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Письма и ответы. Медведев улетел, но обещал вернуться?

16:57. 18 марта 2017 Просмотров - 294 Нет комментариев Опубликовал:

Здравствуйте.
В статье “Медведев улетел, но обещал вернуться?” Вы пишите, что рассматривали видео встречи медведева с Саргсяном. Но ведь эта встреча была отменена из-за болезни медведева, о которой Вы тоже пишите. Пролейте свет какое все-таки видео Вы смотрели. Очень охота посмотреть).

Добрый день!

Встреча Д. Медведева с С. Саргсяном была показана в новостных выпусках 15-го числа, но состоялась она 14-го, после этой встречи Д. А. Медведев исчез из публичного пространства.

По поводу этого видео я написала, что загримирован Дмитрий Анатольевич был слишком сильно, а операторы старались избегать крупных планов, показывая его преимущественно с одной стороны, он и сам отворачивался от камер.

Его отъезд на горнолыжный курорт не подтвердился, как выяснилось, широко разрекламированное фото с горнолыжного курорта было сделано еще в начале марта.

(http://www.e-news.su/news/163130-zabolevshiy-grippom-medvedev-nashelsya-na-gornolyzhnom-kurorte.html )

С уважением, Т. В.

Здравствуйте Татьяна.

Являюсь постоянным читателем Вашего блога.
В статье “Медведев улетел, но обещал вернуться?” помимо сладкой новости о фингале под глазом Димона (чему порадуется любой россиянин) есть интересная фраза: ” Специально для читателей блога спешу сообщить: контролируемая реинкарнация Елизаветы не удалась и уже не удастся.”
Как человек любознательный, я не мог пройти спокойно мимо такой загадочной фразы. Тем более, как постоянный Ваш читатель знаю, что Вы атеист.
Очень прошу Вас, расскажите читателям, что это за “управляемая реинкарнация” такая, что в нее верят даже убежденные атеисты.
 
С огромным уважением и надеждой. Я.

Здравствуйте!

Дело не в том, верю ли я в управляемую реинкарнацию, или нет. Мое мнение не имеет в данном случае никакого значения. Некоторые из особо приближенных ко двору персон, смогли убедить ее величество в том, что располагают специальным оборудованием для «контролируемого переселения души».

Для проведения подобного «переселения» проводился даже подбор семьи с хорошим потенциалом развития, при этом, близкие родственники ее величества не рассматривались. Скрытый поиск был проведен среди аристократических семей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Искренне они верили в возможность реинкарнации или действовали по принципу «ишак или падишах», оставим на их совести, но даже они признали, что контролируемая реинкарнация не удалась…

С уважением, Татьяна

Источник: pravosudija.net

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