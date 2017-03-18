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Сводки от ополчения Новороссии 18 марта 2017

10:39. 18 марта 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ обстреляли территорию ЛНР из тяжелой артиллерии и 120 мм минометов

ВСУ обстреляли территорию ЛНР из тяжелой артиллерии и 120 мм минометов | Русская весна

За минувшие сутки подразделения ВСУ 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом «Русской Весне» сообщили в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции уточнили, что под обстрелами противника оказались села Калиново, Калиновка, Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Раевка.

Огонь велся из тяжелой артиллерии (запрещенной Минскими соглашениями), минометов калибром 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия. О жертвах и пострадавших среди мирного населения не сообщается.

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ВСУ 15 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

ВСУ 15 раз нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись сел Калиново, Калиновка, Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Раевка.

Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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МВД ЛНР предотвратило попытку теракта в отношении военного комиссара Республики (ВИДЕО)

МВД ЛНР предотвратило попытку теракта в отношении военного комиссара Республики (ВИДЕО) | Русская весна

Сотрудники МВД ЛНР предотвратили попытку теракта в отношении военного комиссара Народной милиции ЛНР Игоря Маршубы, в дом которого диверсанты заложили взрывное устройство. 

Об этом заявил представитель МВД ЛНР майор полиции Алексей Селиванов.

«Утром 16 марта оперативно-следственная группа МВД ЛНР выехала по месту проживания Маршубы и обнаружила самодельное взрывное устройство», — рассказал представитель МВД, отметив, что бомба была своевременно обезврежена.

По его словам, попытка покушения на военного комиссара — дело рук украинских спецслужб.

«По предварительным оценкам, теракт пытались совершить представители спецслужб Украины, что в очередной раз показывает современную постмайданную Украину как террористическое государство, которое не брезгует никакими методами в достижении своих преступных целей», — подчеркнул майор.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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