Новости Украины и Новороссии 18 марта 2017

Жители Закарпатья составили обращение Порошенко касательно языковых законопроектов

Сегодня, 17 марта, председателю Закарпатской ОГА Украины Геннадию Москалю передали обращение за подписью 64 тыс. закарпатцев от представителей национальных меньшинств области, которое касается языковых законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.

В понедельник, 20 марта, это обращение передадут лично президенту Украины Петру Порошенко.

В подписанном обращении отмечается, что принятие языковых законопроектов ставит под сомнение искренность провозглашенных евроинтеграционных стремлений, реализация которых невозможна в условиях нарушения прав и свобод человека, особенно уязвимых слоев населения, к которым относятся национальные меньшинства.

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Это наша земля, нам бояться нечего

Геройство перед лицом нелюдей

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Яков Кедми: Украину ждет «кровавая баня»

Израильский государственный деятель, дипломат Яков Кедми в эфире «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«На Украине власти нет. На Украине властвуют вооруженные группы. Можете называть их штурмовиками, как угодно. Над ними никто не властен. Эти группы привыкли, что они у власти, — считает Кедми. — Эти группы никто не подавит, только военные силы. Нет военной силы на Украине, которая будет с ними воевать…Давить их придется извне. Т.е. Украину ждет «кровавая баня»».

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Евросоюз будет следить за результатами блокады Донбасса

Европейский Союз обещает «внимательно следить» за последствиями транспортной блокады Украиной неподконтрольной части Донбасса для мирного населения. Об этом сказал спикер Внешней дипломатической службы Майа Кочьянчич.

«Мы будем внимательно следить за последствиями этого решения для гражданского населения», — сказала она.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в ДНР и ЛНР под предлогом пресечения торговли с ЛДНР. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Лидеры ДНР и ЛНР в ответ национализировали украинские предприятия на своих территориях.

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Новая версия: Крым Украине не дарили. Всё было ещё интереснее …

Честно говоря, даже не знаю как это прокомментировать. Давайте просто прочитаем отрывок из интервью первого президента Украины, которое он дал украинскому обозревателю.



По словам Кравчука, когда он в 1953 году впервые посетил Крым, то «ужаснулся тем, в какой бедности там живут люди».



Первый президент Украины рассказал, что примерно в то же время в Крым приезжал Хрущев вместе с мужем своей дочери Аджубеем, редактором газеты «Известия». «Впоследствии Аджубей писал об этой поездке, что как только они сошли с поезда, на них тут же напали местные люди. Хрущев развернулся и сел обратно на поезд, но поехал уже не в Москву, а в Киев», рассказал Кравчук.



По словам политика, в Киеве Хрущев пришел к Александру Кириченко, который был первым секретарем ЦК КП Украины, и заявил, что Украина должна взять Крым себе. Кравчук рассказывает, что Хрущев настоял на этом, несмотря на первоначальный отказ Кириченко. Кравчук подчеркивает, что в Москву на политбюро решение отдать Крым было принято по той причине, что Украина «может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство».

Вот такие дела. Оказывается полуостров не подарили, а всучили Украине.

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«Понавыехавшие» с Донбасса и Крыма живут хуже бывших зеков

Фото: Zuma/TASS

Возле здания Киевской Рады на Крещатике в эти дни проходит бессрочный пикет переселенцев из Крыма и Донбасса.

Его организовали те переселенцы из «оккупированных областей», которые поверили украинским властям, что их на Украине примут, как дорогих гостей и создадут приемлемые условия для жизни.

«Прошло три года после Майдана и фактически государство начало борьбу против переселенцев. Мы находимся в худших условиях, чем те люди, которые вернулись из мест лишения свободы. Мы должны быть прикованы к тому месту, где мы проживаем. Нас периодически проверяют, каждые полгода мы должны приходить, обновлять документы. Проблема в передвижении, за нами следят», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей координатор луганской коалиции «Граждане за прозрачность действий власти» Олег Перетяка.

По словам координатора, под особым надзором власти те, кто «ездят посмотреть, что осталось там от их хозяйств в непризнанных территориях». Их обвиняют в том, что они получают двойные пенсии, а также подвергаются «пропаганде» в Донбассе.

«Это неправда. Мы граждане Украины и мы заработали пенсии, работая здесь, в нашей стране. Государство не выполняет элементарных обязательств перед гражданами Украины, нарушаются наши права. И уже я могу сказать, что на Украине сложилась большая дискриминационная общественная группа, это люди, которые выехали с Луганской и Донецкой областей и Крыма. Дискриминация в том, что мы не имеем права голосовать. То есть до настоящего времени мы не можем выбирать власть, поэтому власть нас не видит и не слышит. Мы заставим её работать, если нет — мы поменяем эту власть», — заявил Олег Перетяка.

