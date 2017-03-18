Проект FGFA может быть приостановлен из-за технологических амбиций Индии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иноСМИ , реализация российско-индийского совместного проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) может быть приостановлена из-за неготовности Кремля полностью передать требуемые технологии.







Ранее источники в военном ведомстве Индии заявили, что дальнейшая работа по проекту возможна только при условии полноценной передачи технологий.





Страны не могут прийти к окончательному соглашению, так как, по мнению индийской стороны, она выполнила все условия, в то время как "план по распределению работ и обмену технологиями до сих пор не утвержден окончательно". В числе прочего, Дели рассчитывает на получение технологии малой заметности.



Вероятно, проект будет отложен, пока не будет окончательно решена проблема передачи технологий.



— полагает аналитик по вопросам обороны, маршал авиации в отставке Далджит Сингх, считающий, что любые сдвиги вправо "будут иметь серьезный каскадный эффект на производство авиасудна для Индии".



Военный эксперт, бывший майор авиации Виджайндер Тхакур полагает, что суть проблемы состоит в существенных различиях авиапромышленности Индии и России:



Полная передача технологий невозможна, так как промышленная база авиации в Индии не на одном уровне с базой в России.





Заместитель директора российского Центра анализа стратегии технологий Константин Макиенко считает, как можно предположить из его слов, что Индия должна получить только те технологии, которые будут разработаны в рамках реализации проекта:



Совместный проект означает, что обе стороны разрабатывают технологии вместе и становятся их полноправными обладателями. Следовательно, речь идет не о передаче технологии, а о совместном ее использовании.





Опытно-конструкторские работы по проекту FGFA предполагается провести в течение 6 лет. Разработка опытного образца обойдется каждой стороне в 4 млрд. долл. Общая стоимость производства 127 истребителей, планируемых к поставке в ВВС Индии, оценивается в 25 миллиардов долларов.



Проект FGFA является одним из проявлений программы Make in India, призванной создать если не самодостаточный, то по крайней мере значительно развитый кластер высокотехнологичной индустрии, в том числе ориентированной на выпуск оборонной продукции. Постепенно требования Дели увеличиваются, власти стремятся к возможно большей локализации производства, что обуславливает их желание получить необходимые для этого технологии. По всей видимости, лидеры оружейного экспорта, включая Россию, не готовы к полной открытости в вопросе передачи технологий Индии, на которую она рассчитывает. В итоге это приводит к тяжелому переговорному процессу, срывам итогов тендеров, сокращению объемов закупаемых партий.

https://topwar.ru/111191-proekt-fgfa-mozhet-byt-priostanovlen-iz-za-tehnologicheskih-ambiciy-indii.html