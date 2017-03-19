На столичные маршруты вышли трамваи нового поколения

Низкопольные вагоны «Витязь-М» оснащены спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и системой климат-контроля.

«Сегодня у нас исторический момент: на маршрут выходит полностью российский трамвай, который соответствует самым высоким требованиям. Он является абсолютно конкурентным по отношению к лучшим мировым образцам. По многим параметрам он их даже превосходит. Новый трамвай перевозит в два раза больше пассажиров, чем предыдущие. В два раза больше у него продолжительность жизни. Он значительно комфортнее тех, что ходили раньше», — сказал Сергей Собянин во время посещения депо имени Н.Э. Баумана.

Оценить преимущества первыми смогли пассажиры самого популярного столичного маршрута № 17 «Медведково» — «Останкино». По рабочим дням им пользуются более 80 тысяч человек. Ожидается, что после выхода на линию новых трамваев пассажиропоток на этом маршруте вырастет на 30 процентов.

В депо имени Н.Э. Баумана Мэр Москвы вручил благодарственные письма трём водителям трамвая — Марине Головёнкиной, Дмитрию Щербакову и Надежде Крысановой.

Новые трамваи для Москвы

За последние шесть лет подвижной состав обновили на 25 процентов — всего поставлено 190 новых вагонов, в том числе 70 современных трамваев УВЗ-PESA.

В 2016 году по итогам конкурса ГУП «Мосгортранс» заключил с ОАО «Метровагонмаш» («Трансмашхолдинг») контракт жизненного цикла на поставку 300 новых трамваев модели 71-931М «Витязь-М».

Их изготовителем является ООО «ПК Транспортные системы», производство развёрнуто на базе Тверского вагоностроительного завода. Новый трамвай на 100 процентов российского производства.

Трамваи будут поставляться в течение 2017–2019 годов — по 100 штук в год с возможностью досрочного исполнения контракта. 13 трамваев уже поступили. «В течение нескольких лет трамвайный парк почти полностью обновится», — добавил Сергей Собянин.

По условиям контракта жизненного цикла производитель будет в течение 30 лет осуществлять сервисное обслуживание и ремонт поставленной техники. Это станет дополнительной гарантией её качества и надёжности.

Контракт на поставку 300 трамваев для Москвы стал крупнейшим заказом наземного подвижного состава общественного транспорта и практически не имеет аналогов в мире. В результате работой будут обеспечены машиностроительные предприятия, общее число сотрудников в которых — шесть тысяч человек. По предварительным оценкам, будет создано не менее тысячи новых рабочих мест.

Обслуживание трамваев организуют в трёх трамвайных депо: имени Н.Э. Баумана на Сельскохозяйственной улице, Октябрьском на Большой Калитниковской улице и имени И.В. Русакова на Русаковской набережной.

Трамвайное депо имени Н.Э. Баумана, в которое пришли первые трамваи «Витязь-М», обслуживает восемь трамвайных маршрутов в Северо-Восточном, Восточном и Центральном административных округах Москвы. «До конца года все восемь трамвайных маршрутов, которые обслуживает Бауманское трамвайное депо, будут полностью оборудованы, и работать будут только эти трамваи», — сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Климат-контроль и плавный ход

Основными преимуществами новых трамваев «Витязь-М» являются большая вместимость, долговечность, скорость, тихий ход и комфорт пассажиров.

Длина трёхсекционных трамваев составляет 27,5 метра, ширина — 2,5 метра. По сравнению с традиционными моделями вместимость «Витязь-М» увеличена в два раза — до 260 пассажиров, включая 60 мест для сидения и места для инвалидов-колясочников с системами фиксации и оповещения водителя. Конструкционная скорость движения составляет 75 километров в час. Интерьер салона выполнен из алюминиевых сплавов.

В вагоне имеется максимальное для трёхсекционной модели число дверей — шесть штук (две одностворчатые и четыре двустворчатые). Это позволит сократить время посадки и высадки пассажиров в трамвай в пять раз.