Представитель беженцев считает, что нынешняя украинская власть — антиукраинская, «она не думает о людях, она не думает о развитии территориальных громад, она лишь работает в интересах олигархов, которые развернули эту войну, которая идет на востоке». Перетяка рассказал, что переселенцы находятся в отчаянном положении, у многих нет денег на элементарные потребности — на жилье, на продукты, на лекарства. Однако возвращаться в родные края они опасаются, потому что там их могут воспринимать как предателей, бежавших на территорию врага.

— Это очень естественная ситуация для того сумасшедшего дома, которым является сейчас Украина, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — С одной стороны, киевский режим, настолько долго внушал своим гражданам, что кругом русские шпионы и «засланцы москалей», что в это поверили не только сотрудники СБУ, но и простые украинцы.

А раз люди приехали оттуда, где живут «ватники и колорады», то почти наверняка каждый второй среди них шпион и доверять им нельзя. Но даже не это самое главное.

Ноги такого отношения к выходцам из Донбасса и Крыма растут из того, что киевская власть находится в шизофренической ситуации, когда она сама не может определиться, является ли Донбасс частью Украины.

С одной стороны, «он наш, потому что иначе и быть не может». С другой стороны, там живут чуть ли не поголовно «сепаратисты, ватники» и вообще «не наши люди». Эта шизофрения по поводу украинского, но неправильного Донбасса как раз и проявилась в таком отношении к людям. Эта политическая двойственность прослеживалась изначально, в том числе на бытовом уровне. Со временем только усиливалась. Вы, дескать, понаехали, вы не наши, и цацкаться с вами не собираемся. Теперь настало время, когда люди, уехавшие из «оккупированных территорий» отчаялись ждать, когда же их примут за своих, начали открыто протестовать. Кстати, подобные истории не раз случались во время других гражданских конфликтов. В том числе, в новейшей истории. В Грузии долгое время очень недоверчиво относились к беженцам из Абхазии, даже к этническим грузинам. Когда власть ведёт гражданскую войну с собственным народом, почти неизбежно возникает ситуация, когда одна часть народа «правильная», а лучшее, что может сделать «неправильная» часть — не мешать, уехать подальше.

«СП»: — Даже те, кто клянутся в любви и верности к этой власти?

— Как ни парадоксально, да. Им, конечно, говорят на словах: «Молодцы, что уехали». Но всё равно, в глубине души, таких «понавыехавших» «стопроцентные украинцы», поощряемые властью, считают не совсем своими, или даже «недолюдьми».

«СП»: — Как может развиваться ситуация с этой частью населения Украины? Ведь эти люди и обратно боятся возвращаться, поскольку к ним и там будет мало доверия…

— А выхода у таких людей почти что нет. Пока на Украине остаётся та власть, какая есть, отношение к ним не изменится. И в Донбассе, как вы справедливо заметили, их тоже никто с цветами не ждёт. Мало того, люди, которые там живут, увидев, что к ним после очередного артобстрела кто-то приехал с той стороны, откуда летят снаряды, могут повести себя неадекватно. И в чём-то их можно понять. Боюсь, что лучший выход для тех, кто когда-то покинул Донбасс и Крым, снова уехать, теперь уже из Украины.

«СП»: — Например, в Россию, мы всех примем…

— Кстати, людей с Западной Украины, работающих в России, едва ли не больше, чем выходцев с Донбасса. В Подмосковье сплошь бригады «заробитчан» из Львова и Тернополя. Конечно, украинцы, как западные, так и те, о ком мы говорим, не прочь поселиться в Европе. Но туда их не очень-то пускают. Остаётся — Россия.

— В отличие от Москвы, которая ведёт себя так, словно никакой войны у российских границ нет, а если и есть, то это касается только Украины, Киев в серьёз заявляет о войне и российской агрессии, — рассуждает публицист, политолог Константин Крылов. — Поэтому режим Порошенко и ведёт себя в соответствии с обычной военной логикой. Вспомните, после окончания Великой Отечественной войны существовало недоверие к тем, кто проживал некоторое время на оккупированных территориях. По умолчанию считалось, что эти люди, по крайней мере, те, кто не участвовал в подпольной или партизанской борьбе, должны доказать свою невиновность. А современный киевский режим, как ни странно, как раз напоминает советский режим — в не лучших его проявлениях.

Поэтому логика украинских властей проста: а вдруг среди этих, что из Крыма и Донбасса, затесались шпионы, которых подослала «страшная Москва». Причём никто в СБУ, судя по всему, особенно не заморачивается, чтобы выявлять шпионов индивидуально, проще подозревать всех скопом. И такая позиция власти, конечно, сказывается и на бытовом уровне. Иной работодатель задумается, стоит ли ему брать на работу выходца из Донбасса. А то вдруг из-за него начнутся проблемы с СБУ.

