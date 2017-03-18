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Уроки Крыма

10:09. 18 марта 2017 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Ровно три года назад Россия и Крым воссоединились. И я видел это событие своими глазами, приехав в Симферополь за несколько дней до исторического референдума. Это одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. Вероятно, так было в 1945 году. Люди, радость, ощущение Победы.

Но время летит быстро. С тех пор прошло уже три года. Вчера я перечитал свою статью, написанную три года назад. Подпишусь и сегодня под каждым её словом. А потому, считаю нужным её сегодня повторить.

Как и ролик, где поздним вечером 16 марта, после референдума, среди ликующей толпы, я давал интервью корреспонденту канала «Россия- 24» Евгению Поддубному. Который с той поры прошел Донбасс и Сирию, получил из рук нашего президента высокую государственную награду:  орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени…

 
Источник: https://nstarikov.ru/blog/37445

«Уроки Крыма

Референдум в Крыму закончился оглушительной победой. Победой исторической справедливости, ненасилия и объединительных тенденций Русского мира.

Однако для нас итоги волеизъявления крымчан – это отличный повод, чтобы проанализировать складывающуюся обстановку.

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Перемены случаются всегда незаметно. Мир меняется быстрее, чем мы можем это отследить. На следующий день после предательского роспуска СССР мало кто заметил разницу между вчера и сегодня. Но пройдет несколько лет и наступит Октябрь 1993 года в Москве. Потом война в Чечне. Приднестровье. Кровь. Падение жизненного уровня, увеличение смертности. Прошло ещё десять лет и пролилась кровь в охваченном беспорядками Киеве 2014 года. А ведь все случившееся после крушения Единой страны является прямым следствием того Дня Распада.

Так и сегодня – результаты референдума 16 марта 2014 года в Крыму открыли новую эру в мировой политике.

Начинается борьба цивилизаций – борьба идеологий окончательно ушла в прошлое.

С 1991 года кое-кто  в мире привык действовать так, будто он в этом мире один. «Международное сообщество» за это время скукожилось до мнения 8-10 стран, которые отчего-то решили, что именно они являются единственным эталоном человеческого бытия.

Сегодня однополярный мир окончательно ушел в прошлое. Вновь начинается конкуренция между цивилизациями и Русская цивилизация вновь собирается активно отстаивать свою идентичность и свои интересы. Эти интересы просты и понятны – развитие Русской цивилизации, её многонациональной культуры, защита и развитие русского языка как главной скрепляющей внутренней основы.

Стремительное развитие ситуации на Украине привело к резкому изменению ситуации во всей мировой политике. Украина как государство оказалась на краю гибели из-за государственного переворота, осуществленного проамериканскими силами в Киеве. И эта трагическая ситуация резко обострила внутренние противоречия в украинском обществе, которые существовали все годы независимости. С точки зрения противоборства цивилизаций эти противоречия понять несложно. Украинский народ является частью русского народа, является частью Русской цивилизации. Это ощущается большинством украинцев, что называется, генетически. Тяга к России есть тяга к самому себе. Западная цивилизация, при всем её лоске и блеске, чужая. Это ощущает каждый русский (украинец, чеченец, татарин и т.д.) когда из России или Украины приезжает на Запад.

Между тем часть Украины (Западная) хочет считать себя частью Западной цивилизации. Не буду спорить с тем, так ли это или нет – это не столь важно. Важно другое – Запад не считает Украину частью своей цивилизации. Украина похожа на хлопца, который намерен жениться и назначает дату свадьбы, но согласия девушки он не получил. Разговоры «Украина – это Европа» — не более чем красивые лозунги, выдвигаемые политиками для достижения своих целей.

Попытки втянуть часть русской цивилизации в некоторое цивилизационное «предполье», то есть оторвать Украину от России, но и не брать её в Европу, постоянно «маня» туда, и привели к созданию внутренних разрывов в украинском государстве. При первом же серьезном кризисе трещина вышла на поверхность, а государство затрещало по швам.

Нельзя насиловать генетический код десятков миллионов людей без последствий. Два десятилетия им говорили, что они украинцы, что они ОБЯЗАНЫ говорить, писать и думать только по-украински. Тот, кто считал себя этническим украинцем, так и делал. Но тот, кто считал себя русским или человеком другой национальности, чувствовал насилие над собой. В СССР такого не было, все учили и русский и национальный язык. И не было напряжения. Почему? Потому что никого не тащили в чужую цивилизацию, а в рамках Русской цивилизации никто не воспринимает украинский или любой другой исконный язык как что-то чуждое. Это органично и естественно – наша цивилизация многогранна и многонациональна. Но в ней никогда не было запретов говорить или писать на родном языке. Запреты на национальную идентичность и геноцид народов – все это признаки западной цивилизации.

Украина и не могла состояться как государство, потому что её элита твердила народу про «европейский выбор» и тянула страну в сторону чужой цивилизации, собираясь «оторвать» по живому.

Результат налицо – Крым выбрал воссоединение с Россией. Такого праздника и такой радости, как вечером 16 марта 2014 года, я не видел ни разу в жизни. Многие другие области Украины активно требуют федерализации и больших свобод, а то и референдума об отделении от Украины.

Государство, которое идет в противоположную сторону от своих корней, обречено на гибель. Это не злая воля кого-либо – это история и правда жизни. Срок гибели может быть разным, но он неизбежен. В случае Украины государственный переворот в Киеве выступил катализатором дальнейших событий.

И мы проснулись в новом мире.

Он вновь многополярен. Теперь мы ждем решения руководства России по поводу просьбы Крыма о присоединении. На это решение внимательно смотрят в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии. К нему внимательно прислушиваются в Латвии, Литве и Эстонии.

Мы за мир. Мы за мирную конкуренцию цивилизаций. Разных цивилизаций — и поэтому мы против глобализации.

И поэтому более не позволим третировать носителей Русской культуры и Русского языка. Мы опасны только для насильников, грабителей и убийц. Для всех остальных Россия несет мир, согласие и покой. Возможность говорить на родном языке, чтить своих предков, молиться Богу, как завещали предки.

Россия вернулась в большую политику, а главная роль и задача России всегда была в том, чтобы соблюдать баланс справедливости.

А ведь именно справедливости стало значительно меньше с 1991 года ….»

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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