Сводки от ополчения Новороссии 18 марта 2017

Сотрудники МВД ЛНР предотвратили попытку теракта в отношении военного комиссара Народной милиции ЛНР Игоря Маршубы, в дом которого диверсанты заложили взрывное устройство.

Об этом заявил представитель МВД ЛНР майор полиции Алексей Селиванов.

«Утром 16 марта оперативно-следственная группа МВД ЛНР выехала по месту проживания Маршубы и обнаружила самодельное взрывное устройство», — рассказал представитель МВД, отметив, что бомба была своевременно обезврежена.

По его словам, попытка покушения на военного комиссара — дело рук украинских спецслужб.

«По предварительным оценкам, теракт пытались совершить представители спецслужб Украины, что в очередной раз показывает современную постмайданную Украину как террористическое государство, которое не брезгует никакими методами в достижении своих преступных целей», — подчеркнул майор.

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