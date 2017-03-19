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По-этрусски не читается?

00:08. 19 марта 2017 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Прочтение надписей на этрусском наречии


Илл. 1.
 Восточная теория происхождения этрусков была выдвинута на основании обрывочных данных оставленных Геродотом и другими античными авторами. Согласно версии Геродота этруски мигрировали из восточного Средиземноморья. Геродот называл этрусков Тиленами или Тирсенами. В середине 19 века русский археолог и историк Чертков Александр Дмитриевич выдвинул свою, отличную от уже существовавших, теорию. Изучая древнюю историю, он пришёл к выводу, что этруски были славянами.  Независимо от Черткова, славянскую версию происхождения этрусков предложил российский археолог и коллекционер польского происхождения Тадеуш Воланский. В начале 19 века итальянский учёный, этрусколог, славист Себастьяно Чьямпи предложил использовать славянский алфавит для расшифровки этрусских надписей. Чьямпи пришлось выучить польский язык, в связи с его работой в Варшавском университете преподавателем. Себастьяно неожиданно обнаружил, что теперь стал читать и понимать древние этрусские тексты. Тексты на этрусском языке, действительно, можно прочесть (см. илл. 1-6).

*
     В Studi Etruschi [Vol. LI – MCMLXXXIII – (Serie III), 1985, стр. 238] опубликована надпись, оставленная на гробнице и идентифицированная как этрусская (илл. 1). 

Транслитерация (читаем справа налево).  Ящай цей тцяджацчиджий, чувцаджий. Е чёджёлцяць!
Гробница сия тянущаяся (не кантовать), чувствительная (к ударам). Есть тяжесть!

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Илл. 2.  Камея. Читается ДЖЛЯЙЦЯЙ.
Транслитерация (см. илл. 2. читаем слева направо). Джляйцяй.
Обозлённый.

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Илл. 3.  Изображение надгробия из Клузии с прорисовкой надписи (читается справа налево).
Транслитерация (см. илл. 3, читаем справа налево). Чаящува, чаяцява джаввевтцядж.
Ожидающая, чающая воскресение.

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Илл. 4 а. Фото изображения хлеба, употребляемого мужчинами, с надписью, читаемой справа налево, из Канино.

Илл. 4 б. Прорисовка надписи на хлебе. 
Транслитерация (см. илл. 4 б). Чаящуць. - Вера, упование.

*


Илл. 5. Надгробие этрусков с прорисовкой надписи, читающейся справа налево.

Транслитерация (см. илл. 5). Жещаджеяй вьяш. – Сгоревший на пожаре.


*

Илл. 6 а.   Изображение надгробия из Сиены с надписью, читаемой справа налево. 

Илл. 6 б. Прорисовка надписи на надгробии из Сиены. 

Транслитерация (см. илл. 6 б, читаем справа налево).  Ящёй цей цеджев-чацюёй. Чаджой    е.
Надгробие сие дорогое. Чужое  оно. 
*

Алфавит этрусского письма
А – А

ПТ – Б
М – В
П - ВЬ
J. - Д
III (Ж) – ДЖ
W –- ДЖЬ
N – ДЖЬ
Е – Е
‡ – Ж
О (крест в круге) – ЖЬ
n - ДЦЬ
I – (а)И
I', J, J: – Й
^ – Й
Х – К
q – К
F – Кa
Л (часто как х) – Л
D – ЛЬ
Н – МЬ
Н (прямоуг.) – М
205157_300.jpg– Н
+ – НЬ
О, ( – О
ПТ – ПЬ
˥ – П
ϴ (гориз. черта в круге) – РЬ
@, Q (точка в круге) – Р
R – Р
СS - С
Ф – ТС
т – Т
В (8, К) – ТЦЬ
V – У, В
† (верт. элемент в верх. части буквы) - Х
E – X
F – Цa
Σ – Ц
С – ЦЬ 
Ч, У – Ч
ϻ (похоже на М) – Ч
Т, Г (косой элемент вверху) – ЧЬ
Р – Щ, Ч
: , J – Ъ
I , L, I' – Ь
Y – Ю
Ω (как "омега") – Я

В этрусском наречии: ЕI - АЙ, АU - ОЙ

(: – Ъ
I: – Ъ
IO – Ё

     О после гл. указывает на безударный слог, : перед гл. – на ударный гл. звук, : после согл. – на мягкий согласный звук, I после согл. – на мягкий согл. звук. Знак J, стоящий после гласной, гов. о безуд. гл. Если этот знак стоит перед гл., то слог под ударен. Точка перед гл. заменяет знак ударения, точка после гл. указывает на безударный гл. звук. Точка после согл. заменяет собой мягкий знак. Три точки после согл. указывают на тв. согл. звук.

 

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