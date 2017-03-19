Легкий бойовий літак
15:15. 19 марта 2017 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал: Кирилл
Киев создаст собственный многоцелевой истребитель
Во время визита президента Порошенко в конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье, ему представили эскиз нового многоцелевого истребителя. Об этом сообщает издание IHS Jane's 360.
Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с МиГ-29, однако на него не будут устанавливать бортовые системы российского производства.
Создаваемый самолет получил название "Легкий бойовий літак".
Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает закупать двигатели для гражданских и экспортных вертолетов у Украины.
https://telegraf.by/2017/03/344869-kiev-sozdast-sobstvennii-mnogocelevoi-istrebitel
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Уже даже не смешно. Мэм “Украина создаст ” это как “британские ученые”. Столь же глупо как и беЗсмысленно.