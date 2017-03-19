Израиль уничтожит ПВО Сирии, в случае защиты Сирийскими ПВО своей территории

Жесткое заявление в адрес Дамаска сделал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. он пригрозил уничтожить батареи ПВО Сирии, если они будут применяться против ВВС еврейского государства. - "Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты (незаконно вторгнушиеся на территорию САР - прим.), она будет уничтожена. Компромисса в этом вопросе быть не может", - заявил Либерман во время выступления перед новобранцами бронетанковых войск на одной из военных баз страны.

Речь идет об инциденте, который произошел 17 марта. Каждая из сторон трактует его по-своему. В тот день израильские ВВС атаковали несколько целей в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами. Как утверждали израильские военные, одна из них была перехвачена. В свою очередь, командование сирийской армии заявило, что зенитчикам удалось сбить самолет израильтян, участвовавший в налете в воздушном пространстве арабской республики. В Тель-Авиве потери отрицают. Там говорят, что целью авиаударов была колонна с оружием для ливанского шиитского движения "Хезболла". А в Дамаске настаивают, что израильтяне бомбили объекты армии САР в районе Пальмиры. Между тем Авигдор Либерман заверил аудиторию, что Израиль "не заинтересован во вмешательстве в ход гражданской войны в Сирии".