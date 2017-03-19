Лекция об устройстве политической системы

Во время поездки в Барнаул помимо выступлений пред общественностью и интервью СМИ меня попросили прочитать лекцию студентам. Студенты были не простые, а политологи из Алтайского государственного университета.



А говорили мы с ними об устройстве политической системы. И нашей и не нашей. Вопросы были самые острые. Впрочем – вы убедитесь в этом сами.

Я же хотел обратить ваше внимание на следующий факт.

Лекция была прочитана 20 февраля 2017 года.

Одним из тезисов, которым я хотел поделиться с молодыми политологами, был следующий. Либеральное правительство Д.А. Медведева вполне осознанно сегодня проводит действия, которые приводят к усилению социальной напряженности в обществе. Это повышение тарифов ЖКХ, приватизация, внедрение ювенальной юстиции, введение платного въезда в города и многое другое. С другой стороны, майские указы Путина от 2012 года, направленные на повышение уровня социальной защищенности населения, правительством «Единой России» не выполняются.

Для чего нужна такая политика?

Для понижения доверия народа к В.В. Путину накануне президентских выборов.

Зачем это нужно внешним силам, понятно – постараться не допустить прихода Путина во власть на очередной срок. Но такой сценарий выглядит маловероятным. Внешним силам надо, чтобы он стал главой страны максимально ослабленным, не имея опоры на подавляющее большинство населения. Это может связать Путину руки во внешней политике.

Внутренние силы, представляющие из себя «прослойку» между носителем власти народом и президентом, также… заинтересованы в действиях по ослаблению Путина. Это высшая бюрократия «Единой России» во главе с руководителем партии Д.А. Медведевым.

Почему?

Потому что президент будет более зависим от «прослойки» в случае сокращения поддержки в народе, которая может быть вызвана действиями правительства по усилению социальной напряженности.

Все, что делает сегодня правительство – все бьет по рейтингу Путина.

Но у нашего национального лидера есть отличное средство, чтобы попытки его ослабить использовать в целях увеличения народной поддержки.

Отставка правительства Медведева перед президентскими выборами резко увеличит популярность и доверие к Путину. Те, кто работал на его ослабление, сработают сами того не желая на его усиление.

Напомню, что лекция была прочитана 20 февраля. В ней мы со студентами подробно рассмотрели данную ситуацию и истоки её возникновения.

Хочет ли Д.А. Медведев в отставку? Есть ли у него намерения закончить политическую карьеру? Таких намерений мы у него не видим.

И вот 2 марта выходит ролик, снятый Навальным про Медведева. Попытка очернения? Нет, попытка усиления и поддержки. Поддаваться на давление противника в политике невозможно. Идти в повестке дня «другой стороны баррикад» — недопустимо. Поэтому после фильма Навального отправить в отставку правительство Медведева куда как сложнее. Навальный своими действиями УСИЛИЛ, а не ослабил позиции Медведева!

— Вспомните, что именно он стал неоднократно судимым, но ни разу не севшим.

— Вспомните, что именно муниципальные депутаты от ЕР дали возможность Навальному пройти муниципальный фильтр, чтобы принять участие в выборах мэра Москвы. Без помощи «Единой России» «величайшего мыслителя современности» просто не зарегистрировали бы.

— Посмотрите, как свободно летают съемочные аппараты над «объектами, принадлежащими Медведеву» в фильме Навального.

И поразмышляйте над всеми этими фактами…

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Фрагмент лекции, где говорится об возможности отставки правительства

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Источник: nstarikov.ru