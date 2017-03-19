Начато изготовление российского космического корабля «Федерация»

РКК «Энергия» им. С.П. Королёва приступила к изготовлению нового российского космического корабля «Федерация». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления руководителя корпорации Владимира Солнцева.

Аппарат «Федерация» разработки РКК «Энергия» предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на станции, находящиеся на околоземной орбите. Корабль является многоразовым. Говорится о применении современного бортового оборудования, которое позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки корабля, повысит безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

«Он [корабль] находится в активной стадии работы, выпущена практически вся конструкторская документация, мы сейчас изготавливаем отдельные узлы», — сообщил господин Солнцев.

Для создания аппарата применяются новейшие технологии, некоторые из которых не имеют аналогов в мировой космонавтике. По словам главы РКК «Энергия», первый корабль будет ориентирован на низкую орбиту и будет на 80 % изготовлен из композитных материалов, а спускаемый аппарат — из алюминия.

Лётные испытания «Федерации» в беспилотном варианте должны начаться в 2021 году. Пилотируемый полёт со стыковкой к МКС состоится не ранее 2023-го.

Ожидается, что в режиме автономного полёта корабль сможет находиться до 30 суток, при полёте в составе орбитальной станции — до 1 года. Ранее сообщалось, что аппарат проектируется в двух вариантах вместимости — четырёхместном и шестиместном.



Российский космический корабль «Федерация» достигнет Луны в 2026 году

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к строительству нового космического корабля «Федерация», который отправится на Луну в 2026 году. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на гендиректора корпорации Владимира Солнцева.

Предполагается, что «Федерация» станет первым российским кораблем, который предназначен не только для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию (МКС), но и для полетов на Луну. В этом состоит его отличие от предшественников — кораблей серии «Союз».

Первый запуск «Федерации» в беспилотном режиме запланирован на 2021 год, первый пилотируемый — на конец 2023 года. Полет к Луне ориентировочно состоится в 2026 году, пишет издание. Для выведения судна на орбиту планируется использовать тяжелые ракеты-носители класса «Ангара».

Солнцев рассказал, что конструкция нового корабля на 80% будет выполнена из композитных материалов. Для возвращаемого аппарата, предназначенного для обеспечения безопасного возвращения космонавтов на Землю, создан новый высокопрочный алюминиевый сплав 1570C. «Он имеет повышенные прочностные характеристики, что позволит снизить массу корабля, парировать динамические, статические нагрузки», — добавил гендиректор корпорации.

Сообщается, что корабль сможет взять на борт экипаж численностью до четырех человек. При этом в режиме автономного полета судно сможет находиться до 30 суток, в составе орбитальной станции — до года.

Напомним, ранее о планах по отправке людей на Луну заявляла SpaceX. Компания намерена доставить к спутнику Земли двух коммерческих туристов в 2018 году.

rb.ru/news/luna-nash/

РОСКОСМОС ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ НАБОР В ОТРЯД КОСМОНАВТОВ

14.03.2017 14:17

Кампания по отбору космонавтов стартует 14 марта 2017 года – Межведомственная комиссия приняла решение о проведении ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (ЦПК) конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов РОСКОСМОСА в 2017 году.

Цель – отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.

Согласно условиям конкурса, предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов РОСКОСМОСА.

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности предусматривает наличие у претендентов в кандидаты в космонавты совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Комплекс медицинских обследований позволит провести следующий этап отбора претендентов. Успешное прохождение комплекса мероприятий, позволяющих оценить психологические качества претендентов – необходимое условие для победы в конкурсе. Также кандидаты обязаны будут пройти тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Претендентом в кандидаты в космонавты Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации.

Возраст претендентов не должен превышать 35 лет.

Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации.

Претенденты должны соответствовать следующим требованиям, необходимым для последующей подготовки к космическому полету, в частности:

иметь способности к изучению космической техники (продемонстрировать умение разобраться в основах и принципах построения технических систем, понимание их физической сущности, умение запоминать техническую информацию, терминологию и технические характеристики);

иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой;

знать иностранный язык (английский) в рамках требований программ неязыковых вузов Российской Федерации и т.д.

С полным перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Госкорпорации «РОСКОСМОС» и ЦПК.

Основные этапы отбора кандидатов в космонавты РОСКОСМОСА будут проходить на базе ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Документы направляются по почте с уведомлением или доставляются заявителем лично по адресу: 141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты».

www.roscosmos.ru/23316/

Источник: nnm.me