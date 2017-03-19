Главная » Новости, События

Черногория хочет вступить в НАТО уже в мае 17-го

16:53. 19 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Подгорица ждет с нетерпением, когда ей все же удастся пополнить собой ряды печально известного, особенно на Балканах, альянса

snimok_2017_03_19_16_49_52_311

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович перед встречей со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем в Берлине заявил, что Черногория уже в скором времени рассчитывает стать полноценным членом НАТО.

"Членство в НАТО для нас имеет большое значение, - заявил он, - уже в мае мы наконец-то станем 29-м членом североатлантического альянса".

Габриэль в ответ заявил, что ФРГ поддерживает стремление Черногории вступить в ЕС и НАТО. Между тем, он подчеркнул, что расположение Берлина не должно никак "охладить" стремление Подгорицы к реформам. Чиновник убежден, что в стране имеются серьезные недочеты в области социальной политики, а также глобальные проблемы, связанные с коррупцией.

 

Дарманович тем временем, видимо, надеясь осуществить собеседнику внушение, вторил как мантру: "Мы ощущаем себя частью западного мира. Мы выбрали для себя это направление и двигаемся к цели".

 

http://www.nnov.kp.ru/daily/26655.7/3675801/

Метки: агрессия нато, черногория, югославия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Окровавленная Сербия: чудовищные преступления фашистов НАТО, геноцид в XXI веке (ФОТО)
..., которые занимались очисткой территорий в Черногории, — говорит доктор Ковачевич. — При зачистке... государственной политики. Сербия хочет вступить в ЕС и в НАТО, а цена за... предпочла бесчестье, сдав Сербию, и уже в 2003 получила Революцию роз...
Scofield: Война систем. Сербия и Черногория
... США, строителем баз НАТО Наумом Эмильфарбом. …...стать подданным Черногории, заявив, что хочет вернуться ...Черногории, где традиционно без благословения Москвы ни один правитель не вступал...объединенные духом предпринимательства, уже изучали возможные сферы ...
Черногория в НАТО - блокада Сербии и удар по России
...дипломатической миссии в Черногории считают вступление Черногории в НАТО поспешным. По...В 1876 г. страна вступила в черногорско-турецкую войну...собственную личную безопасность, уже применил по отношению ...европейским странам не очень хочется нести и финансовое ...
Scofield: Война систем. Балканский полуостров. Продолжение
...связей» В. Орбана обсуждается уже несколько лет (см. https.... — Если сербское руководство хочет предпринять серьезные шаги, то...выразил опасения, что Босния "вступает, вероятно, в самый глубокий...переворота в Черногории. М. Джуканович тянет страну в НАТО – ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 декабря 2015
... — Тот, кто действительно хочет побороть ИГ, должен оказывать ...для этого нужно не вступать в сговоры, а оказывать... о предстоящем вступлении Черногории в НАТО, ухудшит ли это...государство». Сегодня невозможно выполнить уже первый пункт резолюции — прекращение...
Деельцинизация – требование времени
...рыночных сирен-людоедок, и вступила на дегенеративный путь рыночных ...которых нельзя отказаться»…Путин хочет мира с олигархатом, новыми...Охота тиранозавра за мышами (НАТО и Черногория) – это одно из... нового мирового порядка слишком уж не нова, мягко говоря...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>