Сводки от ополчения Новороссии 18 марта 2017
- 09:32 ВСУ обстреляли территорию ЛНР из тяжелой артиллерии и 120 мм минометов.
- 07:31 ВСУ 15 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 00:10 МВД ЛНР предотвратило попытку теракта в отношении военного комиссара Республики (ВИДЕО).
ВСУ обстреляли территорию ЛНР из тяжелой артиллерии и 120 мм минометов
За минувшие сутки подразделения ВСУ 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом «Русской Весне» сообщили в оборонном ведомстве Республики.
В Народной милиции уточнили, что под обстрелами противника оказались села Калиново, Калиновка, Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Раевка.
Огонь велся из тяжелой артиллерии (запрещенной Минскими соглашениями), минометов калибром 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия. О жертвах и пострадавших среди мирного населения не сообщается.
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ВСУ 15 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись сел Калиново, Калиновка, Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое, Раевка.
Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
МВД ЛНР предотвратило попытку теракта в отношении военного комиссара Республики (ВИДЕО)
Сотрудники МВД ЛНР предотвратили попытку теракта в отношении военного комиссара Народной милиции ЛНР Игоря Маршубы, в дом которого диверсанты заложили взрывное устройство.
Об этом заявил представитель МВД ЛНР майор полиции Алексей Селиванов.
«Утром 16 марта оперативно-следственная группа МВД ЛНР выехала по месту проживания Маршубы и обнаружила самодельное взрывное устройство», — рассказал представитель МВД, отметив, что бомба была своевременно обезврежена.
По его словам, попытка покушения на военного комиссара — дело рук украинских спецслужб.
«По предварительным оценкам, теракт пытались совершить представители спецслужб Украины, что в очередной раз показывает современную постмайданную Украину как террористическое государство, которое не брезгует никакими методами в достижении своих преступных целей», — подчеркнул майор.
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