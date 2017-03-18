NI: Как Россия может потопить авианосцы Америки...

Авианосцы стали основой военно-морского флота США с 1940 года, сообщает The National Interest. Авианосцы и сейчас остаются гарантом военно-морской мощи Штатов, добавили в издании. Но почти также долго, как существуют авианосцы, разрабатываются различные планы, чтобы их уничтожать. Детали этих планов изменяются с течением времени, но принципы остаются те же. В The National Interest считают, что баланс безвозвратно смещается от авианосцев, в основном за счет инноваций России и Китая.

В The National Interest задались вопросом: «Вы хотите уничтожить авианосец. Как это сделать?».

Торпеды.

17 сентября 1939 года немецкая подводная лодка атаковала авианосец торпедой, в результате чего он затонул. Это был первый, но не последний подобный случай.

Торпеды подводных лодок представляют критическую угрозу для современных авианосцев. Субмарины России и Китая регулярно практикуют нападения на авианосные группы США и союзных флотов. Современные торпеды могут повредить корабль при взрыве под ним, что приведет к драматическим последствиям, считают в The National Interest. В данный момент в США склонны считать, что даже одна торпеда может вызвать значительный ущерб, который сильно затруднит дальнейшую работу.

Крылатые ракеты.

Еще во время холодной войны Советский Союз разработал ошеломляющие платформы для запуска крылатых ракет по авианосным группам, сообщает The National Interest. Они могли атаковать как небольшие патрульные катера, так и массивные формирования.

На сегодняшний день Китай, Россия и ряд других стран имеют на вооружении большое разнообразие крылатых ракет, которые способны поражать авианосные группы. Эти ракеты сильно различаются по дальности, скорости и по-разному заходят «на посадку». Самые передовые из них могут летать на сверхзвуковых скоростях, имея очень низкий коэффициент обнаружения. В результате, даже некритический удар крылатой ракеты может привести к серьезному повреждению полетной палубы, что может стать причиной полной остановки полетов.

Баллистические ракеты.

Самым важным событием за последнее десятилетие стало создание противокорабельных баллистических ракет. Современные китайские ракеты способны преодолеть любую американскую ПРО, считают в The National Interest.

Ракеты способны маневрировать и менять ориентацию, в результате заходя на цель на высокой скорости. Одна такая ракета способна нанести большой ущерб авианосцу, уничтожить полетную палубу, а может даже полностью потопить корабль.

Финансы.

Не стоит забывать, добавили в The National Interest, что для авианосцев необходимо строить авиацию. Цена на каждый необходимый самолет ошеломляет, а ведь еще требуется сопровождающая группа, которая тоже стоит денег. И ведь каждый новый корабль должен быть оснащен самыми современными технологиями, что тоже не дешево. Стимулировать расходы на оборону в США становится с каждый годом все сложнее. Это может привести к тому, что военная полезность авианосцев может исчезнуть.

В The National Interest считают, что России и Китаю нет необходимости уничтожать авианосцы, чтобы они исчезли. Все вышеперечисленные факторы вместе делают использование авианосцев США слишком аккуратным. В случае возникновения конфликта, США будут так сильно обеспокоенны уязвимостью авианосных групп, что не смогут использовать их эффективно, считают в The National Interest. Ценность самолетов станет их главной слабостью. Авианосные группы будут оставаться в стороне. Для США они слишком ценны, чтобы потерять их.

В результате, авианосные группы не в состоянии внести свой вклад в критический конфликт, поэтому потраченные ресурсы не оправдываются. Позже, начнется устаревание техники. Тем не менее, американские авианосцы сталкиваются с реальной опасностью от современных военных технологий…

Источник: nnm.me