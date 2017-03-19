«АвтоВАЗ» выпустит тысячу битопливных Lada Vesta CNG в этом году

Битопливный (или гибридный) автомобиль – это автомобиль, который в целях экономии использует два вида топлива, например бензин и газ. Такие машины обходятся дешевле в эксплуатации и наносят гораздо меньше вреда окружающей среде. В прошлом году началось серийное производство отечественной модели Lada Vesta в комплектации CNG – с битопливным, бензино-метановым двигателем.

Сегодня заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов рассказал журналистам о планах «АвтоВАЗ» по производству Lada Vesta CNG на текущий год. Всего в 2017 году с конвейера сойдет около тысячи таких машин. Заказчики на новые автомобили уже нашлись: это в основном компании, занимающиеся пассажироперевозками. Однако невысокая стоимость и возможность серьёзно сэкономить на топливе заинтересовала и частных покупателей.

Новая Vesta почти ничем не отличается от обычного седана, оснащенного бензиновым двигателем – разве что рядом с люком бензобака расположено дополнительное отверстие для подачи газа, а в салоне есть переключатель, который позволяет принудительно сменить вид топлива. Баки со сжиженным газом расположены в задней части багажника: на полных баках машина может проехать до 1000 километров, а обойдется такое путешествие в 3 раза дешевле. Если же газ кончится, то двигатель автоматически переключится на бензин. Отмечается, что газовые баллоны снабжены предохранителями и скоростными клапанами, а потому абсолютно безопасны. Неконтролируемый выход газа исключается даже в случае серьезного ДТП.

Кирилл Молодцов отметил, что другие модели АвтоВАЗ – Lada Granta и Lada Largus – также могут получить битопливные комплектации; они тоже могут появиться в продаже уже в этом году.

Материал подготовил Сергей Перелесов

http://finobzor.ru/show-33918-avtovaz-vypustit-tysyachu-bitoplivnyh-lada-vesta-cng-v-etom-godu.html