и депутаты:

«Вот вам, а не страна! Обновлённая федерация, равноправных, суверенных… Получайте.»

Власть решила добить Родину под видом волеизъявления народа.

Но депутаты Съезда и Верховного Совета обязаны защищать страну по факту своего существования, не спрашивая об этом никого. Зачем референдум? Это от власти и депутатов требует Конституция 1977 года:



Статья 31. Защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.



Впрочем, это результат того, что для высшей избираемой власти в СССР не было предусмотрено механизма ответственности перед народом за результаты правления. Если бы депутаты в конце срока правления могли отправляться в тюрьму за плохие результаты работы, если народ ими будет недоволен, то подобного маразма бы не было.

Какие мысли возникают при прочтении такого вопроса? Что это за подлая формулировка «обновлённая федерации равноправных суверенных республик».



Во-первых, такой вопрос сделал легитимном вообще вопрос о существовании СССР. Раньше люди и помыслить не могли, «Как это, не будет Союза?» А вот как! Такой вопрос уничтожал СССР в головах людей.



Представьте, что в войну у нас во главе страны оказался не Сталин, а какой-нибудь безответственный подонок, типа Горбачёва или Ельцина. Прибалтика, Украина, Белоруссия взята, немцы уже под Москвой, страна в крайнем напряжении, требуется воодушевление, но звучит не что-то вроде Приказа 227 «Ни шагу назад!», а следующее:

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».

Можно даже добавить: «в том числе немецкой». Кто ставит подобные вопросы на голосование в момент смертельной угрозы для страны? Только враг.



Во-вторых, как вы уже успели заметить, речь в вопросе даже и не идёт о сохранении СССР. Здесь он так, между прочим, чтобы усыпить бдительность. Речь идёт в вопросе именно об уничтожении (заменено на слово «обновить») Советского Союза и образовании чего-то нового, какой-то федерации. А что это за «новое»? Объяснили ли это людям? Нет, их подло обманули.



В-третьих. Люди, прочитав вопрос, уже начали думать, быть этому «новому Союзу» или нет (а почему бы и не быть, ведь Союз лучше, чем не Союз), а тут нам ещё и объясняют, почему этот «новый Союз» будет лучше, чем наш Родной Союз, наша Родина, которую уничтожают: он будет «обновленный» (значит Родной Союз отсталый, несовременный), в нём будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека (значит, в нашем Родном Союзе не гарантировались права и свободы граждан или делалось это не в полной мере, всех обманули), да ещё и любой национальности (значит, не было у нас на Родине никакой дружбы народов, все врали).



После референдума уже весной-летом 1991 горбачевской рабочей группой в рамках т. н. ново-огарёвского процесса был разработан проект по заключению нового союза – Союза Советских Суверенных Республик как мягкой, децентрализованной федерации.

Проект нового договора о создании Союза был дважды парафирован – 23 апреля и 17 июня 1991 года. Окончательная редакция «Договора о Союзе суверенных государств» была опубликована в газете «Правда» 15 августа. В нём указывалось:

«Государства, образующие Союз, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют своё национально-государственное устройство, систему органов власти и управления, они могут делегировать часть своих полномочий другим государствам — участникам Договора…». «Настоящий договор… вступает в силу с момента подписания… полномочными делегациями. Для государств, его подписавших, с той же даты считается утратившим силу Договор об образовании Союза ССР 1922 года».

Как заявил М. С. Горбачёв, 20 августа новый союзный договор должны были подписать Белоруссия, Казахстан, РСФСР, Таджикистан и Узбекистан, а осенью к ним могли присоединиться Армения, Киргизия, Украина и Туркмения.

Но Государственный комитет по чрезвычайному положению, 18-21 августа осуществил неудачную попытку насильственного отстранения М. С. Горбачёва с поста Президента СССР, сорвав подписание Союзного договора и тем самым ликвидацию Советского Союза:

«…Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества.»

— Из «Обращения к советскому народу» ГКЧП СССР от 18 августа 1991 года

5 сентября 1991 года V съезд народных депутатов СССР не унимался, приняв «Декларацию прав и свобод человека», объявил переходный период для формирования новой системы государственных отношений, подготовки и подписания Договора о Союзе Суверенных Государств.

6 сентября три прибалтийские республики (Латвия, Литва и Эстония) вышли из Союза ССР.

Осенью 1991 по санкции центральных и республиканских властей рабочей группой ново-огарёвского процесса был разработан новый проект Договора — по созданию Союза Суверенных Государств (ССГ) как (уже!) конфедерации независимых государств («конфедеративного государства»).

