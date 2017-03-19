Миф об озоновой дыре

«Боинг» очень стремился выиграть международный тендер на трансатлантические перелёты. И была запущена такая информация о том, что окислы азота, которые выделяются при сгорании топлива сверхзвуковых самолётов, особенно гражданской авиации, военные почему-то были ни при чём, разрушают озоновый слой. И был даже принят закон о запрете гражданских сверхзвуковых перелётов.



Мифы о глобальном потеплении, озоновых дырах обсуждают Дмитрий Перетолчин и Александр Алентьев, доктор химических наук, профессор Института Нефтехимического Анализа им. Топчиева РАН.

Дмитрий Перетолчин. Насколько вообще раскручены мифы в науке и в области химии. Я понимаю, что это такой крупный вопрос, но я с ним сам сталкивался, поэтому его вам перебрасываю.

Александр АЛЕНТЬЕВ. Есть два очень характерных примера подобного рода мифов – озоновые дыры и глобальное потепление. Два глобальных мифа, которые очень хорошо раскручены СМИ за последнее время. Можно даже проследить каким образом эти мифы рождались, кто был заказчиком этих мифов.

Дмитрий Перетолчин. Про озоновые дыры постепенно утихло.

Александр АЛЕНТЬЕВ. Понятно, что утихли эти разговоры, потому что заказчик удовлетворился. Начиналось это ещё в семидесятые, когда организовывались трансатлантические перелёты и была конкуренция между компанией «Боинг» и «Конкордом» и «ТУ-144». Соответственно, «Боинг» очень стремился выиграть этот международный тендер на трансатлантические перелёты. И была запущена такая информация о том, что окислы азота, которые выделяются при сгорании топлива сверхзвуковых самолётов, особенно гражданской авиации, военные почему-то были ни при чём, разрушают озоновый слой. И был даже принят закон о запрете гражданских сверхзвуковых перелётов.

Опираясь на этот закон «Боинг» спокойно выиграл этот международный тендер, «Боинг 747» освоили эти трансатлантические перелёты и об озоновом слое на время забыли. Потом об этом вспомнила компания DuPont вместе с крупнейшими производителями холодильных агрегатов компании ICI. Я не знаю, может они аффилированы эти компании каким-то образом, потому что «Дюпон» выпускал фреоны, фторфреоны – очень дорогие реактивы химические. Вообще во фторорганике фирма «Дюпон де Намюр» до сих пор непревзойдённый лидер. А хотелось, по-видимому, заменить в холодильных агрегатах дешёвые хлорфторфреоны на дорогие фторфреоны.

Таким образом, произошла реанимация мифа о дырах в озоновом слое. В 1974 году Шервуд Роуланд и Марио Молина обнаружили эффект распада атмосферного озона под действием хлора, входящего в состав хлорфторфреонов. (В 1995 году им дали Нобелевскую премию). Компания о крайнем вреде этих самых хлорфторфреонов для озонового слоя была запущена. Появились работы, о необратимом распаде озона под действием этих хлорфреонов. В 1985 году была создана Венская конвенция о запрете этих хлорфреонов, которые вредят озоновому слою. Через несколько месяцев была обнаружена огромная озоновая дыра над Антарктидой.

Дмитрий Перетолчин. Так она есть на самом деле?

Александр АЛЕНТЬЕВ. Конечно, есть. Первый раз эта озоновая дыра почему-то была обнаружена в 1957 году, но о ней заговорили в 85-м, как о страшном вреде…

Дмитрий Перетолчин. Как о следствии появления этих самых компонентов.

Александр АЛЕНТЬЕВ. Конечно. В 1957 году там вроде бы ничего не было, хлорфреоны не воздействовали, а в 1985 году они сразу продырявили этот самый озоновый слой и почему-то над Антарктидой… Интересно, почему над Антарктидой и как они долетели до Антарктиды, когда основные источники хлорфреонов на самом деле в Европе, в Азии, но никак не в Антарктиде. И на самом деле, если так разбирать по косточкам эту, скажем, теорему о том, что хлорфреоны так сильно влияют на озоновый слой, оказывается, это полнейшая глупость. Почему? Даже если разбить все эти самые холодильники с хлорфреонами, их концентрация в приземном слое будет достаточно мала – разнесётся ветром – это, во-первых. Во-вторых, молекулярная масса этих хлорфреонов очень велика – до верхних слоёв атмосферы просто не долетит. Это факт. Дальше. Эти самый хлорфреоны выбрасываются во время извержения вулканов, то есть, есть естественный источник хлофреонов. Более того, на этот самый озоновый слой гораздо хуже воздействуют выбросы водорода и метана, которые существуют просто из тех же самых разломов во время извержения вулканов.

