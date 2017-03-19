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Мы полетим прямо на Солнце – истребитель 8-го поколения!

15:08. 19 марта 2017 Просмотров - 135 2 коммент. Опубликовал:

Россия продолжает троллить пиндосов! Прыжок через два поколения. Российские суперистребители смогут атаковать и в космосе! Специалисты ОАК готовы приступить к проектированию боевого летательного аппарата 8-го поколения. И это будет не просто самолет. Планируется создать концептуально новую многофункциональную боевую авиационную систему с высокоразвитым техническим интеллектом.

Сразу надо оговориться, что новое поколение авиационной техники - понятие субъективное. Ведь среди специалистов до сих пор нет единого мнения - чем истребитель пятого поколения, кроме цены, принципиально превосходит машины поколения 4++. А что должно быть воплощено в боевых самолетах 6-7-го поколений, главные их заказчики - генералы ВВС, что у нас, что за океаном, - представляют очень смутно.

Тем не менее в Объединенной авиастроительной корпорации наметили сформировать рабочую группу высокопрофессиональных конструкторов и технологов. Она займется концептуальным исследованием создания комплексной истребительной системы, которая ответит на все вызовы ХХI века. Включая бои в ближнем космосе. Вполне возможно, удастся разработать алгоритм оперативного создания истребителей 9-го, 10-го и последующих поколений, если такая необходимость возникнет.

Наш истребитель будет чем-то похож на этот корабль из

"Российской газете" удалось выяснить, что именно планируется реализовать в боевой авиасистеме будущего. Никаких государственных секретов мы не раскрываем. Речь идет о концепции. И она очень интересна.

Главная изюминка в том, что одновременно начнут проектироваться две версии истребителя - пилотируемую и беспилотную. По классу они будут относиться к легким и средним, возможно, станут одномоторными.

Изменится сама концепция выполнения боевых задач. Пилотируемый истребитель будет идти в бой только в окружении точно таких же по конфигурации беспилотников. Именно истребители-дроны станут прокладывать курс, вести разведку, защищать пилотируемый самолет от вражеских истребителей и средств ПВО.

Естественно, беспилотник сможет решать самостоятельные задачи - вести тактическую воздушную разведку, если потребуется, наносить удары в опасных средах с высокой интенсивностью угроз всем комплексом оружия, имеющегося на борту. В программу полета беспилотника, в ходе выполнения им боевой задачи, могут оперативно вноситься изменения, перенацеливание его на новые объекты.

Дополнительную защиту обеспечит радиоэлектронная борьба нового уровня. Пилотируемые и беспилотные летательные аппараты окружат роем полноразмерных виртуальных имитаторов, что сделает уничтожение реальной воздушной эскадры весьма проблематичным делом.

Предполагается реализовать еще ряд ноу-хау, которые дадут возможность обеспечить фактически глобальное превосходство над любым противником.

К примеру, сверхдальнее обнаружение в режиме радиолокации, инфракрасного и ультрафиолетового излучений, обеспечение непрерывного сферического обзора. С непрерывным обменом информации между самолетами.

Вооружение истребителей планируется классическим ракетно-пушечным. При этом ракеты смогут размещаться как во внутренних отсеках, так и на внешних подвесках.

Крейсерская сверхзвуковая скорость позволит быстро наращивать количество боевых самолетов на опасном направлении. В ходе сближения с противником применение оружия будет упреждающим и непрерывным. Такая тактика минимизирует возможность ответного удара. Если же противник его нанесет, то защитную роль сыграют беспилотники, приняв огонь на себя.

Боевые авиационные системы нового уровня, естественно, войдут в единое сетецентрическое информационное пространство: борт-борт, борт-земля, земля-борт и даже борт-космос-земля-борт. Это позволит быстро реагировать на характер изменяющихся угроз и осуществлять перенацеливание воздушной группировки.

Самолеты - пилотируемые и беспилотники - будут иметь искусственный интеллект. Кстати, российского происхождения - здесь мы своих зарубежных конкурентов опередим.

Поскольку истребители предполагается вооружать в том числе гиперзвуковыми ракетами, они будут способны поражать цели, находящиеся в ближнем космосе.

А с оснащением самолетов гиперзвуковыми двигателями они сами смогут взлетать на околоземные орбиты, выполнять там боевые задачи и возвращаться на Землю.

Внешний облик самолетов окончательно еще не сформирован. Но, как говорят весьма компетентные специалисты, они вполне могут быть похожими на космические истребители, которые сражались в фильмах Джорджа Лукаса "Звездные войны". С той конструктивной поправкой, что в основном самолеты все-таки станут летать в условиях атмосферы, а не в безвоздушном пространстве.

Пусть пока это кажется фантастикой. И с кем нам биться в ближнем космосе? Хочется верить, что ни с кем из землян не придется. Между тем необходимость в создании космических истребителей есть.  Астероидную и метеоритную опасность для планеты никто не отменял.

Так что истребительная система будущего, над которой начинают работу в ОАК, вполне возможно, будет защищать не отдельные государства, а всю нашу человеческую цивилизацию. И в связи с этим реально то, что окончательно проект станет реализовываться в международной кооперации. Такой вариант рассматривается.

И еще интересная деталь. Поскольку в России создание истребителя будет идти не в рамках одного КБ, то и название он получит не МиГ или Су. Скорее всего, ему изначально присвоят имя собственное. Ведь первый в мире тяжелый бомбардировщик, спроектированный Игорем Сикорским, не носил имя создателя. Это был "Илья Муромец". Так пусть и истребитель космического поколения назовут богатырским именем.

 

Даёшь, 7 (пока) поколение

 

http://новости-россии.ru-an.info/новости/мы-полетим-прямо-на-солнце-даёшь-истребитель-8-го-поколения/

Метки: будущее ВКС, космолёт, перспективное вооружение
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