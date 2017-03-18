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Мы вернулись домой!

10:10. 18 марта 2017 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Уважаемые друзья! Дорогие севастопольцы!

 Три года прошло с того знаменательного дня, когда Севастополь всему миру громко и ясно заявил о своей четкой гражданской позиции – решении вернуться в родной дом – Россию!

Много десятилетий город находился в отрыве от Родины, но все это время мы верили в торжество исторической справедливости. И она свершилась!

В марте 2014 года севастопольцы показали истинный патриотизм и невероятную сплоченность, ставшие примером для всей страны. Как отметил тогда Президент Российской Федерации Владимир Путин, воссоединение «прошло мирно, по воле народа, а главное – по справедливости».

Этот особенный праздник дорог сердцу каждого из нас! Он жизненно важен для России, поскольку объединил ее многонациональный народ, вдохновил на новые великие свершения.

Пусть этот исторический день всегда напоминает нашим потомкам о том, что сила России – в единстве!

Дорогие друзья! От всего сердца желаю всем мира, благополучия и процветания в родной гавани!

С праздником, город-герой Севастополь!

Временно исполняющий обязанности

Губернатора города Севастополя Д.В.Овсянников

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / севастополь / крым
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