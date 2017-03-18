«Крымскую весну» можно сравнить только с Днем Победы, — Аксёнов

В Крыму и во всей стране 18 марта отмечают третью годовщину воссоединения полуострова с Россией. В 2014 году после госпереворота на Украине жители Крыма с соблюдением всех норм законодательства провели референдум о вхождении в состав РФ. 16 марта 2014 года навсегда вошло в историю — за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

И спустя два дня президент страны Владимир Путин подписал указ о принятии в состав государства двух новых субъектов.

О едином порыве людей в период «Крымской весны», становлении современного российского Крыма в условиях энергетического и водного дефицита, нынешних взаимоотношениях с Украиной и приоритетных проектах Республики накануне годовщины рассказал глава РК Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью радио «Спутник в Крыму».

— Сергей Валерьевич, сегодня весь Крым празднует третью годовщину воссоединения с Россией. А что вспоминаете вы о событиях зимы 2014-го и той самой «Крымской весне»?

— За три года произошло столько событий, которые касаются непосредственно текущей работы, что времени сесть и предаться воспоминаниям просто нет. Однако одно мне запомнится навсегда — доброе отношение и желание крымчан, единый эмоциональный порыв, который привел нас к победе и возвращению на историческую Родину.

Наше главное достижение — это внутреннее ощущение подъема и эйфории, которое мы испытывали в тот период. Наверное, такого народного подъема и ликования мы давно не видели и не верили, что хоть что-то, кроме 9 Мая, способно вызвать такие эмоции.

— Вспоминается момент, когда российские флаги появились на зданиях органов власти, когда мы поняли, что все будет хорошо. Отчетливо помним также митинг 16 марта, ваш выход на сцену и объявление результатов референдума — в это время вершилась история. Все благодарны вам за мужество.

— А я благодарен всем крымчанам, работавшим в разных сферах, в том числе, журналистам. Это большая командная победа, и мне на тот момент просто выпала честь этот процесс возглавить. Работали все и работали быстро. Как показало время, скорость была нашим главным козырем: никто не ожидал, что за короткое время мы сможем развернуть эффективную систему для проведения референдума с соблюдением всех законов.

Референдум не противоречил украинским законам, соответствовал международному праву. И проходил он исключительно по воле нашего народа — люди приняли решение проголосовать за будущее и вернуться домой.

— Несмотря на это, уже три года не прекращается давление зарубежных стран и организаций на крымчан, нарушение наших прав. Сергей Валерьевич, рассматриваете ли вы перспективу применения юридических инструментов для того, чтобы приблизить международное признание референдума?

— Я думаю, что международное сообщество все равно никуда не денется, поскольку Россия справедливо и в соответствии с международным правом приняла все решения о приеме Крыма в состав РФ. На мой взгляд, ничьи права нарушены не были. Наш президент Владимир Владимирович Путин прилагает максимальные усилия на международной арене, чтобы Крым был признан. МИД работает активно.

Поэтому, на мой взгляд, органами государственной власти и президентом сегодня предпринимаются все шаги, чтобы в юридическом плане этот процесс был завершен. Для нас, крымчан, как и для всех россиян, точка уже поставлена, у нас ничего не вызывает сомнений и колебаний. Как нас оценивают на международной арене — их личное дело. Мы на этом не зацикливаемся.

Да, мы бы хотели, чтобы этот процесс быстрее разрешился, но не благодаря установлению каких-то требований или условий со стороны международной общественности. Все условия нами уже выполнены.

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— До исторического момента 2014 года вы возглавляли партию «Русское единство» — уникальное и единственное на Украине объединение, которое реально, а не декларативно работало в русле укрепления связей с Россией. Как выстраивались отношения с Киевом?

— Да никаких отношений с Киевом тогда не было! Думаю, что крымчане, следившие в тот период за политикой, знают, что «Русское единство» формировалось в атмосфере противостояния с органами государственной власти. В 2013 году наша партия неоднократно выходила на митинги в поддержку вхождения Украины в Таможенный союз вместе с Россией, Белоруссией и Казахстаном.

И на тот момент мы верили, что вся Украина будет в Таможенном союзе, в братском союзе с дружественными нам государствами. К сожалению, этого не произошло. Но после вооруженного противостояния в Киеве Крым свой выбор сделал.

Да, тогда было тяжело, но было более эффективно с точки зрения принятия решений. Если я принимал решение о выходе на митинг, то в этот же день мы были там. Сегодня я работаю в системе органов исполнительной власти РФ, и есть определенная система и субординация.

— Какие главные достижения трех лет в составе Российской Федерации вы можете выделить? И какими вы видите основные стратегические направления на краткосрочную и долгосрочную перспективу?

