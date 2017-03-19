Армия Великобритании, сильна?

Великобритания, одна из стран-победительниц во Второй мировой войне, с точки зрения политической потерпела тяжелое поражение. За 1945-м последовал стремительный обвал с потерей почти всех заморских территорий, а сама метрополия превратилась в вассала своей бывшей колонии США.

Наиболее активное участие в демонтаже Британской империи принял именно Вашингтон. Страна остается ядерной державой и постоянным членом Совбеза, но ее политический вес не только в мировом, даже в европейском масштабе совершенно несопоставим с тем, что было хотя бы в первой половине ХХ века. И Брексит ничего не изменит.

Военная мощь Британии начала быстро сокращаться после распада СССР. Апофеозом стала «оптимизация» вооруженных сил 2010 года, в которой пошли под нож только что сошедшие с конвейера самолеты, а другие были проданы в США на запчасти.

При формировании оборонных бюджетов в правительстве Великобритании приносят в жертву технику ради сохранения личного состава. Наиболее сильная сторона английской армии – подготовленные военнослужащие, но теперь дошло до того, что впервые за много лет Уайтхолл предлагает сократить численность боевых подразделений (« Бронетанковая безработица »).

На начало 90-х ВС Великобритании имели 1200 танков, 3200 БМП и БТР, около 700 артсистем, почти 850 боевых самолетов.

Сегодня армия страны сильно ужалась.

Сухопутные войска

Включают две дивизии, 8 бригад и ССО. 1-я дивизия (штаб в Йорке) имеет в составе 4, 7, 11, 38, 42, 51, 160-ю пехотные, 102-ю транспортную бригады. 3-я дивизия (Булфорд, графство Уилтшир) включает 1, 12, 20-ю мотопехотные, 101-ю транспортную бригады. 20-я мотопехотная бригада дислоцирована в Германии.

Отдельные бригады: гуркхов, 16-я воздушно-штурмовая, 1-я артиллерийская, 1-я разведывательная, 8-я инженерная, 1, 11-я связи, 104-я транспортная.

На вооружении следующая боевая техника.

Танки: 246 «Челленджер-2» (еще 139 на хранении). БРМ: 294 «Симитэр». БМП: 375 «Уорриор» (еще 107 на хранении), 124 вспомогательные – КШМ, инженерные, медицинские – машины на ее базе (175 на хранении).

БТР и бронеавтомобили: 472 AFV432 (52 на хранении), 245 «Спартан» (120 на хранении), 15 «Стормер», 106 «Викинг», 439 «Мастифф», 217 «Вартхог», 152 «Султан».

САУ: 110 AS90 (20 на хранении). Буксируемые орудия: 108 LG-118 (26 на хранении), 4 FH70.

Минометы: 15 самоходных на шасси БТР AFV432.

РСЗО: 28 MLRS (23 на хранении).

ЗРК: 24 «Рапира», 42 «Старстрик» на шасси БТР «Стормер» (42 на хранении).

ПЗРК: 145 «Старстрик».

Самолеты: 16 BN-2. Вертолеты: 52 «Апач» (15 на хранении), 21 «Линкс» АН9 (53 АН7 на хранении), 30 «Газель» (68 на хранении), 5 «Белл-212», 6 AS365N3, 10 AW159 «Вайлдкэт» АН1, 34 AS350 «Сквирелл» (2 на хранении).

ВВС

Организационно состоят из 1-й (боевой), 2-й (боевого обеспечения), 22-й (учебной), 38-й (техобеспечения) и 83-й (экспедиционной) групп.

Основной боевой самолет – «Тайфун», выпускается в кооперации с Германией, Италией и Испанией. Первоначально британские ВВС предполагали приобрести 250 машин, затем планы сократились до 232, а в итоге до 160. Сейчас в строю 123 «Тайфуна» (в том числе 21 учебно-боевой), еще 16 на хранении.

Остаются в составе ВВС 57 истребителей-бомбардировщиков «Торнадо» GR4 (58 «Торнадо» GR и 12 перехватчиков F3 находятся на хранении, но 53 и 9 из них соответственно назначены на запчасти либо уже разбираются), их число постепенно сокращается. Кроме того, на хранении находится до 68 штурмовиков «Ягуар».

Вспомогательные машины: самолеты ДРЛО – 6 Е-3 «Сентри» (1 на хранении), РЭР – 2 RC-135W (будет еще 1), разведки и наблюдения – 5 «Сентинел-R1», 5 «Шэдоу-R1», 3 BN-2, транспортные самолеты и заправщики – 8 С-17, 11 А400М «Атлас» С1, 5 КС2 и 6 КС3 «Вояджер», 6 Вае146, 24 С-130 «Геркулес» (7 на хранении), 1 «Бич В300», кроме того 6 «Тристар», 7 VC-10, 4 Вае125 на хранении. Учебные самолеты: 89 «Хок» (54 на хранении), 42 «Тукано» (64 на хранении), 62 «Виджилант» (4 на хранении), 48 «Викинг» (35 на хранении), 114 «Тьютор», 7 «Бич В200».

