Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 марта 2017
- 09:04 Россия за сутки передала Сирии 6,8 тонн гуманитарных грузов.
- 08:49 Пентагон придерживается стратегии Обамы в вопросе борьбы с ИГИЛ.
- 08:13 Российские саперы начали обезвреживать Пальмиру.
- 07:30 Зачем «вежливые люди» России вошли на север Сирии, разделив курдов и турок (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:30 Уничтожены БМП и боевики: Наступление ИГИЛ в Дейр-эз-Зор вновь обернулось кровавым провалом (ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 22:09 Элитные силы «Охотников на ИГИЛ», созданные Россией, уничтожают боевиков у Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО).
Россия за сутки передала Сирии 6,8 тонн гуманитарных грузов
Девять гуманитарных акций, в ходе которых местные жители получили 6,8 тонн гуманитарных грузов, провели в Сирии в течение суток российские военные.
Об этом сообщается в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, пишет ТАСС.
«Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено девять гуманитарных акции в провинциях Алеппо, Хама и Дераа, — говорится в сообщении. — За сутки гуманитарную помощь получили 3950 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,8 тонн».
В городе Алеппо в районах Кади-Аскар, Ашрафия, Бшарах Аль-Хури, Шейх-Саид, Аль-Хамдания-4, Шейх-Максуд и Халеб Аль-Кадим и в населенном пункте Аджами (провинция Алеппо) жителям переданы 2,2 тонны хлеба, три тысячи порций горячего питания и 300 продуктовых пакетов. Еще 650 продуктовых пакетов было передано жителям населенных пунктов Саламия в провинции Хама и Хабеб в провинции Дераа. С начала 2017 года российские военные передали населению Сирии более 300 тонн гуманитарных грузов.
Из бюллетеня Минобороны также следует, что российскими самолетами в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонн продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН. Кроме того, при содействии российских военных, из населенного пункта Эр-Ратма отправлен гуманитарный конвой в составе 21 рефрижератора и одного тягача в населенный пункт Мутаия провинции Дераа.
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Пентагон придерживается стратегии Обамы в вопросе борьбы с ИГИЛ
Рекомендации Пентагона по противодействию экстремистской группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), представленные президенту США Дональду Трампу, не сильно отличаются от плана действий, которого придерживалась в борьбе с террористами предыдущая администрация Барака Обамы, в связи с чем новый глава государства, вероятно, отправит документ на доработку.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телекомпания NBC.
По данным ее источников, новый план, который передан на рассмотрение Трампу, предполагает лишь усиление тех же самых мер, которые предпринимали власти США при правлении Обамы. В нем речь идет, в частности, о продолжении нанесения авиаударов по боевикам, усилении поддержки местных сил при проведении боевых операций в иракском Мосуле и сирийской Ракке, а также необходимости принятия дальнейших мер по пресечению финансирования ИГ и стабилизации регионов, освобожденных от экстремистов.
Как заявили телеканалу два неназванных источника, являющихся специалистами по военной стратегии, указанных мер может быть недостаточно для того, чтобы выполнить обещания полностью уничтожить ИГ, которые Трамп давал в ходе своей предвыборной кампании.
«Нынешний план по уничтожению группировки «Исламское государство» похож на старую поговорку: «План «Б» заключается в том, что мы следуем плану «А», только стараемся сильнее», — заявил NBC экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис. «Я бы сказал, что президент может захотеть вернуть доклад обратно своей команде для пересмотра», — считает он.
Трамп во время предвыборной гонки неоднократно обещал положить конец ИГ. Он также обвинял администрацию Обамы в том, что она не прикладывала достаточно усилий для борьбы с группировкой.
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Российские саперы начали обезвреживать Пальмиру
Заминированы как жилые дома, так и объекты исторического наследия
Российские саперы приступили к разминированию исторической части и жилых кварталов сирийской Пальмиры, в первый день работы обнаружено более 120 взрывных устройств и два склада боеприпасов.