— Главный результат — мы сохранили мир, уважение друг к другу, межнациональное согласие, спокойствие на территории Крыма и Севастополя. На мой взгляд, это главное достижение. Острыми были вопросы с энергетикой и водообеспечением.

Однако сегодня и тот, и другой вопрос, пусть не в полном объеме, но решены. Для бытовых нужд электроэнергия поставляется в полном объеме. Да, в периоды пиковых нагрузок наблюдается дефицит электроэнергии на уровне до 200 мВт, однако с вводом двух ТЭС этот вопрос снимется полностью и появится дополнительная мощность для развития территории и промышленного производства.

В вопросе водообеспечения еще есть сложности, до сих пор существуют большие потери, есть отдельные населенные пункты с отсутствием скважин и центрального водоснабжения, куда осуществляется подвоз воды. Но, по крайней мере, никакой катастрофы нет — у всех есть возможность использовать воду для приготовления еды и полива. К тому же все муниципалитеты в этом вопросе активно работают.

В правовое поле Российской Федерации мы практически полностью интегрировались. Все граждане РК получили российские паспорта, практически у всех автомобильные номера российского образца, гривну уже забыли. Я думаю, если людей сейчас спросить, не все вспомнят, какой на тот момент был курс. Это хорошая тенденция. Сегодня в Крыму уже ничего не напоминает об Украине.

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— И при этом на украинских автомобильных номерах по-прежнему можно перемещаться по Крыму, а вот крымчанам на российских въехать на территорию Украины проблематично.

— И важно отметить, что эти решения принимает не вся Украина, не ее граждане, а нынешние руководители страны, которые пытаются организовать какое-либо противодействие. Однако их действия никакого эффекта не приносят, кроме раздражения у крымчан и украинцев, которые все равно едут и будут ездить в Крым.

— Если мы уже заговорили об Украине, политический кризис там не заканчивается, он находится в активной фазе. Сергей Валерьевич, как на ваш взгляд будет развиваться ситуация в сопредельном государстве?

— Мне кажется, что ничего хорошего их не ждет, по крайней мере, пока они не отстранят от должности нынешних руководителей. Но я сегодня должностное лицо и никаких советов дать на этот счет не могу. Я могу только посочувствовать гражданам Украины, выражаю сожаление, что они живут с этими руководителями.

Мы тоже находились в украинском на тот момент Крыму, когда они были при власти, все происходящее мы видели и понимали, что ничего хорошего ждать не приходилось. Поэтому при них Украине перспективы развития ждать не стоит, я в этом убежден. Нынешнему президенту Украины Петру Порошенко стоит определиться с политическим курсом, поскольку с одной стороны он имеет бизнес на территории Российской Федерации, с другой — ведет какую-то подпольную работу. Я этого не могу понять, надо определиться, умный ты или красивый, и что собираешься делать.

Мы все желаем, чтобы у украинского государства появились нормальные руководители, переживающие за страну и видящие в России исключительно союзника. Они должны понимать, что референдум был волей людей.

— Идет год экологии в России, и для Крыма он имеет особое значение. У нас есть проблемы и с хаотичной застройкой зеленых зон, и с отсутствием мусоропереработки, и с разработкой карьеров, зачастую вблизи объектов рекреации. Какие задачи по улучшению экологической ситуации вы ставите перед правительством на этот год?

— Мы только начинаем разворачивать системную работу по борьбе с самостроями. Основные регионы с массовым незаконным строительством — это Ялта и Симферополь. Скорее всего, необходимо будет провести кадровые переназначения. Какие-то должностные лица, особенно которые работали еще в украинский период, не настроены указывать на узкие места, делиться информацией и в принципе раскаяться в том, что было.

Никаких действий Госстройнадзором по Ялте за несколько лет не было предпринято — держали всех впотьмах. Мы доведем все это до логического завершения.

Я сегодня поставил задачу ограничить, а то и вообще запретить автомобильному транспорту, кроме обслуживающего, выезд на набережную в Ялте, запретить стоянку в Приморском парке. По Приморскому парку я сказал главе администрации: ни одна машина туда въехать не должна, кроме как для обслуживания кафе, по четкому графику.

Купили квартиру — очень хорошо. Парковки не предусмотрели — извините, это вопросы к вашим подрядчикам и застройщикам. Пусть они на сегодняшний день в рамках своих социальных обязательств в той же Ялте строят парковки, а в центр пусть ходят пешком.

Неприемлемая ситуация сегодня и с уборкой мусора. Сейчас МинЖКХ в оперативном режиме будет составлять график и схемы уборки, поскольку сегодня эта ситуация выходит за грань разумного.

В частности, в Симферополе уже и конкурсные процедуры объявляли для привлечения системных руководителей на эти должности, а желающих занять соответствующие посты в администрации города не нашлось. Так или иначе, а мы доведем эту ситуацию до конца, бросить без поддержки морального права не имеем.

