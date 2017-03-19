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Израиль уничтожит ПВО Сирии, в случае защиты Сирийскими ПВО своей территории

18:16. 19 марта 2017 Просмотров - 264 4 коммент. Опубликовал:

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Жесткое заявление в адрес Дамаска сделал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. он пригрозил уничтожить батареи ПВО Сирии, если они будут применяться против ВВС еврейского государства. - "Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты (незаконно вторгнушиеся на территорию САР - прим.), она будет уничтожена. Компромисса в этом вопросе быть не может", - заявил Либерман во время выступления перед новобранцами бронетанковых войск на одной из военных баз страны.

Речь идет об инциденте, который произошел 17 марта. Каждая из сторон трактует его по-своему. В тот день израильские ВВС атаковали несколько целей в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами. Как утверждали израильские военные, одна из них была перехвачена. В свою очередь, командование сирийской армии заявило, что зенитчикам удалось сбить самолет израильтян, участвовавший в налете в воздушном пространстве арабской республики. В Тель-Авиве потери отрицают. Там говорят, что целью авиаударов была колонна с оружием для ливанского шиитского движения "Хезболла". А в Дамаске настаивают, что израильтяне бомбили объекты армии САР в районе Пальмиры. Между тем Авигдор Либерман заверил аудиторию, что Израиль "не заинтересован во вмешательстве в ход гражданской войны в Сирии".

Метки: вторжение, израильские обстрелы, сирия, терроризм
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4 коммент.»

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    Евгений 19 марта 2017 в 18:28 Ссылка Пометить
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    А где были С-400? Или Путин дал команду своих не трогать?

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    Владимир 19 марта 2017 в 18:35 Ссылка Пометить
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    В 1975 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла принципиальное решение осудить сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Основаниями для принятия Резолюции №3379 от 10 ноября 1975 г. была повседневная антигуманная и репрессивная практика Израиля на оккупированной палестинской территории. Тогда ООН, а раньше и другие международные организации и конференции, осудили преступный альянс сионизма и южноафриканского режима апартеида, расистскую политику Израиля на оккупированных арабских территориях, определили сионизм как угрозу всему человечеству и призывали все народы мира противостоять этой человеконенавистнической идеологии.
    http://via-midgard.info/news/rezolyuciya-oon-o-priznanii-sionizma-formoj.htm

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    Евгений 19 марта 2017 в 18:38 Ссылка Пометить
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    Почему бы Конашенкову не заявить: Что если в следующий раз Израильские ВВС нарушат воздушное пространство Сирии, то будут уничтожены.

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      Stelm Евгений 19 марта 2017 в 19:30 Ссылка Пометить
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      Да Вы шо? Сбить израильский самолет? Совсем рамсы попутали? Они же п-а-р-т-н-е-р-ы. И цепко держат кое-кого за кое-что. А Вы-уничтожить…Не кошерно это совсем…

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