Об этом сообщил командир отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил России полковник Валерий Овдиенко, пишет Интерфакс.
«Личный состав отряда приступил к разминированию исторической части и мест проживания людей в Пальмире. Работы организованы на подступах к городу и в исторической части, а также внутри него. В течение первых пяти-шести часов работы личным составом обезврежены более 120 взрывоопасных предметов. Личный состав на выполнение задачи настроен серьезно, уверен, что с задачей справится достойно и в сроки, определенные министром обороны РФ», — сказал Овдиенко.
По его словам, в городе уже обнаружено два склада боеприпасов. «Группами подрыва организованы вывоз и уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов», — отметил полковник.
Он подчеркнул, что работы организованы с учетом особенностей исторического города. «Максимальные усилия прилагаются саперами, чтобы сохранить инфраструктуру, в том числе историческую часть. Все то, что можно вывезти и уничтожить за пределами города, вывозится», — сказал Овдиенко.
Всего саперам предстоит проверить около 900 га территории. Завершить работы предполагается в течение одного-полутора месяцев. «Очень сильно заминировано в городе. Также заминированы объекты, которые представляют историческую ценность», — добавил Овдиенко.
В первый же день работы саперов в жилом доме в Пальмире был обнаружен и обезврежен крупный фугас — начиненная взрывчаткой пластиковая бочка. «Он имел два способа инициирования: электрический и огневой. Масса — около 100 кг», — сообщил сапер Дмитрий Устинов.
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Зачем «вежливые люди» России вошли на север Сирии, разделив курдов и турок (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», колонна российской бронетехники пришла к курдскому Манбиджу и наши военные стали буфером между турецкими силами, курдами и Сирийской армией в это регионе. Авторы паблика «Вежливые люди» написали интересный обзор о нестандартной ситуации на севере Сирии.
Сирийский конфликт, начавшийся в 2011 году, показал, что любой населенный пункт может стать мощным оплотом той или иной группировки.
Это может быть и миллионный Алеппо, и небольшой Манбидж. Да и Аль-Баб, вдвое меньший, чем Манбидж, городок, сумел стать серьезным препятствием на пути турецких войск. Но именно Манбидж активно обсуждается уже более полугода — с июня 2016, когда Сирийские демократические силы начал штурм этого города.
С населением чуть более 75 тысяч человек, Манбидж, расположенный севере как мухафазы Алеппо, так и самой Сирии, недолго продержался с началом сирийской «революции», и в 2012 им завладели банды так называемой «оппозиции», но не смогли удержать его — в результате масштабного вторжения «Исламского государства*» в Сирию город оказался под контролем исламистов в январе 2014.
И с тех пор начал он выполнять важную логистическую функцию: являясь самым крупным в округе городом, он стал крупным перевалочным пунктом для въезжающих из Турции экстремистов и центром транзита для товаров (еды, одежды) из той же Турции.
Из Манбиджа боевики растекались как на запад — в сторону Аль-Баба, так и на юг — в сирийскую столицу «халифата» город Ракка.
Курдские бойцы и беженцы на улице Манбиджа
Летом 2016 года курдские формирования из Сирийских демократических сил при поддержке авиации коалиции начали масштабное наступление на позиции террористов ИГИЛ и к 13 июня 2016 года город был окружен и отрезан от всех путей снабжения, к 22 июня Манбидж уже был в плотном кольце, а все попытки ИГИЛ прорвать блокаду терпели неудачу. В самом городе бои шли за каждый квартал и каждый дом. В итоге, после нескольких месяцев кровопролитных боев и нескольких сотен убитых курдских бойцов город окончательно был очищен от исламских радикалов 12 августа 2016 года.
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Сирийские демократические силы продолжили развивать свой успех и начали наступление по нескольким фронтам: на запад, в сторону Аль-Баба (и остановившись в 20 км от него), а также на юго-восток, в сторону Ракки, где на данный момент продолжается наступление и до города остается чуть более 10 километров.
