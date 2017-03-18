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РКК «Энергия» приступила к изготовлению космического корабля «Федерация»

18:37. 18 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:
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РКК РКК «Энергия» приступила к изготовлению нового российского космического корабля «Федерация», сообщил гендиректор корпорации Владимир Солнцев.

 

«Он находится в активной стадии работы, выпущена практически вся конструкторская документация, мы сейчас изготавливаем отдельные узлы», — сказал он.

Солнцев уточнил, что первый корабль будет ориентирован на низкую орбиту и будет на 80% изготовлен из композитных материалов, а спускаемый аппарат — из алюминия."Если взять суммарно все материалы, из которых он изготавливается, то 80% это будет композит. Вопрос стоит в том, из чего должен быть изготовлен возвращаемый аппарат, то есть та капсула, в которой космонавты возвращаются на Землю. Сегодня мы работаем с алюминием, причем это новый сплав 1570С, который абсолютно новый, он с повышенными характеристиками, который позволит снизить массу корабля и обеспечить парирование динамических нагрузок", — рассказал Солнцев.

При этом он отметил, что перед РКК «Энергия» стоит задача не только изготовить корабль, но и сделать его конкурентоспособным. Солнцев напомнил, что первая «Федерация» должна быть создана к 2021 году, когда начнутся летные испытания. «Далее мы уже сегодня закладываем следующий этап — этап модернизации. Я думаю, мы найдем какой-то компромисс по первому кораблю, он будет у нас ориентирован больше на низкую орбиту», — добавил он.

Корабль «Федерация» предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Для выведения «Федерации» на орбиту планируется использовать тяжелые ракеты-носители «Ангара-А5В» и «Ангара- А5П». Первый запуск в беспилотном режиме запланирован на 2021 год, первый пилотируемый — на конец 2023 года.

 

https://sdelanounas.ru/blogs/91511

Метки: Владимир Солнцев, космонавтика, Федерация, энергия
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