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Проект FGFA может быть приостановлен из-за технологических амбиций Индии

01:35. 18 марта 2017 Просмотров - 65 2 коммент. Опубликовал:

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иноСМИ , реализация российско-индийского совместного проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) может быть приостановлена из-за неготовности Кремля полностью передать требуемые технологии.
 



Ранее источники в военном ведомстве Индии заявили, что дальнейшая работа по проекту возможна только при условии полноценной передачи технологий.
 

 


Страны не могут прийти к окончательному соглашению, так как, по мнению индийской стороны, она выполнила все условия, в то время как "план по распределению работ и обмену технологиями до сих пор не утвержден окончательно". В числе прочего, Дели рассчитывает на получение технологии малой заметности.
 

Вероятно, проект будет отложен, пока не будет окончательно решена проблема передачи технологий.


— полагает аналитик по вопросам обороны, маршал авиации в отставке Далджит Сингх, считающий, что любые сдвиги вправо "будут иметь серьезный каскадный эффект на производство авиасудна для Индии".

Военный эксперт, бывший майор авиации Виджайндер Тхакур полагает, что суть проблемы состоит в существенных различиях авиапромышленности Индии и России:
 

Полная передача технологий невозможна, так как промышленная база авиации в Индии не на одном уровне с базой в России.



Заместитель директора российского Центра анализа стратегии технологий Константин Макиенко считает, как можно предположить из его слов, что Индия должна получить только те технологии, которые будут разработаны в рамках реализации проекта:
 

Совместный проект означает, что обе стороны разрабатывают технологии вместе и становятся их полноправными обладателями. Следовательно, речь идет не о передаче технологии, а о совместном ее использовании.



Опытно-конструкторские работы по проекту FGFA предполагается провести в течение 6 лет. Разработка опытного образца обойдется каждой стороне в 4 млрд. долл. Общая стоимость производства 127 истребителей, планируемых к поставке в ВВС Индии, оценивается в 25 миллиардов долларов.

Проект FGFA является одним из проявлений программы Make in India, призванной создать если не самодостаточный, то по крайней мере значительно развитый кластер высокотехнологичной индустрии, в том числе ориентированной на выпуск оборонной продукции. Постепенно требования Дели увеличиваются, власти стремятся к возможно большей локализации производства, что обуславливает их желание получить необходимые для этого технологии. По всей видимости, лидеры оружейного экспорта, включая Россию, не готовы к полной открытости в вопросе передачи технологий Индии, на которую она рассчитывает. В итоге это приводит к тяжелому переговорному процессу, срывам итогов тендеров, сокращению объемов закупаемых партий.

 

https://topwar.ru/111191-proekt-fgfa-mozhet-byt-priostanovlen-iz-za-tehnologicheskih-ambiciy-indii.html

Метки: индия, Миг, Проект FGFA, Россия, Стелс
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2 коммент.»

  • 902 278
    Толик Иванов 18 марта 2017 в 2:05 Ссылка Пометить
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    “Совместный проект означает, что обе стороны разрабатывают технологии вместе и становятся их полноправными обладателями. Следовательно, речь идет не о передаче технологии, а о совместном ее использовании.”

    индия- это бывшая колония британии. причём имя прилагательное “бывшая” носит вполне условный и замысловатый характер. только больной на голову дурак будет торговать хайтеком с этой непонятной страной с неопределённым статусом. к тому же, давайте будем честны, в индии фашистский режим (в интерпретации к третьему рейху), которому бы и молодчики адольфа гитлера позавидовали, было у кого поучиться. там ведь ,если помните население делятся на касты, в том числе и на неприкасаемые. шудры это или далиты, вот честно говоря не помню, роли не играет никакой, в википедию заглядывать лень, да и от перемены мест слагаемых ,сумма не поменяется.
    итак, в итоге путин, рассказывающий байки о толерантности и всеобщем равенстве общероссийским олухам, напрямую продаёт военные технологии фашистам. или я где-то ошибся в своих рассуждениях? может быть кто поправит? люся, ты где?

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    • 2308 1672
      Ajbolit444 Толик Иванов 18 марта 2017 в 3:07 Ссылка Пометить
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      В принципе верно, но не совсем… вернее, совсем не верно. Передача высоких технологий, не допустима. И не только Индии… а вообще, никому. История учит – Нет вечных друзей, есть временные партнёры… Следовательно, при определённых обстоятельствах, подаренное сегодня оружие другу, может завтра обернутся против тебя, после “перемены ветра”. Наглядным пособием, является ситуация с китаем… Запад, в погоне за сиюминутной выгодой, фактически выстрелил себе в живот (смерть, будет мучительной и долгой).
      Если Индия, либо кто другой… настаивают на том, что бы мы, все… коллективно сошли с ума, и сами сделали себе харакири… то, самое логичное, предложить ей, лёгкую… увеселительную прогулку, с эротическим уклоном. Да-с…

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