Предварительное согласие на заключение 9 декабря 1991 договора о создании ССГ со столицей в Минске было дано 14 ноября 1991 только семью республиками (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан). Две республики, в которых накануне состоялись референдумы о независимости (Армения и Украина), отказались войти в конфедеративный союз.

Однако, 8 декабря 1991 года главы трёх государств (Республики Беларусь, Россия и Украина) на встрече в Беловежской пуще,

«отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного Договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактом»,

заключили Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств — межправительственной и межпарламентской организации, не имеющей статуса государства.

Таким образом, предательский Беловежский сговор Шушкевича, Кравчука и Ельцина лишь опережал горбачёвскую команду и закреплял итоги планомерного уничтожения Советского Союза. Причём они сделали так, как их «попросил» народ на референдуме. Ну, почти так.

Хотели «обновленной федерации равноправных суверенных республик»? Получите, распишитесь!

Итак, не вызывает сомнений, что этот референдум был очередной невероятно подлой подрывной акцией врагов народа с подачи Запада против СССР.

Но также не вызывает сомнений, что народ на референдуме в большинстве своем был за сохранение старого Родного СССР, своей Родины и шёл голосовать именно за это.

17 марта 1991 года состоялся референдум, на котором за сохранение СССР проголосовало большинство граждан.

В шести республиках (Литве, Эстонии, Латвии, Грузии, Молдавии, Армении) перестройка уже сделала все, что надо, поэтому высшие органы власти отказались проводить референдум. То есть совершили тем самым государственную измену и не дали народу выразить свою волю.

В остальных республиках результаты получились следующие.

Наши среднеазиатские братья стали образцом обладания сильным чувством государственности. У них, ещё сохранивших общинные традиции, понимание необходимости жить в единой и потому сильной стране оказалось гораздо выше, чем у русских. К сожалению, но факт.

Не намного отстали и белорусы, 83% голосов также высказавшиеся за сохранение СССР.

Где предателей оказалось больше?

По уровню предательства впереди всех оказались столицы и родина Б.Ельцина – Свердловская область.

Ниже приведена таблица, где красным оттенком обозначены республики и регионы с долей проголосовавших ЗА выше, чем в среднем по Союзу, голубым – ниже. Как видно, вполне закономерна ненависть всей остальной России к москвичам. Вот на ком лежит главная ответственность – на столице.

Обратите внимание, что даже в Чечено-Ингушетии процент проголосовавших за сохранение Союза оказалось выше, чем в среднем по стране и почти таким же, как по СССР. Вот вам и чеченцы-сепаратисты. К тому времени демократы ещё не привели за ручку и не посадили во главе Чечни шизиков-отморозков.

Из истории известно, что захват умов столицы является ключевым.

Приведем неудачное в плане мотивов и целей, но все же показательное сравнение. На выборах в Учредительное собрание 1917 года большевики по всей России набирали 22,4% (первые были эсеры – 39,5%), зато они с большим перевесом побеждали в Москве (47,9%), Московской области (55,8%), Петрограде (48,7%), Минске (63,1%).

В 1991 же году Москва, Петербург, Свердловская обл. были передовиками, что голосовали за введение поста президента РСФСР, а позже среди передовиков, кто голосовал за Ельцина на выборах.

Понятно, что на столицы был в первую очередь направлен пропагандистский удар. Было и больше выделено денег, больше подкупов, больше фальсификаций. Но всё же и реально больше искренних идиотов, не желавших «кормить ненужные республики».

Итак, что получается. В целом, советский народ, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей, выстоял в ядерной атаке на своё сознание и интуитивно понимал, что его обманывают, поэтому поддержал сохранение Советского Союза.

Но голосовать было мало, что это такое вообще голосовать за сохранение Союза, когда «немцы уже под Москвой», а точнее в Кремле, в самом верху. Это бессмысленно. Надо было бороться за Союз, в том числе с оружием в руках. Ведь этого требовала от всех граждан Конституция СССР.



Конституция. Статья 62. Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета.

Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета.

Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.



Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.



Понятно, что лидеров не было, того не было, этого не было, а у Янаева руки тряслись… Почему все дружно забыли о главном своём долге Гражданина?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1996 году Государственная дума РФ приняла постановление «О юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР». А так как другого референдума по этому вопросу не проводилось, объявила незаконным постановление Верховного Совета РСФСР от 1991 года «О денонсации Договора об образовании СССР» и юридически признала СССР существующим политическим субъектом.

То есть даже депутаты уже российской Госдумы спустя пять лет после проведения референдума по-прежнему считали, что он был «о сохранении СССР». Что, как мы видели хотя бы из формулировки вопроса, не соответствует действительности. Референдум был о «переформатировании» страны.