Вертолеты: 60 «Чинук», 23 «Пума» НС2, 1 AW109, 5 А-109Е (3 А-109А на хранении), 14 «Белл-412» «Гриффин». На хранении находится 19 вертолетов «Си Кинг».

Боевые БЛА: 10 MQ-9 «Рипер».

Королевский флот

Флот Великобритании уже давно не правит морями (даже теми, что прилегают к Британским островам). Но именно в ВМС сосредоточена вся ядерная мощь страны. Это 4 ПЛАРБ типа «Вэнгард» с БРПЛ «Трайдент-2» (формально по 16 на каждой, но фактически имеется лишь 58 ракет). Альбион – единственная страна в мире, официально обнародовавшая размер своего ядерного арсенала: 160 развернутых и 65 неразвернутых БЧ для указанных 58 БРПЛ. В стране идет активная дискуссия, чем заменять «Вэнгарды» и стоит ли это делать вообще.

На вооружение британского флота поступают многоцелевые ПЛА типа «Эстьют». В составе ВМС 3 такие лодки, еще 3 строятся, 1 заказана. Остаются в строю 4 ПЛА типа «Трафальгар». Выведены из боевого состава 4 ПЛАРБ «Резолюшн», 3 ПЛА «Трафальгар», 6 ПЛА «Свифтшур» и 5 ПЛА старых типов («Дредноут», по 2 «Вэлиант» и «Черчилль»). Командование ВМС объявило конкурс на наиболее дешевый вариант их утилизации.

Строятся 2 авианосца типа «Куин Элизабет», которые станут крупнейшими кораблями в истории ВМС Великобритании. Для них предполагается приобрести 138 американских СВВП F-35В, пока закуплено лишь 3 таких самолета.

В состав британского флота в последнее время введены 6 новейших эсминцев типа «Дэринг». Кроме того, корабль этого же класса «Бристоль» используется как учебный.

На вооружении ВМС 13 фрегатов типа «Норфолк». В неопределенном будущем предполагается их заменить тем же числом новых проекта 26, но пока программа обсуждается. Имеется 4 патрульных корабля типа «Ривер», известно, что построят еще 2. Есть 15 тральщиков: 8 «Хант», 7 «Сэндаун» (плюс по 1 учебному обоих типов).

При общем значительном сокращении британского флота в последние два десятилетия его десантные возможности возросли. На вооружении 1 УДК «Океан» (сегодня это крупнейший корабль британских ВМС), 2 ДВКД типа «Альбион», 3 ДТД типа «Бэй». ТДК «Сэр Тристрам» используется как учебный. В составе морской пехоты – группы: 5 батальонных (объединены в 3-ю бригаду), защиты объектов ВМС, 1-я десантно-штурмовая, спецназа плюс подразделения обеспечения.

В составе морской авиации учебные самолеты: 12 «Хок» Т.1, 4 «Авенджер», 5 «Тьютор». Вертолеты: 55 «Мерлин» (14 на хранении), 9 «Си Кинг» (73 на хранении), 2 AS365N2, 11 «Линкс» НМА8 (44 на хранении), 36 AW159 «Уайлдкэт» (12 на хранении).

В целом британские военные возможности за последние годы существенно сократились, причем процесс продолжается. Впрочем, как и в случае с другими странами НАТО, Альбиону не угрожает внешняя агрессия. Интервенционистские возможности британских ВС пока достаточны для участия в коллективных операциях полицейско-миротворческого характера в союзе с США и/или европейскими странами по мандатам ООН, НАТО и ЕС. При этом уровень боевой подготовки личного состава выше, чем в любой другой европейской армии, сейчас именно это самая сильная сторона ВС Великобритании.

Как и во всех остальных западных странах, в военных расходах гипертрофированно велика доля средств на содержание личного состава, иначе служить короне будут только гуркхи (граждане Непала).

На территории Великобритании остаются две действующие ВВБ США – «Лейкенхит» и «Мидлденхолл». На первой базируется 48-е истребительное авиакрыло (около 50 самолетов F-15C/D/E), на второй – 100-е заправочное авиакрыло и 352-я группа специальных операций (заправщики КС-135, разведчики RC-135, самолеты спецназа МС-130Р/Н). Ядерного оружия США на территории Великобритании нет.

/Александр Храмчихин, vpk-news.ru/

http://army-news.ru/2017/03/armiya-velikobritanii-polnaya-i-bezogovorochnaya-optimizaciya/