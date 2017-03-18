Ровно три года назад Россия и Крым воссоединились. И я видел это событие своими глазами, приехав в Симферополь за несколько дней до исторического референдума. Это одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. Вероятно, так было в 1945 году. Люди, радость, ощущение Победы.



Но время летит быстро. С тех пор прошло уже три года. Вчера я перечитал свою статью, написанную три года назад. Подпишусь и сегодня под каждым её словом. А потому, считаю нужным её сегодня повторить.

Как и ролик, где поздним вечером 16 марта, после референдума, среди ликующей толпы, я давал интервью корреспонденту канала «Россия- 24» Евгению Поддубному. Который с той поры прошел Донбасс и Сирию, получил из рук нашего президента высокую государственную награду: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени…



Источник: https://nstarikov.ru/blog/37445

«Уроки Крыма

Референдум в Крыму закончился оглушительной победой. Победой исторической справедливости, ненасилия и объединительных тенденций Русского мира.

Однако для нас итоги волеизъявления крымчан – это отличный повод, чтобы проанализировать складывающуюся обстановку.

Перемены случаются всегда незаметно. Мир меняется быстрее, чем мы можем это отследить. На следующий день после предательского роспуска СССР мало кто заметил разницу между вчера и сегодня. Но пройдет несколько лет и наступит Октябрь 1993 года в Москве. Потом война в Чечне. Приднестровье. Кровь. Падение жизненного уровня, увеличение смертности. Прошло ещё десять лет и пролилась кровь в охваченном беспорядками Киеве 2014 года. А ведь все случившееся после крушения Единой страны является прямым следствием того Дня Распада.

Так и сегодня – результаты референдума 16 марта 2014 года в Крыму открыли новую эру в мировой политике.

Начинается борьба цивилизаций – борьба идеологий окончательно ушла в прошлое.

С 1991 года кое-кто в мире привык действовать так, будто он в этом мире один. «Международное сообщество» за это время скукожилось до мнения 8-10 стран, которые отчего-то решили, что именно они являются единственным эталоном человеческого бытия.

Сегодня однополярный мир окончательно ушел в прошлое. Вновь начинается конкуренция между цивилизациями и Русская цивилизация вновь собирается активно отстаивать свою идентичность и свои интересы. Эти интересы просты и понятны – развитие Русской цивилизации, её многонациональной культуры, защита и развитие русского языка как главной скрепляющей внутренней основы.

Стремительное развитие ситуации на Украине привело к резкому изменению ситуации во всей мировой политике. Украина как государство оказалась на краю гибели из-за государственного переворота, осуществленного проамериканскими силами в Киеве. И эта трагическая ситуация резко обострила внутренние противоречия в украинском обществе, которые существовали все годы независимости. С точки зрения противоборства цивилизаций эти противоречия понять несложно. Украинский народ является частью русского народа, является частью Русской цивилизации. Это ощущается большинством украинцев, что называется, генетически. Тяга к России есть тяга к самому себе. Западная цивилизация, при всем её лоске и блеске, чужая. Это ощущает каждый русский (украинец, чеченец, татарин и т.д.) когда из России или Украины приезжает на Запад.

Между тем часть Украины (Западная) хочет считать себя частью Западной цивилизации. Не буду спорить с тем, так ли это или нет – это не столь важно. Важно другое – Запад не считает Украину частью своей цивилизации. Украина похожа на хлопца, который намерен жениться и назначает дату свадьбы, но согласия девушки он не получил. Разговоры «Украина – это Европа» — не более чем красивые лозунги, выдвигаемые политиками для достижения своих целей.

Попытки втянуть часть русской цивилизации в некоторое цивилизационное «предполье», то есть оторвать Украину от России, но и не брать её в Европу, постоянно «маня» туда, и привели к созданию внутренних разрывов в украинском государстве. При первом же серьезном кризисе трещина вышла на поверхность, а государство затрещало по швам.

Нельзя насиловать генетический код десятков миллионов людей без последствий. Два десятилетия им говорили, что они украинцы, что они ОБЯЗАНЫ говорить, писать и думать только по-украински. Тот, кто считал себя этническим украинцем, так и делал. Но тот, кто считал себя русским или человеком другой национальности, чувствовал насилие над собой. В СССР такого не было, все учили и русский и национальный язык. И не было напряжения. Почему? Потому что никого не тащили в чужую цивилизацию, а в рамках Русской цивилизации никто не воспринимает украинский или любой другой исконный язык как что-то чуждое. Это органично и естественно – наша цивилизация многогранна и многонациональна. Но в ней никогда не было запретов говорить или писать на родном языке. Запреты на национальную идентичность и геноцид народов – все это признаки западной цивилизации.

Украина и не могла состояться как государство, потому что её элита твердила народу про «европейский выбор» и тянула страну в сторону чужой цивилизации, собираясь «оторвать» по живому.

Результат налицо – Крым выбрал воссоединение с Россией. Такого праздника и такой радости, как вечером 16 марта 2014 года, я не видел ни разу в жизни. Многие другие области Украины активно требуют федерализации и больших свобод, а то и референдума об отделении от Украины.

Государство, которое идет в противоположную сторону от своих корней, обречено на гибель. Это не злая воля кого-либо – это история и правда жизни. Срок гибели может быть разным, но он неизбежен. В случае Украины государственный переворот в Киеве выступил катализатором дальнейших событий.

И мы проснулись в новом мире.

Он вновь многополярен. Теперь мы ждем решения руководства России по поводу просьбы Крыма о присоединении. На это решение внимательно смотрят в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии. К нему внимательно прислушиваются в Латвии, Литве и Эстонии.

Мы за мир. Мы за мирную конкуренцию цивилизаций. Разных цивилизаций — и поэтому мы против глобализации.

И поэтому более не позволим третировать носителей Русской культуры и Русского языка. Мы опасны только для насильников, грабителей и убийц. Для всех остальных Россия несет мир, согласие и покой. Возможность говорить на родном языке, чтить своих предков, молиться Богу, как завещали предки.

Россия вернулась в большую политику, а главная роль и задача России всегда была в том, чтобы соблюдать баланс справедливости.

А ведь именно справедливости стало значительно меньше с 1991 года ….»

Источник: nstarikov.ru