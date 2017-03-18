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Россия бойцами сильна!

17:48. 18 марта 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня год со дня подвига ГЕРОЯ РОССИИ АЛЕКСАНДРА ПРОХОРЕНКО.
 

Россия бойцами сильна!

Даже спустя год больно от того, что наши воины, наши защитники гибнут, закрывая нас собой. И в то же время отрадно от того, что не перевелись у нас простые русские мужчины, готовые жизнь положить «за други своя», что ещё вызывают огонь на себя, ещё плен позором считают сегодня.
 

 

Боже мой, как же хочется жить,
Вот сейчас, за минуту до смерти,
Просто верить, гулять и любить,
– «Первый! База! Ну что там? Ответьте!»
– «Ноль седьмой! Парень, я тебя понял!
Птицы рядом! Заходят в квадрат!»
– «Передай! Очень жаль, что не пожил!
Погибаю как Русский Солдат!»
– «Ноль седьмой, мы с тобой не знакомы,
Обнимаю по-русски, как брат!»
– «Позаботьтесь, о тех, кто там, дома!»
– «Ты герой! Ты не просто солдат!»
Связь прервалась, молчанье в эфире,
И героя узнала страна,
И писали газеты в мире,
Что Россия бойцами сильна!
Руслан Гулькович

Помните, как семья французских пенсионеров решила передать Орден Почетного легиона и Военный крест с пальмовой ветвью времён Второй Мировой войны родным российского лейтенанта Александра Прохоренко. И это движение души дорого стоит. Это признание подвига простого русского офицера, которому от роду было всего двадцать пять.

И хоть вспоминать о войне нелегко,
пред памятью павших встаём на колени.

Ещё вызывают огонь на себя,
Ещё плен – позором считают сегодня.
 

И слёзы роняют родные, скорбя…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

 

Александр Прохоренко "Пальмирский Данко" - музыка Г. Лукина, сл А . Горового

 

Автор: Алёна Фроловна

 

 

https://topwar.ru/111249-rossiya-boycami-silna.html

Метки: герой России, подвиг, сирия
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