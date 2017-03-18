МИД Грузии: размещение в Абхазии С-300 подтверждает, что политика РФ направлена на аннексию территорий
17:06. 18 марта 2017 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал: Кирилл
Тбилиси озабочен сообщениями о развертывании российскими военными в Абхазии дополнительных зенитных комплексов С-300, передает Интерфакс заявление главы грузинского МИД Михаила Джанелидзе.
В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности Грузии Давид Раквиашвили предположил в разговоре с журналистами, что размещение ЗРК направлено не против его страны, у которой практически нет авиации, а против активности натовских самолетов в черноморском регионе.
Агентство напоминает, что 5 марта в ЮВО начались масштабные полевые выходы частей и соединений войск ПВО, в которых задействовано более 2-х тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники.
Тренировки войск продлятся до 10 апреля и проходят в ФВО на 12-ти полигонах, а также на российских военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии.
По данным Минобороны, «задачи по ведению противовоздушной обороны военнослужащим предстоит решать с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем и комплексов С-300В, "Стрела-10", "Тор" и "Оса"».
Мы располагаем информацией о ввозе в Абхазию дополнительных российских комплектов С-300. Эти действия российской стороны так же, как и решение о вхождении в состав российских Вооруженных сил подразделений Южной Осетии, еще раз подтверждают, что российская политика ориентирована на аннексию, а не на обеспечение мира и безопасности,сказал министр на брифинге.
В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности Грузии Давид Раквиашвили предположил в разговоре с журналистами, что размещение ЗРК направлено не против его страны, у которой практически нет авиации, а против активности натовских самолетов в черноморском регионе.
Агентство напоминает, что 5 марта в ЮВО начались масштабные полевые выходы частей и соединений войск ПВО, в которых задействовано более 2-х тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники.
Тренировки войск продлятся до 10 апреля и проходят в ФВО на 12-ти полигонах, а также на российских военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии.
По данным Минобороны, «задачи по ведению противовоздушной обороны военнослужащим предстоит решать с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем и комплексов С-300В, "Стрела-10", "Тор" и "Оса"».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
https://topwar.ru/111256-mid-gruzii-razmeschenie-v-abhazii-s-300-podtverzhdaet-chto-politika-rf-napravlena-na-anneksiyu-territoriy.html
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Грузины такие наивные, сами войска нато пригласили, а мы должны им потакать?