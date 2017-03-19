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Легкий бойовий літак

15:15. 19 марта 2017 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:

Киев создаст собственный многоцелевой истребитель

 
 
Во время визита президента Порошенко в конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье, ему представили эскиз нового многоцелевого истребителя. Об этом сообщает издание IHS Jane's 360.
 
Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с МиГ-29, однако на него не будут устанавливать бортовые системы российского производства.
 
Создаваемый самолет получил название "Легкий бойовий літак".
 
Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает закупать двигатели для гражданских и экспортных вертолетов у Украины. 
 
 
https://telegraf.by/2017/03/344869-kiev-sozdast-sobstvennii-mnogocelevoi-istrebitel

 

Метки: Легкий бойовий літак
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Один комментарий»

  • 515 411
    Yuri 19 марта 2017 в 15:36 Ссылка Пометить
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    Уже даже не смешно. Мэм “Украина создаст ” это как “британские ученые”. Столь же глупо как и беЗсмысленно.

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