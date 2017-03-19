Во время визита президента Порошенко в конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье, ему представили эскиз нового многоцелевого истребителя. Об этом сообщает издание IHS Jane's 360.

Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с МиГ-29, однако на него не будут устанавливать бортовые системы российского производства.

Создаваемый самолет получил название "Легкий бойовий літак".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает закупать двигатели для гражданских и экспортных вертолетов у Украины.

https://telegraf.by/2017/03/344869-kiev-sozdast-sobstvennii-mnogocelevoi-istrebitel