Не имея своей государственности и контролируя, по сравнению с иракскими курдами, весьма скромный участок на севере Сирии, сирийские курды стремятся «отхватить» как можно больше территории, отвоевывая ее у «ИГИЛ».
Турция, безусловно являясь одной из сторон сирийского конфликта, с самого начала подпитывала оружием, боеприпасами и медикаментами различные группировки, считающиеся оппозицией президенту Башару Асаду. Проводили свои операции и турецкие националисты из экстремистской организации «Серые Волки».
Но если Реджеп Эрдоган закрывал глаза на джихадистскую направленность поддерживаемых им группировок, то на усиление курдов, которые являются «раскачивающим лодку» турецкой государственности элементом в самой Турции, он не мог смотреть спокойно. И если неоднократно вводимые и выводимые, численностью до 1500 человек, турецкие войска на севере Ирака, в районах, контролируемых иракскими курдами «пешмерга», стоили Эрдогану отношений с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади, то на севере Сирии турецкие военные действовали и продолжают действовать без оглядки на кого бы то ни было.
Так, любые попытки курдских отрядов пойти в наступление в районе города Азаз быстро пресекались огнем артиллерии с территории Турции. Купировав все очаги активности курдов на северо-западе Сирии, наступление Сирийских демократических сил с северо-востока стало для Турции и Эрдогана лично настоящим вызовом.
Турецкие военны и джихадисты. Операция «Щит Евфрата»
Через неделю после падения Манбиджа Турция в экстренном порядке начала операцию «Щит Евфрата». Под прикрытием турецких солдат и бронетехники, которые вошли на территорию Сирии, начали продвигаться на юг вдоль реки Евфрат про-турецкие отряды т. н. «вооруженной оппозиции». Основу ударной силы составили формирования с характерными названиями вроде «Дивизия султана Мурада» или «Движение Нуреддин аз-Зинки».
По обоюдной договоренности, первый город на пути турецких сил — Джарабалюс, был оставлен террористами ИГИЛ без боя. Дальнейшее продвижение «Щита Евфрата» тоже не встретило серьезного сопротивления. Первые серьезные бои, однако, начались не с ИГИЛ, а курдскими формированиями, которые контролировали населенные пункты к северу от Манбиджа. В результате курды были вынуждены оставить часть ранее подконтрольных деревень. После этого столкновения с курдскими бойцами сошли на нет — Турция и подконтрольные ей джихадисты отрезав курдам дорогу на Аль-Баб начала штурм этого города, стремясь занять его раньше Сирийских демократических сил.
Но если все упомянутые выше стороны несут потери как в бронетехнике, так и в живой силе, есть одна сторона, которая как минимум не проигрывает. И это Соединенные Штаты Америки. Выступая изначально как союзник Сирийских демократических сил и обеспечивая поддержку с воздуха каждого наступления, американцы с началом операции «Щит Евфрата» все же осадили своих партнеров и посоветовали им прислушаться к требованиям Турции (которая, являясь членом НАТО, гораздо ближе США, чем курды) и отойти на левый берег Евфрата, оставив, в частности, и город Манбидж.
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Курды не пошли на такой самоубийственный шаг и потеряли поддержку в воздухе, ведь в здравом уме силы коалиции бомбить турецкие войска не будут. Вспоминая инцидент в сирийской Хасаке, где располагаются силы правительственных войск Башара Асада и курдские бойцы, в ходе которого произошли боестолкновения, ситуация для курдов становилась совсем тяжелой, так они, по факту, оставались без каких-либо весомых союзников.
Запад использовал их как разменную монету против террористов ИГ и оставил без поддержки перед надвигающейся турецкой армией, Сирийская Арабская Армия и так воевала на несколько фронтов (против ИГ и «умеренных» джихадистов) и даже если бы не было инцидента в Хасаке при всем желании попросту не имела ресурсов помочь курдам. Готовя оборону направления на Манбидж курды параллельно пытаются атаковать Ракку. И в таком положении любая ошибка может стоит очень дорого — сдержать наступление с турецкой стороны и контрнаступление ИГИЛ попросту не хватит ресурсов.
