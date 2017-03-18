МИД Грузии: размещение в Абхазии С-300 подтверждает, что политика РФ направлена на аннексию территорий

Мы располагаем информацией о ввозе в Абхазию дополнительных российских комплектов С-300. Эти действия российской стороны так же, как и решение о вхождении в состав российских Вооруженных сил подразделений Южной Осетии, еще раз подтверждают, что российская политика ориентирована на аннексию, а не на обеспечение мира и безопасности,

Тбилиси озабочен сообщениями о развертывании российскими военными в Абхазии дополнительных зенитных комплексов С-300, передает Интерфакс заявление главы грузинского МИД Михаила Джанелидзе.сказал министр на брифинге.В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности Грузии Давид Раквиашвили предположил в разговоре с журналистами, что размещение ЗРК направлено не против его страны, у которой практически нет авиации, а против активности натовских самолетов в черноморском регионе.Агентство напоминает, что 5 марта в ЮВО начались масштабные полевые выходы частей и соединений войск ПВО, в которых задействовано более 2-х тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники.Тренировки войск продлятся до 10 апреля и проходят в ФВО на 12-ти полигонах, а также на российских военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии.По данным Минобороны, «задачи по ведению противовоздушной обороны военнослужащим предстоит решать с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем и комплексов С-300В, "Стрела-10", "Тор" и "Оса"».