Я думаю, что никаких поблажек для себя проукраинские беженцы из Крыма и Донбасса своими пикетами не добьются. Относиться при этой власти к ним всегда будут плохо, просто за то, что из Крыма и Донбасса.

«СП»: — С другой стороны, эти люди опасаются, что к ним будет отношение как к предателям, если они вернутся домой. Хотя кто-то уже и не прочь бы это сделать…

— И ведь, правильно опасаются… что тут скажешь… Эти люди мечутся в поисках, где лучше. Поверили майданной пропаганде. Решили, что на Украине их встретят с розами. Но никаких роз не получили, а только шипы. Да, теперь и хотелось бы вернуться. Но в таких вопросах выбор делается один раз. Предателей не уважает ни одна из противоборствующих сторон. А если они не хотели быть предателями, а хотели быть верными своей «неньке», то пусть теперь и будут ей верны, несмотря на все плевки, которые получают.

Алексей Полубота, “СП”

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«Донбасс Киеву не нужен»: почему в ЛНР и ДНР вновь звучат призывы присоединиться к России

На фоне ухудшения ситуации на Украине и введения Киевом блокады в Донбассе глава ЛНР Игорь Плотницкий вновь сделал заявление о референдуме о присоединении республик к России. По мнению экспертов, его слова, с одной стороны, можно расценивать как попытку привлечь внимание Киева и Запада к неурегулированному конфликту. С другой — в ЛНР и ДНР дают понять, что разочарованы постоянным неисполнением Киевом Минских соглашений. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий в пятницу сделал заявление о возможном референдуме в Донбассе о присоединении народных республик к России. «Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему своё время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался», — заявил Плотницкий. Позиция России В Кремле заявили, что не существует никаких сценариев вхождения в состав России ДНР и ЛНР, а гипотетические рассуждения на этот счёт невозможны. «Таких написанных сценариев нет. <…> Эвентуальные рассуждения в этом контексте не считаем возможными», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «Россия была и остаётся заинтересованной в том, чтобы у её границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина», от чего, по его оценке, страна сейчас далека. Кроме того, в Москве вызывает недоумение позиция Киева по поводу Донбасса: украинские власти до сих пор не предприняли никаких реальных шагов для урегулирования конфликта на востоке страны; Киев до сих пор, наоборот, показывает, что не готов к мирному решению. «Мы с тревогой наблюдаем, как страна (Украина. — ред) сознательно отторгает от себя огромный регион», — пояснил пресс-секретарь. Ранее Песков, комментируя решение Москвы о признании паспортов ЛНР и ДНР, заявил, что Украина своими действиями обрекает восточные регионы на унизительное существование. «То, как страна — в данном случае Украина — решительно и последовательно отторгает от себя свои регионы, обрекая тем самым миллионы своих граждан на проживание без социального обеспечения, без банковского обеспечения, без медицинского обеспечения, без юридического и документального обеспечения, безусловно, является достаточно беспрецедентной ситуацией, когда, собственно, сама страна отторгает от себя регион», — подчеркнул представитель Кремля. Песков также заявил, что сознательные действия Киева по разрыву отношений с регионом не значат, что миллионы жителей ДНР и ЛНР должны существовать без какой-либо помощи. Блокада Украиной собственных территорий 16 марта президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении грузовых перевозок с территорий Донбасса, узаконив тем самым блокаду, которая ранее была организована неподконтрольными Киеву радикальными группировками. При этом инициатива главы государства не получила безоговорочной поддержки среди украинских депутатов. По мнению партии «Оппозиционный блок», Порошенко и СНБО просто отступили под напором радикалов. «Решение СНБО — это откровенная политическая капитуляция перед нарушителями закона. Это свидетельство беспомощности власти, её неспособности навести правовой порядок в стране, обеспечить действие Конституции, гарантировать права и свободы украинских граждан», — говорится в официальном заявлении на сайте партии. Кроме того, введение блокады по всем параметрам противоречит Минским соглашениям и может привести к отмежеванию ЛНР и ДНР. С таким заявлением выступил ранее Игорь Плотницкий. «После того, как президент Порошенко официально объявил на правительственном уровне блокаду, он фактически отказался от нас. Он должен был выйти и сказать перед своим народом и перед народами Донецкой и Луганской республик: «Извините, мы вас не считаем своими, вы нам не нужны, нам нужны только ваши территории». С этого момента, как только он это подписал, мы считаем, что это и есть фактическое признание нашей независимости», — заявил Плотницкий. Глава ДНР Александр Захарченко, со своей стороны, отметил, что «блокаду объявляют только тому, кого признают». Отрицание минского процесса По мнению журналиста и политического эксперта, главного редактора Ukraina.ru Искандера Хисамова, события последних дней свидетельствуют о том, что и Донбасс, и Киев не желают сближения. «Сейчас с обеих сторон — и со стороны Украины, и республик Донбасса — идёт отрицание минского процесса, нежелание выполнять эти условия и нежелание объединяться. Это совершенно откровенно видно со стороны Украины. Если раньше они как-то виляли в этом вопросе, то сейчас есть в этом вопросе консенсус. Донбасс им не нужен», — пояснил эксперт. Именно на фоне этих настроений в Донбассе вновь стали звучать призывы о возможном вхождении республик в состав России, считает Искандер Хисамов. При этом политолог, эксперт Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров полагает, что одних таких намерений Донбасса недостаточно для разрешения ситуации, так как «вопрос присоединения к России не может решаться таким волюнтаристским способом, решением одного человека». А заявления Плотницкого, по мнению эксперта, можно считать как раз «выражением субъективного мнения конкретного человека». «На самом деле этот процесс может решаться только путём сложного согласования в рамках соответствующих правовых процедур, в рамках законодательства разных стран», — подчеркнул Вадим Самодуров. Попытка давления на Киев Принимая во внимание позицию России о суверенности территории Украины, заявления главы ЛНР Игоря Плотницкого стоит рассматривать как призыв к международным силам и украинскому руководству вплотную заняться урегулированием конфликта в Донбассе. Такого мнения придерживается эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук. «В данный момент звучит информация о том, что Россия может отменить решение о признании паспортов ЛНР и ДНР. Заявления Плотницкого о желании провести референдум о вхождении непризнанных республик в состав России звучат именно на этом фоне. Это автоматически создаёт впечатление у наблюдателей мирового сообщества, что и этот референдум может стать одним из вариантов для побуждения Европы, Запада в целом для активизации минского процесса и давления в этом плане на Украину и официальный Киев», — рассказал эксперт. Таким образом, по оценке Трофимчука, «Запад, в частности США, пытается активно впихнуть Донбасс в руки России, чтобы в ещё большей степени сформировать антироссийское алиби и кратно усилить давление на Россию, чтобы Москва уже не смогла выйти из этих рамок». России же в данном случае надо помнить о том, что любой неосторожный шаг может быть неверно истолкован западными странами. «Сейчас ситуация для России может ухудшиться, если она примет неправильное решение, при том что сама Россия, напомню, не является стороной этого конфликта», — заключил эксперт. Читайте также: В ответ на «Слава Украине!» волонтерам на блокпостах ВСУ кричат «Беркуту слава!» Валерия Маслова

