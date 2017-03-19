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“Гибридный” ракетный удар США, по мирному населению в Сирии

16:23. 19 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Гибель 40 мирных жителей в Сирии пытались «повесить» на Россию

Но вышла неувязочка, хотя поначалу все шло по привычной обкатанной схеме информационных вбросов

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Мощный ракетный удар по сирийской деревне Аль-Джуна. Спустя пару часов пресловутая Сирийская обсерватория по правам человека из Лондона со ссылкой на голливудских триумфаторов «Белые каски» сообщает о 40 погибших мирных жителях. Возлагая, естественно, вину на российскую авиацию. Горячую новость подхватывают западные СМИ, правозащитники, внешнеполитические ведомства Великобритании и Франции, требующие расследовать военные преступления. Но одна фотография ломает все привычные принципы фабрики фейков.
 
- Неожиданно обнаружилась фотография найденного на месте взрыва фрагмента авиационной ракеты типа «воздух - земля» AGM-114 Hellfire, - заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. - Она не оставила никаких шансов для международной коалиции как всегда отделаться молчанием и поупражняться дипломатам в антироссийской риторике. Думаю, в ближайшее время следует ожидать соответствующих комментариев от американских коллег. А ведущим зарубежным СМИ, прежде чем публиковать антироссийские вбросы, необходимо профессионально делать свою работу - досконально изучать факты и всегда докапываться до правды.
 
Заокеанские партнеры с ответом не спешили, но спустя несколько часов все-таки признали, что наносили удар в районе Аль-Джуны, но били по скоплению главарей Аль-Каиды: «Уничтожены десятки боевиков».
 
- Сомнений в том, что американские военные целили в террористов, у нас нет, - заверила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - Мы, в отличие от некоторых наших оппонентов, не собираемся в данном случае выступать с обвинениями в «целенаправленном» убийстве мирных жителей. Но если данные о жертвах среди мирного населения в Аль-Джуне подтвердятся, для США это должно стать поводом задуматься о тесной координации.
 
 
http://www.nnov.kp.ru/daily/26655.7/3675944/
Метки: агрессия США, Преступления против человечества, сирия
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