Российские военные на линии разграничения к западу от Манбиджа
После взятия Алеппо сирийские правительственные войска развернули наступление на восток провинции. И это сыграло на руку курдам. Сирийцы вышли к берегу Евфрата, тем самым отрезав территорию ИГИЛ от соприкосновения с курдами. И если, как уже говорилось выше, помощи особой курдам не будет, но негласное перемирие, которые де-факто действует несколько лет — соблюдается и будет продолжать соблюдаться. Таким образом, САА «разгрузила» один фронт для курдов и при этом решила для себя сразу две задачи: одновременно были отсечены турецкие войска и их карманные джихадисты от продвижения дальше в центр Сирии и так же были отсечены и курды, которые контролируют едва ли не больше территории в Сирии, чем Башар Асад. В итоге, турецким силам, после взятия Аль-Баба, не остается ничего, кроме как атаковать на восток, в сторону Манбиджа.
Только теперь вмешалась еще и Россия — чтобы не допустить раздела севера Сирии между турками (которые не отказались от своих планов дойти до Ракки) и курдами (которые почти до нее дошли) была создана буферная зона, разделяющая турецкие и курдские силы.
Перемирие, хоть и шаткое, должно дать время сирийской армии для возврата себе территорий, контролируемых на данным момент «ИГИЛ», чтобы получить дополнительный вес не только в стратегическом плане на поле боя, но и в будущих переговорах как с турками, так и с курдами. Но США не были бы США, если бы не решили демонстративно отправить 400 солдат в тот же район линии разграничения. И это не считая уже находящихся там (пусть и малочисленных) американских и британских спецназовцев.
Попытка спрогнозировать судьбу Манбиджа сродни гаданию на кофейной гуще — каждое действие той или иной стороны можно трактовать как минимум двояко. Турецкий лидер, вставший на путь пантюркизма и единого тюркского лидера в регионе, мечтающий о возвращении Османской империи хотя бы на юге нынешних границ Турции стал заложником своей политики. Делая упор на национализм и показной исламизм перед ним стоит нелегкий выбор — смахнуть все фигуры и начать наступление на курдов и Манбидж несмотря ни на Россию, ни на США, либо «дать заднюю» и потерять политические очки в Турции.
Радикалы из «Серых волков», как и многочисленные сторонники сирийских джихадистов, такому развитию событий точно не будут рады. И здесь Россия и США, как бы это странно не звучало, действуют заодно, оказывая давление на принятие решения Эрдоганом. Только цель России — отдалить Турцию от США, НАТО и Запада в целом, когда как США традиционно пытаются посеять как можно больше хаоса и в дальнейшем пытаться извлечь столько плюсов, сколько получится.
И самое незавидное положение получается у курдов — без поддержки Запада они будут раздавлены или турками или ИГИЛ*. А скорее всего одновременно этим двумя сторонами.
Без западных «ихтамнетов» и поддержки авиации курды представляют весьма печальное зрелище в военном плане. Так, события во время псевдо-путча в Турции летом 2016 года, когда на несколько дней была закрыта для вылетов турецкая база Инджирлик и курды остались без поддержки с воздуха при штурме Манбиджа показали, что курдские формирования не способны самостоятельно продвигаться дальше и без поддержки несут чудовищные потери. Наиболее привлекательно выглядят позиции Сирийской Арабской Армии.
После возвращения контроля над Пальмирой они продолжают наступать на восток провинции. Так же хорошо продвигается и наступление на позиции ИГИЛ в провинции Алеппо. И пока этому способствует фактическое ненападение на САА со стороны турецких военных и джихадистов, правительственных войскам нужно развивать свой успех.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Уничтожены БМП и боевики: Наступление ИГИЛ в Дейр-эз-Зор вновь обернулось кровавым провалом (ВИДЕО, КАРТА)
Новая волна атак ИГИЛ, нацеленная на изоляцию авиабазы Дейр-эз-Зор, продолжалась с четверга, боевики пытались ворваться в единственный аэропорт города.
