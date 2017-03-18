Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 марта 2017

Как сообщала «Русская Весна», колонна российской бронетехники пришла к курдскому Манбиджу и наши военные стали буфером между турецкими силами, курдами и Сирийской армией в это регионе. Авторы паблика «Вежливые люди» написали интересный обзор о нестандартной ситуации на севере Сирии.

Сирийский конфликт, начавшийся в 2011 году, показал, что любой населенный пункт может стать мощным оплотом той или иной группировки.

Это может быть и миллионный Алеппо, и небольшой Манбидж. Да и Аль-Баб, вдвое меньший, чем Манбидж, городок, сумел стать серьезным препятствием на пути турецких войск. Но именно Манбидж активно обсуждается уже более полугода — с июня 2016, когда Сирийские демократические силы начал штурм этого города.

С населением чуть более 75 тысяч человек, Манбидж, расположенный севере как мухафазы Алеппо, так и самой Сирии, недолго продержался с началом сирийской «революции», и в 2012 им завладели банды так называемой «оппозиции», но не смогли удержать его — в результате масштабного вторжения «Исламского государства*» в Сирию город оказался под контролем исламистов в январе 2014.

И с тех пор начал он выполнять важную логистическую функцию: являясь самым крупным в округе городом, он стал крупным перевалочным пунктом для въезжающих из Турции экстремистов и центром транзита для товаров (еды, одежды) из той же Турции.

Из Манбиджа боевики растекались как на запад — в сторону Аль-Баба, так и на юг — в сирийскую столицу «халифата» город Ракка.



Курдские бойцы и беженцы на улице Манбиджа

Летом 2016 года курдские формирования из Сирийских демократических сил при поддержке авиации коалиции начали масштабное наступление на позиции террористов ИГИЛ и к 13 июня 2016 года город был окружен и отрезан от всех путей снабжения, к 22 июня Манбидж уже был в плотном кольце, а все попытки ИГИЛ прорвать блокаду терпели неудачу. В самом городе бои шли за каждый квартал и каждый дом. В итоге, после нескольких месяцев кровопролитных боев и нескольких сотен убитых курдских бойцов город окончательно был очищен от исламских радикалов 12 августа 2016 года.

Читайте также: ВАЖНО: Кадры обстрела турецкими войсками поселка во время прибытия колонны Минобороны РФ (ВИДЕО)

Сирийские демократические силы продолжили развивать свой успех и начали наступление по нескольким фронтам: на запад, в сторону Аль-Баба (и остановившись в 20 км от него), а также на юго-восток, в сторону Ракки, где на данный момент продолжается наступление и до города остается чуть более 10 километров.

Не имея своей государственности и контролируя, по сравнению с иракскими курдами, весьма скромный участок на севере Сирии, сирийские курды стремятся «отхватить» как можно больше территории, отвоевывая ее у «ИГИЛ».

Турция, безусловно являясь одной из сторон сирийского конфликта, с самого начала подпитывала оружием, боеприпасами и медикаментами различные группировки, считающиеся оппозицией президенту Башару Асаду. Проводили свои операции и турецкие националисты из экстремистской организации «Серые Волки».

Но если Реджеп Эрдоган закрывал глаза на джихадистскую направленность поддерживаемых им группировок, то на усиление курдов, которые являются «раскачивающим лодку» турецкой государственности элементом в самой Турции, он не мог смотреть спокойно. И если неоднократно вводимые и выводимые, численностью до 1500 человек, турецкие войска на севере Ирака, в районах, контролируемых иракскими курдами «пешмерга», стоили Эрдогану отношений с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади, то на севере Сирии турецкие военные действовали и продолжают действовать без оглядки на кого бы то ни было.

Так, любые попытки курдских отрядов пойти в наступление в районе города Азаз быстро пресекались огнем артиллерии с территории Турции. Купировав все очаги активности курдов на северо-западе Сирии, наступление Сирийских демократических сил с северо-востока стало для Турции и Эрдогана лично настоящим вызовом.



Турецкие военны и джихадисты. Операция «Щит Евфрата»

Через неделю после падения Манбиджа Турция в экстренном порядке начала операцию «Щит Евфрата». Под прикрытием турецких солдат и бронетехники, которые вошли на территорию Сирии, начали продвигаться на юг вдоль реки Евфрат про-турецкие отряды т. н. «вооруженной оппозиции». Основу ударной силы составили формирования с характерными названиями вроде «Дивизия султана Мурада» или «Движение Нуреддин аз-Зинки».

По обоюдной договоренности, первый город на пути турецких сил — Джарабалюс, был оставлен террористами ИГИЛ без боя. Дальнейшее продвижение «Щита Евфрата» тоже не встретило серьезного сопротивления. Первые серьезные бои, однако, начались не с ИГИЛ, а курдскими формированиями, которые контролировали населенные пункты к северу от Манбиджа. В результате курды были вынуждены оставить часть ранее подконтрольных деревень. После этого столкновения с курдскими бойцами сошли на нет — Турция и подконтрольные ей джихадисты отрезав курдам дорогу на Аль-Баб начала штурм этого города, стремясь занять его раньше Сирийских демократических сил.