Дмитрий Перетолчин. В гораздо больших объёмах.

Александр АЛЕНТЬЕВ. Конечно. Эти самые хлорфреоны, если одна молекула долетит… Долетит одна молекула и что с ней будет из этого приземного слоя? Ведь это даже по физике, химии просто невозможно, чтобы они так активно испарялись на земле и все долетали до верхних слоёв атмосферы. Но более того, самое смешное то, что озоновый слой – это самовозобновляемая система. Потому что озон получается под воздействием ультрафиолета на молекулы кислорода. Кислород есть в верхних слоях атмосферы, под воздействием солнечного ультрафиолета получается озон.

Дмитрий Перетолчин. Понятно. Холодильниками его разрушить всё-таки нельзя?

Александр АЛЕНТЬЕВ. Абсолютно невозможно. Это полнейшая глупость, если это анализировать последовательно и логически с научной точки зрения.

Дмитрий Перетолчин. Ещё есть такой момент, что глобальное потепление на людей сваливают, что их слишком много, они слишком сильно дышат. Примерно такая логика. Тоже миф?

Александр АЛЕНТЬЕВ. Такой же миф. Более того, развивался он совершенно таким же образом. Были намеренно перепутаны причины и следствия. Глобальное потепление – да, оно есть. Но причинами глобального потепления вовсе не являются выбросы парникового газа в атмосферу. Солнечная активность – это главная причина потепления. В тех же самых ледниковых кернах Гренландии, Антарктиды были обнаружены значительно большие концентрации двуокиси углеродов в какие-то древние времена. Но самое главное, что основной источник и резервуар этой самой двуокиси углерода – это Мировой океан.

Дмитрий Перетолчин. То есть на самом деле от того, что становится теплее, Мировой океан перестаёт поглощать углекислый газ. Правильно?

Александр АЛЕНТЬЕВ. Он выделяет его. Растворимость понижается, и он его выделяет. Не растворяет в себе, а когда наступает охлаждение Мирового океана, он его поглощает. 98% углекислого газа, свободного углекислого газа растворено в Мировом океане, еще 2% – это выбросы от извержения вулканов.

Дмитрий Перетолчин. То есть даже вулканы на самом деле не влияют настолько на глобальное потепление. Процесс обусловлен целым комплексом различных процессов.

Александр АЛЕНТЬЕВ. Более того, двуокись углерода – это не основной парниковый газ. Основной парниковый газ – вода.

Дмитрий Перетолчин. Пар?

Александр АЛЕНТЬЕВ. Водяной пар. При потеплении воды становится больше, вода конденсируется в облаках, облака отражают солнечный свет и начинается похолодание, а вовсе не потепление. То есть вот такой саморегулируемый процесс испарения, конденсации – выделения и растворения СО2 – это именно таким образом регулируются периоды потепления, похолодания на земле.

Дмитрий Перетолчин Фактически мы зачастую сталкиваемся просто с методами недобросовестной конкуренции…

Александр АЛЕНТЬЕВ. А метод недобросовестной конкуренции был просто великолепен, по поводу глобального потепления это было просто великолепно! Во-первых, на Мадридской конференции 1995 года был принят закон о том, что причиной глобального потепления является деятельность человека. На этой конференции присутствовали и сторонники этой гипотезы, и её противники. Например, противником этой гипотезы был член-корреспондент Академии наук СССР Андрей Петрович Капица. По его воспоминанию целый ряд документов, которые были представлены в ООН противниками гипотезы глобального потепления, бесследно исчез.

Дмитрий Перетолчин. Они не были приняты к рассмотрению?

Александр АЛЕНТЬЕВ. Вообще исчезли. Они были поданы в Комиссию ООН, потом они исчезли. Соответственно противникам этой гипотезы слова не дали. Документы растворились, слова не дали и был принят закон. А в 1997 году уже был подписан Киотский протокол. Два года прошло с Мадридской конференции, тут же был подписан Киотский протокол, который обязывает ограничить промышленные и бытовые выбросы двуокиси углерода.