Два террориста-смертника осуществили террористическую атаку на окраине города Дейр-эз-Зор. Взрывы прогремели в окрестностях городского аэропорта, в районе Лива Аль-Тамин. В то же время столкновения шли вокруг всего периметра аэродрома.
По мере того, как темнота сгущалась над осажденными районами города, поступали сообщения, что 104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии САА удерживает свои позиции и отбивает натиск террористов.
ВКС России оказывают большую помощь обороняющимся союзникам, не давая вражеским силам концентрироваться для широкомасштабного наступления.
В пятницу банды боевиков предприняли новое наступление, нацелившись на оборону Сирийской Арабской Армии вокруг района Аль-Хавика в столице провинции Дейр-эз-Зор.
Начав атаку с южного периметра района, джихадисты попытались прорвать оборону правительственных сил и выбить солдат из этого района.
Нападение террористической группировки не достигло цели и провалилось, т.к. армейцы не только отразили попытки прорыва, но также нанесли большие потери противнику, передает агентство AMN.
По данным сирийских военкоров, подразделения САА в пятницу ликвидировали не менее 25 боевиков, включая одного полевого командира ИГИЛ в районе Аль-Хавика, а также их военную технику.
На обнародованных военными кадрах показана уничтоженная БМП, сожженные автомобили смертников, обшитые стальными листами, захваченный пояс пешего суицидника со взрывчаткой, гранатометы и автоматы Калашникова с боеприпасами.
В тоже время военные сообщили сирийскому государственному агентству САНА, что отряды Вооруженных сил САР, защищающие аэродром Дейр-эз-Зора, при содействии военной авиации пресекли ряд попыток боевиков проникнуть на обороняемую ими территорию, уничтожив танк, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также 2 начиненных взрывчаткой автомобиля.
Помимо этого были отброшены силы ИГИЛ, пытавшиеся прорваться на базу 137-го пехотного полка, в результате уничтожено 10 террористов и подбит их бронетранспортер.
Военкор САНЫ в Дейр-эз-Зоре рассказал, что вблизи Лива Ат-Тамин солдаты САА нанесли удары по укреплениям и скоплениям террористов, ликвидировав ряд бандитов и 2 единицы их военной техники.
В кварталах города Дейр-эз-Зор Аль-Матар Аль-Кадим, Аль-Хамидия и в районе Центрального парка Сирийские войска также нанесли артиллерийские удары по скоплениям и позициям бандитов, уничтожив их укрепления и автомобиль с пулеметом.
На днях «Русская Весна» сообщала, что наступление ИГИЛ на Дейр-Зор завершилось кровавым провалом и большими потерями (ФОТО 21+).
Интенсивные атаки в Дейр-эз-Зор происходят на фоне сообщений о том, что правительственные войска планируют приступить к крупномасштабной военной операции, имеющей цель связать основную территорию западной Сирии с осажденным городом Дейр-эз-Зор.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Элитные силы «Охотников на ИГИЛ», созданные Россией, уничтожают боевиков у Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО)
Недавно сформированный и хорошо подготовленный российскими военными батальон «Охотники на ИГИЛ» (ISIS Hunter), входящий в состав 5-ого армейского корпуса, выпустил короткое видео со своими бойцами, воюющими у Пальмиры.
Несмотря на то, что армейское подразделение было сформировано в горной Латакии, батальону «Охотники на ИГИЛ» поставлена задача уничтожать террористов. Базируясь в Пальмире, они должны препятствовать силам джихадистов в продвижении к древнему городу, а также охранять нефтяные и газовые месторождения в восточной части провинции Хомс.
Известно, что на их счету уже большое количество уничтоженных террористов.
В свою очередь, другие силы Сирийской арабской армии будут вести наступление на восточном направлении, отсекая ИГИЛ* с целью освобождения города Дейр-эз-Зор.
Как сообщала «Русская Весна», исламистские коалиции недавно также создали свои группы спецназа в провинции Идлиб.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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