Это, впрочем, совершенно не отменяет того парадоксального факта, что люди – граждане страны, несмотря ни на что, не вникая в формулировки, голосовали именно за сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Вот только всех, 113 млн проголосовавших, впоследствии цинично обманули.

Империю разрушили против воли её народа. В этом принято винить Горбачёва, Ельцина и его соратников. Однако руководители других республик были не лучше. Просто у кого-то пирог был больше, у кого-то меньше. Загнать что-нибудь на Запад за твёрдую валюту – мечта любого позднего советского и или коммунистического руководителя.

В идеале страны Евразийского союза должны окончательно сформировать единое пространство с абсолютно новым пониманием как национального суверенитета, так и единства. Сейчас в мире есть такое понятие, как консолидированный Запад. У России и её партнеров есть шанс создать консолидированный Восток – природную кладовую, фабрику технологий и основную военную мощь стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Как правильно заметил в своё время президент РФ Владимир Путин: «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы».



И с этим высказыванием трудно не согласиться. На сегодня у нас есть уникальная возможность на базе новых интеграционных объединений не повторять ошибок прошлого. Что потребует в первую очередь изменения концепции выстраивания отношений между странами. Взаимодействие по принципу: каждый тянет одеяло на себя и хочет урвать кусок побольше — это недальновидная политика, итог которой — ослабление Союза, чем пользуются наши западные «партнёры».



Современные интеграционные процессы требуют качественно новый управленческий корпус, причём на всех уровнях власти: начиная от наднациональных органов и заканчивая местными чиновниками. Управленческая грамотность (на основе состоятельной теории управления), наличие широкого кругозора и личных нравственно-этических качеств — вот залог будущего развития Союза.



К сожалению, на сегодня мы можем наблюдать как раз недостаток кадровой базы в ЕАЭС, что приводит к множеству конфликтов, недопониманию сторон и низким темпам интеграции.

Провал евразийского проекта не сулит ничего хорошего ни России, ни другим странам участникам.

Против евразийской интеграции активно выступают нацисты – националисты. Причём везде: и в Белоруссии, и в Российской Федерации, и в Казахстане. Они являются не самыми умными, но злейшими врагами своих народов. Однако нацисты слабы, поэтому они ищут поддержки либо на Западе, либо у международного террористического интернационала.

Коммунисты, в свою очередь, мечтают о возрождении Союза на социалистических принципах. Плохо это или хорошо – вопрос отдельный. Однако это вряд ли возможно. В России и бывших союзных республиках жажда наживы надолго, если не навсегда, победила социальную справедливость в людских сердцах.



Сейчас распад СССР называют крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Не сбылись наивные мечты тех, кто считал, что каждая республика по отдельности добьётся процветания. Рухнул общий рынок, распались технологические и промышленные цепочки, новые страны закрылись друг от друга таможнями, ввели собственные деньги и даже визы. В некоторых регионах вспыхнули войны. Все это – прямое следствие развала СССР.

То, что произошло в 1991 году, имеется в виду развал СССР, – не было результатом внутренних процессов, происходящих в то время в стране. Выбор, который был сделан 26 лет назад, был навязан Западом. Те люди, которые были тогда во власти, предали страну и её многонациональный народ.

Народ критически воспринимает ту реальность, в которой он существует. В этой ситуации он обращается или к прошлому или к будущему. Но будущее неопределенно, а то, что было в прошлом, для многих притягательно. Поэтому появляется, в противовес либеральным идеям, тяготение к консерватизму, к традиционным ценностям, которые были и в дореволюционном и в советском обществе.

То, как власть распорядилась с итогами Всесоюзного референдума о сохранении СССР, можно назвать стопроцентным предательством. Люди у власти думали только о своих интересах, об извлечении корыстной пользы для себя, они испытывали желание поделить и присвоить государственную собственность. Их совершенно не интересовало мнение народа и его судьба.





Материалы:

Референдумом «о сохранении СССР» власть обманула народ дважды

http://vz.ru/politics/2016/3/17/799850.h tml

О референдуме 1991 года

http://igpr.ru/video/referendum_za_sohra nenie_sssr_i_izmena_rodine

Референдумом 1991 года власть обманула народ

https://topwar.ru/92548-referendumom-o-s ohranenii-sssr-vlast-obmanula-narod-dvaz hdy.html

Развал СССР

http://trueinform.ru/modules.php?name=Ne ws&sid=46649

Референдум за сохранение СССР

http://politrussia.com/control/referendu m-o-sokhranenii-406/

Государственный переворот 1953 – 1991

http://inance.ru/2016/03/referendum-krah a/

Первый секретарь ЦИК РБ вспоминает референдум 1991 года

https://news.tut.by/society/488638.html