Политика Украины: Порошенко снова в пролете

Уже завтра, 20 марта Международный валютный фонд планировал обсудить антикризисную программу Украины. Порошенко, наверное, спал и видел, как получит от МВФ один миллиард долларов, но в итоге - оказался в пролете. Как стало известно совсем недавно, обсуждение, которого так долго ждал украинский лидер, откладывается на неопределенный срок.

Почему так произошло, пока непонятно. Но уже сейчас сообщают, что сложившаяся ситуация является очень необычной, если даже не сказать беспрецедентной.

С каждым днем Украина всё больше и больше копает себе долговую яму, только на сегодняшний день внешний долг страны составляет более 71 миллиарда долларов, при этом на каждого украинца приходятся десятки тысяч гривен государственного долга. Каким образом всё это будет отдаваться, никому непонятно.

Единственным выходом для Незалежной было получить транш от МВФ. Но даже для этого киевской власти пришлось бы пойти на определенные условия, в числе которых значатся повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа государственных служащих и бюджетников и открытие земельного рынка. Интересно, как сам народ отнесся бы к таким нововведениям?

В любом случае, пока об этом можно не думать. Скорее всего МВФ узрел всю неустойчивость нынешнего положения Порошенко. Нет никакого смысла перечислять ему миллиарды долларов, если всё это будет сразу же растащено по карманам.