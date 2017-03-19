Черногория хочет вступить в НАТО уже в мае 17-го

Подгорица ждет с нетерпением, когда ей все же удастся пополнить собой ряды печально известного, особенно на Балканах, альянса

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович перед встречей со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем в Берлине заявил, что Черногория уже в скором времени рассчитывает стать полноценным членом НАТО.

"Членство в НАТО для нас имеет большое значение, - заявил он, - уже в мае мы наконец-то станем 29-м членом североатлантического альянса".

Габриэль в ответ заявил, что ФРГ поддерживает стремление Черногории вступить в ЕС и НАТО. Между тем, он подчеркнул, что расположение Берлина не должно никак "охладить" стремление Подгорицы к реформам. Чиновник убежден, что в стране имеются серьезные недочеты в области социальной политики, а также глобальные проблемы, связанные с коррупцией.

Дарманович тем временем, видимо, надеясь осуществить собеседнику внушение, вторил как мантру: "Мы ощущаем себя частью западного мира. Мы выбрали для себя это направление и двигаемся к цели".

http://www.nnov.kp.ru/daily/26655.7/3675801/