Лондонский мост рухнул
12:45. 19 марта 2017 Просмотров - 14 Один комментарий Опубликовал: brahman
Ах ты, мерзавец, маму в гроб упёк? (с) Даун-Хаус
На случай смерти королевы Елизаветы II Букингемским дворцом разработан детальный план действий, учитывающий несколько вариантов развития событий.
Как пишет The Guardian, основной причиной смерти королевы станет непродолжительная болезнь, в последние часы жизни Елизаветы II рядом с ней будут находиться её родственники и врачи.
Сообщается, что, «когда королева навсегда закроет глаза», принц Чарльз станет королём, а его братья и сёстры поцелуют ему руку.
На случай смерти королевы во избежание утечек информации разработан специальный код, который будет использоваться на безопасных линиях связи: «Лондонский мост рухнул».
Также отмечается, что о смерти Елизаветы II оповестят глав правительств 15 стран, в которых королева является формальным главой государства.
Газета пишет, что одним из первых о смерти королевы узнает её личный секретарь Кристофер Гейдт, который затем сообщит о произошедшем премьер-министру Великобритании.
При этом, по информации издания, у The Times уже подготовлены материалы на случай смерти королевы, которых хватит на 11 дней. Телеканал Sky News, как пишет The Guardian, в течение долгих лет «отрабатывает» смерть Елизаветы II. Также сообщается, что королева будет похоронена в усыпальнице Виндзорского замка.
https://russian.rt.com/world/news/368836-p
PS. Вот это я понимаю, человек еще не умер, а основная причина смерти уже известна. Это почище "самоубившегося в стиле Кирпы и Кравченко" менеджера "Роскосмоса".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ну ичто? У меня мама и бабушка с 70 лет себе всё смертенное сами приготовили и деньги собрали и сценарий создоли. Хотя бабушка умерла в 90 лет, а мама слава Богу жива