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«В борьбе за Русский мир» — док. фильм Союза добровольцев Донбасса (ВИДЕО)

В Союзе Добровольцев Донбасса сняли документальный фильм «В борьбе за Русский мир», посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Создатели фильма напоминают, что спусковым крючком для драматических событий 2014 года послужил «майдан», собранный в Киеве в 2013 году. Привычка украинских граждан решать проблему майданным путем привела к тому, что действующий президент был отстранен от управления страной, и к власти пришла националистическая хунта. Начался развал страны. Русскую весну 2014 года в Крыму, события на Донбассе, деятельность Союза добровольцев вспоминают и комментируют глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и руководитель Союза — Андрей Пинчук. В фильме принимают участие: директор музея «35-ая береговая батарея» Валерий Володин, участники самообороны, представитель СДД по г. Севастополю Петр Душка «Прибой», член СДД Сергей «Дикий», Виталий «Крым», Денис «Водолаз». Показательно, что после возвращения Крыма в состав России, после событий в Одессе 2 мая и в Луганске 2 июня эти бойцы отправились добровольцами на Донбасс, защищать мирное население от агрессора. Читайте также: Ответ «майдаунам»: Почему на медали «За возвращение Крыма» стоит дата 20 февраля

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Почему они в говне, а мы в шоколаде?

Лобода и говно

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Генеральная прокуратура ЛНР: Украина деградирует как правовое государство

Видео предоставлено МГБ ЛНР.

Генеральный прокурор отметил, что действия официальных украинских властей полностью противоречат всем законам и Минским договоренностям.

«События последних дней на Украине вызывает у нас большую тревогу: заявление Петра Порошенко о приостановке транспортного сообщения с Республиками, решение украинского Совета национальной безопасности и обороны об ужесточении блокады Донбасса, сам факт блокады, а также признание задержанных силами МВД и МГБ украинских диверсантов», — уточнил Заур Исмаилов. «Все эти события говорят о деградации Украины как правового государства», — пояснил генпрокурор.

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