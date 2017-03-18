Главная » Славянские традиции

Русская система мер

10:15. 18 марта 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:
Сколько это «три пуда соли»? Насколько мал золотник? Много ли это семь пядей? Что длиннее верста или километр?

789

Аршин
Эту меру завезли в Московию персидские купцы: аршином именовали тогда длину ткани, отмеренную оттяжкой от плеча. И поговорка «Всяк купец на свой аршин мерит» — буквально отвечала реальности. Как можно догадаться, приказчиков для продажи материи на Руси специально подбирали короткоруких. Только спустя несколько лет государственный совет России принял решение ввести по всей стране единую меру длины — 16 вершковый аршин (71,12 см).

Пуд
Чтобы съесть на двоих 3 пуда соли вам понадобиться – внимание! – чуть больше 13 лет! Дотошными учениями подсчитано, что один пуд (16, 38 кг) соли можно осилить вместе аж (или всего) 4,38 года.

Верста
За семь верст киселя хлебать отправился – сокрушались раньше о далекой и бессмысленной поездке. Чтобы оценить, каково это – «за семь верст», следует знать что длиннее верста или километр? Семь верст по меркам XVII – XIX века – довольно большое расстояние (1 верста равна 1.0668 км, значит 7 верст – около 7,5 км).

Мера длины «верста» упоминалась еще и в прозвище, которым смекалистый русский окрестил долговязого человека. Подмосковное сельцо Коломенское было в старину летней резиденцией царя Алексея Михайловича. Дорога туда была оживленной, широкой и считалась главной в государстве. А уж когда поставили огромные верстовые столбы, каких в России еще не бывало, слава этой дороги возросла еще более. На фоне этой «популярности» и появилось прозвище «коломенская верста».

Сажень
Родившаяся в народе присказка «косая сажень в плечах» подчеркивала богатырские силу и стать молодецкую. Само слово «сажень» происходит от глагольного корня славянских языков «сед» — доставать, дотягиваться до чего-либо рукой.

С XI века сажень была основной русской мерой длины: она равнялась размаху рук человека, от конца пальцев одной руки до конца пальцев другой. Это была «прямая» сажень, 176 см. Но на Руси существовали и другие сажени, самой большой среди которых была так называемая «косая», равная 248 см и определявшаяся расстоянием от пальцев ноги до конца пальцев вытянутой вверх по диагонали руки. Кстати, сажень использовалась в строительных и земельных работах вплоть до 1917 года.

Вершок
«От горшка два вершка, а уже указчик» – говорили о молодом, не имеющем жизненного опыта, но очень самонадеянном молодом человеке. Очень самонадеянном, потому как вершок вершок – ширина двух пальцев руки, указательного и среднего, около 4,4см. Вершки обычно использовали для измерения роста: мелких домашних животных и людей.

С этой мерой длины связана еще одна не менее известная поговорка – “у неё суббота через пятницу на два вершка вылезла”. Так в старину говорили о неаккуратной женщине, у которой нижняя рубашка длиннее юбки.

Пядь
Семь пядей во лбу – говорят про очень умного человека, предполагая, что высота его лба пропорциональна уму. Пядь равнялась расстоянию между вытянутыми большим и указательным пальцами руки. Величина древнерусской пяди колебалась где-то в рамках 19-23 см., следовательно, семь пядей составляли приблизительно 133-161см.

Золотник
Мал золотник, да дорог. Насколько же он мал? Золотник был самой малой мерой веса (около 4 г) и использовался, главным образом, при взвешивании золота и серебра. Буквальный смысл поговорки связан с малым, но дорогим количеством, измеряемым, что называется «на вес золота».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: интересно, меры, полезное, Россия, Русь
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пядевая система мер
...смерти. и т.д.Пядевая система мерсистема мер, использовавшяяся древними Славянами. Она...летнему возрасту. Аршин — старинная русская мера длины, равная, в современном ...Одна из древнейших мер длины. Пядь (пядница) — древняя русская мера длины. Малая...
Проекты во сне и наяву или О Русской системе подготовки инженеров
...был всемирно оценен и назван Русской системой.Тут вспоминается рассказ деда. ...после этого никакая иная система не будет употребляться».Русская система базировалась на нескольких...миру.У нас также предпринимаются меры по привлечению к инновационной ...
Старинные русские меры длины, веса, объёма
.... Сажени употреблялись до введения метрической системы мер. ЛОКОТЬ равнялся длине руки от... определены единые для всей страны системы мер. В XVIII в. в связи... о десятичном построении мер с учётом того, что система русского денежного счета была...
Древняя система Мер
...России измеряется километрами, но каждый русский человек знает, что в ... градуса, единица меры составляет 1054 метра. В русской культуре эта величина...десятками, появилась десятичная система. История образования эталонов мер и история их происхождения...
Николай Стариков и Сергей Глазьев в программе Русская политика
...Николай Стариков. В эфире программа «Русская политика». Мы будем говорить о...он проинтерпретировал. Но согласно известной русской поговорке, помните, про вора и... тоже стала следствием вполне продуманной системы мер, включая приватизацию, либерализацию, в ...
Русские часы
... идеи, что русские по глупому день мерили по световому дню...как о какой-то русской диковинке.По свидетельствам нидерландского... еще оставалось по России русских часов? Заповедник «Александровская ...в России все системы мер и весов с русских на европейские,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>