Но если все упомянутые выше стороны несут потери как в бронетехнике, так и в живой силе, есть одна сторона, которая как минимум не проигрывает. И это Соединенные Штаты Америки. Выступая изначально как союзник Сирийских демократических сил и обеспечивая поддержку с воздуха каждого наступления, американцы с началом операции «Щит Евфрата» все же осадили своих партнеров и посоветовали им прислушаться к требованиям Турции (которая, являясь членом НАТО, гораздо ближе США, чем курды) и отойти на левый берег Евфрата, оставив, в частности, и город Манбидж.

Читайте также: ВАЖНО: Курды передали российскому спецназу ряд поселков в Алеппо (+ФОТО)

Курды не пошли на такой самоубийственный шаг и потеряли поддержку в воздухе, ведь в здравом уме силы коалиции бомбить турецкие войска не будут. Вспоминая инцидент в сирийской Хасаке, где располагаются силы правительственных войск Башара Асада и курдские бойцы, в ходе которого произошли боестолкновения, ситуация для курдов становилась совсем тяжелой, так они, по факту, оставались без каких-либо весомых союзников.

Запад использовал их как разменную монету против террористов ИГ и оставил без поддержки перед надвигающейся турецкой армией, Сирийская Арабская Армия и так воевала на несколько фронтов (против ИГ и «умеренных» джихадистов) и даже если бы не было инцидента в Хасаке при всем желании попросту не имела ресурсов помочь курдам. Готовя оборону направления на Манбидж курды параллельно пытаются атаковать Ракку. И в таком положении любая ошибка может стоит очень дорого — сдержать наступление с турецкой стороны и контрнаступление ИГИЛ попросту не хватит ресурсов.



Российские военные на линии разграничения к западу от Манбиджа

После взятия Алеппо сирийские правительственные войска развернули наступление на восток провинции. И это сыграло на руку курдам. Сирийцы вышли к берегу Евфрата, тем самым отрезав территорию ИГИЛ от соприкосновения с курдами. И если, как уже говорилось выше, помощи особой курдам не будет, но негласное перемирие, которые де-факто действует несколько лет — соблюдается и будет продолжать соблюдаться. Таким образом, САА «разгрузила» один фронт для курдов и при этом решила для себя сразу две задачи: одновременно были отсечены турецкие войска и их карманные джихадисты от продвижения дальше в центр Сирии и так же были отсечены и курды, которые контролируют едва ли не больше территории в Сирии, чем Башар Асад. В итоге, турецким силам, после взятия Аль-Баба, не остается ничего, кроме как атаковать на восток, в сторону Манбиджа.

Только теперь вмешалась еще и Россия — чтобы не допустить раздела севера Сирии между турками (которые не отказались от своих планов дойти до Ракки) и курдами (которые почти до нее дошли) была создана буферная зона, разделяющая турецкие и курдские силы.

Перемирие, хоть и шаткое, должно дать время сирийской армии для возврата себе территорий, контролируемых на данным момент «ИГИЛ», чтобы получить дополнительный вес не только в стратегическом плане на поле боя, но и в будущих переговорах как с турками, так и с курдами. Но США не были бы США, если бы не решили демонстративно отправить 400 солдат в тот же район линии разграничения. И это не считая уже находящихся там (пусть и малочисленных) американских и британских спецназовцев.

Попытка спрогнозировать судьбу Манбиджа сродни гаданию на кофейной гуще — каждое действие той или иной стороны можно трактовать как минимум двояко. Турецкий лидер, вставший на путь пантюркизма и единого тюркского лидера в регионе, мечтающий о возвращении Османской империи хотя бы на юге нынешних границ Турции стал заложником своей политики. Делая упор на национализм и показной исламизм перед ним стоит нелегкий выбор — смахнуть все фигуры и начать наступление на курдов и Манбидж несмотря ни на Россию, ни на США, либо «дать заднюю» и потерять политические очки в Турции.

Радикалы из «Серых волков», как и многочисленные сторонники сирийских джихадистов, такому развитию событий точно не будут рады. И здесь Россия и США, как бы это странно не звучало, действуют заодно, оказывая давление на принятие решения Эрдоганом. Только цель России — отдалить Турцию от США, НАТО и Запада в целом, когда как США традиционно пытаются посеять как можно больше хаоса и в дальнейшем пытаться извлечь столько плюсов, сколько получится.

И самое незавидное положение получается у курдов — без поддержки Запада они будут раздавлены или турками или ИГИЛ*. А скорее всего одновременно этим двумя сторонами.

Без западных «ихтамнетов» и поддержки авиации курды представляют весьма печальное зрелище в военном плане. Так, события во время псевдо-путча в Турции летом 2016 года, когда на несколько дней была закрыта для вылетов турецкая база Инджирлик и курды остались без поддержки с воздуха при штурме Манбиджа показали, что курдские формирования не способны самостоятельно продвигаться дальше и без поддержки несут чудовищные потери. Наиболее привлекательно выглядят позиции Сирийской Арабской Армии.

После возвращения контроля над Пальмирой они продолжают наступать на восток провинции. Так же хорошо продвигается и наступление на позиции ИГИЛ в провинции Алеппо. И пока этому способствует фактическое ненападение на САА со стороны турецких военных и джихадистов, правительственных войскам нужно развивать свой успех.

Читайте также: Крах ИГИЛ у Пальмиры: Армия Сирии при поддержке ВКС РФ движется к Дейр эз-Зору (+ВИДЕО, КАРТА)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.