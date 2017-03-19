Главная » Невероятное в мире

Лондонский мост рухнул

12:45. 19 марта 2017 Просмотров - 14 Один комментарий Опубликовал:


Ах ты, мерзавец, маму в гроб упёк? (с) Даун-Хаус

На случай смерти королевы Елизаветы II Букингемским дворцом разработан детальный план действий, учитывающий несколько вариантов развития событий.

Как пишет The Guardian, основной причиной смерти королевы станет непродолжительная болезнь, в последние часы жизни Елизаветы II рядом с ней будут находиться её родственники и врачи.
Сообщается, что, «когда королева навсегда закроет глаза», принц Чарльз станет королём, а его братья и сёстры поцелуют ему руку.
На случай смерти королевы во избежание утечек информации разработан специальный код, который будет использоваться на безопасных линиях связи: «Лондонский мост рухнул».
Также отмечается, что о смерти Елизаветы II оповестят глав правительств 15 стран, в которых королева является формальным главой государства.
Газета пишет, что одним из первых о смерти королевы узнает её личный секретарь Кристофер Гейдт, который затем сообщит о произошедшем премьер-министру Великобритании.
При этом, по информации издания, у The Times уже подготовлены материалы на случай смерти королевы, которых хватит на 11 дней. Телеканал Sky News, как пишет The Guardian, в течение долгих лет «отрабатывает» смерть Елизаветы II. Также сообщается, что королева будет похоронена в усыпальнице Виндзорского замка.

https://russian.rt.com/world/news/368836-plan-smert-elizaveta-dvorec – цинк

PS. Вот это я понимаю, человек еще не умер, а основная причина смерти уже известна. Это почище "самоубившегося в стиле Кирпы и Кравченко" менеджера "Роскосмоса".



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
...как на нефтяных промыслах. Хранитель Лондонского музея науки Уолтер Уинстон полагал...свидетельствуют, что древняя цивилизация Боливии рухнула 5000 лет назад после конфликта...Биврёст» или персидские – о мосте «Чинват», или мост времени, описанный Ричардом Бахом...
«Банда иудо-либералов». Какую тайну хранит в Калифорнии министр «Открытого правительства» Михаил Абызов
...часть своих активов. По данным лондонских источников, расследования, проведённые несколькими известными... «Мостотрест», занимающейся строительством дорог, мостов и инфраструктуры, которой он владел... С тех пор цена акций рухнула на 67%. В настоящее время...
Новости России и Крыма. Сегодня 30 января 2015
...неблагоприятное отношение, говорится в исследовании лондонского Королевского института международных отношений (Chatham... а индекс афинской фондовой биржи рухнул на 9%, до трехгодичных минимумов...том, что намерено играть роль моста между Европой и Россией», — ...

Один комментарий»

  • 1147 868
    любопытный 19 марта 2017 в 16:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну ичто? У меня мама и бабушка с 70 лет себе всё смертенное сами приготовили и деньги собрали и сценарий создоли. Хотя бабушка умерла в 90 лет, а мама слава Богу жива

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>