Трамваи низкопольные и приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров.

Стандартное их оборудование включает современные системы управления, датчики местоположения ГЛОНАСС/GPS, видеонаблюдение, ретрансляторы Wi-Fi, медиакомплексы для трансляции рекламы и экстренного оповещения, климат-контроль. Система кондиционирования установлена как в пассажирском салоне, так и в кабине водителя.

Новые трамваи будут значительно тише передвигаться по городу. Благодаря особой конструкции тележки повысится плавность хода подвижного состава, значительно снизится уровень шума от стука колёс при поворотах. Движение будет более комфортным для пассажиров и незаметным для жителей домов, расположенных вблизи трамвайных линий.

Важнейшим преимуществом новых трамваев станет бестурникетная система оплаты проезда. Пассажиры смогут входить в любую дверь, оплачивая проезд с помощью валидаторов в салоне. При этом будет усилен контроль оплаты проезда за счёт увеличения числа контролёров, работающих на линиях.

Срок эксплуатации трамваев «Витязь-М» составляет 30 лет, что также почти в два раза больше, чем у традиционных моделей (16 лет).

Для них используется модульная технология сборки кабины водителя и задней площадки вагона. При необходимости в трамвае может быть установлена вторая кабина водителя для челночного движения на маршрутах без разворотных колец.

Технологии снижения шума

Протяжённость трамвайных путей в Москве — 417 километров. Из них 60 процентов (244 километра) отделено от автомобильных дорог и находится на обособленном полотне.

С 2011 года модернизация путевого хозяйства ускорилась. За последние шесть лет реконструировано 200 километров трамвайных путей (48 процентов), в том числе 53,1 километра — в 2016 году. «Сегодня уже 70 процентов трамвайных путей реконструировано, сделаны пути — достаточно бесшумные, комфортные и для тех, кто ездит на трамваях, и для тех, кто проживает рядом с трамвайными путями», — сказал Сергей Собянин.

С 2017 по 2019 год планируется реконструировать либо капитально отремонтировать порядка 55 километров путей. Строители применяют технологии, уменьшающие уровень шума при движении вагонов.

Трамвайные пути обособляют, чтобы исключить движение по ним постороннего транспорта.

Для удобства и безопасности пассажиров остановки оборудуют приподнятыми посадочными платформами. Они располагаются на одном уровне с входом в трамвай. Сейчас в городе установлено 206 таких платформ.

В 2017 году планируется восстановить движение по разворотному кольцу трамваев на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала.



Тактовое расписание и светофоры

В 2016 году 10 трамвайных маршрутов на севере и северо-западе столицы перешли на тактовое расписание. Это позволило согласовать график движения этого вида транспорта. В результате трамваи следуют с равными интервалами и не скапливаются на остановках.

Среднее время ожидания сократилось на 16 процентов, количество пассажиров увеличилось на 10 процентов, а средняя скорость движения выросла на 15 процентов в рабочие и на 30 процентов в выходные дни.

Кроме того, в 2016 году были оптимизирована работа более 20 светофоров. Их перенастроили с учётом приоритета движения городского транспорта.

В итоге на ряде проблемных участков удалось повысить скорость движения трамваев. Так, время проезда по Новощукинской и Краснопрудной улицам сократилось на 20–25 минут, по улице Преображенский Вал — на 15–25 минут.

К 2020 году планируется перейти на тактовое расписание на всех маршрутах и сократить интервал движения трамваев от пяти до семи минут в час пик.

47 маршрутов и 207 миллионов пассажиров



В Москве трамваи ходят по 47 маршрутам. По рабочим дням они перевозят почти один миллион человек. В 2016 году услугами этого вида транспорта воспользовались 207 миллионов пассажиров. Это на 10 миллионов больше, чем в 2011 году. По традиции водителями трамваев становятся в основном женщины. Сейчас из 1836 водителей 1201 — представительницы прекрасного пола.

На балансе городского перевозчика ГУП «Мосгортранс» находится 786 трамваев.

Источник: nnm.me