В ближайшее время все муниципалитеты представят свои планы уборки и будут защищать их на республиканском уровне. Приходится лично включаться в процесс, но все же надеюсь, что придут специалисты на эти посты и будут болеть за дело, работать в полную силу и иметь правильный подход.

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— Сергей Валерьевич, вопрос очистных сооружений также остается серьезным и актуальным. Как с ними обстоят дела?

— Большинство из них вошли в Федеральную целевую программу. На 27 объектах в 2018-2019 годах будет проведена реконструкция, средства на эти цели запланированы. В этом году будем усиливать обработку стоков, в частности, хлорирование. Сейчас идет системная работа по выявлению всех незаконных сбросов в реки, которые впадают в море. В первую очередь это касается жилого сектора, и мы рассчитываем на понимание людей.

Постараемся сделать все, чтобы не допустить в дальнейшем сбросов нечистот. Я дал поручение, чтобы для крымчан, которые не смогли подключиться к канализации, городские власти предусматривали схемы подключения. Разумеется, с учетом оказания любой помощи в этом вопросе социально-незащищенным гражданам и представителям льготных категорий. В ближайшие два года мы рассчитываем полностью реконструировать все очистные на территории Республики Крым.

— Одним из наиболее масштабных проектов для Крыма текущего и следующего года является строительство федеральной трассы «Таврида» и автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив. На какой стадии сейчас работы, и каких результатов надо достичь к концу 2017 года?

— Проектирование подходов завершается в марте, контракты на проектирование и строительство заключены, строительно-монтажные работы будут начаты в этом году в полном объеме.

В частности, на подходах они будут стартовать в апреле. На мой взгляд, все работы будут выполнены в срок, подрядчик системный. Он нам готов, в том числе, оказывать методическую помощь по дорожному строительству, поскольку имеет большой опыт на других направлениях. Так что в двухполосном варианте трасса будет в декабре 2018 года, в 2020-м — уже в четырехполосном.

Строительство автомобильной дороги и автоподходов к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова находится под личным контролем президента страны Владимира Путина. Никаких рисков я не вижу, поскольку федеральные и республиканские власти работают на одном направлении.

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— Важным для крымчан и всего полуострова является развитие спорта. В частности, жителям сегодня интересен хоккей, футбол, да и просто занятия в спортивных залах и на спортплощадках. Если ли на сегодняшний день планы по развитию спорта?

— У нас есть программа, и уже сегодня мы договорились о строительстве плавательного бассейна, в рамках ФЦП будет реконструирован стадион «Авангард» в Ялте. На территории нашего комплекса «Спартак», где готовятся сборные спортивные команды РФ, будут проходить и всекрымские соревнования. То есть работа в этом направлении идет.

Важно отметить, что развитию спорта в стране президент России Владимир Путин уделяет особое внимание.

В частности, в октябре в рамках форума ОНФ «Форум действий» президент принял решение о выделении Республике Крым дополнительно 500 млн рублей для установки спортивных площадок, особенно в сельских регионах. Все места под них Минспортом определены. Кроме этого, ряд меценатов строят у нас спортивные залы.

Наша общая задача — создать все условия, чтобы забрать ребят с улиц. При этом важно разделять профессиональный спорт, направленный на достижение высоких результатов, по которому должны быть отдельные программы, и любительский спорт, который носит массовый характер и предусматривает общее физическое укрепление организма.

Конечно, условия должны быть созданы и для одного, и для другого, и определенный прорыв в спорте есть — все сборные команды Крыма укомплектованы формой за государственный счет и имеют возможность ездить на российские и международные соревнования. Мы понимаем, что без профессионального спорта не будет рекламы, спортивных кумиров, это известность для Крыма и России.

— От спорта — к здравоохранению. Мы знаем, что активно реконструируются столичные больницы и медучреждения в городах, но крымчан интересует и состояние поликлиник и лечебных учреждений в районах и селах Республики.

— В этом году капитальным ремонтом будет охвачено порядка 60 учреждений здравоохранения. Будет произведен ремонт, реконструкция и даже строительство новых комплексов.

В частности, в Симферополе началось строительство крупного республиканского медицинского центра в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Там уже выделен участок 20 гектаров, подрядчик работает. В целом в медицине сегодня, я считаю, ситуация изменилась кардинально.

Во всех отраслях изменений много, и они видны невооруженным глазом. И если сравнить с украинским периодом, это земля и небо. В то же время, я согласен с крымчанами, которые предъявляют претензии к органам власти за неэффективную работу по тем или иным направлениям. Где-то мы не дорабатываем, но исходя из ситуации, в которой мы находились в украинский период, провести такое количество изменений за короткий срок — подобного опыта в мире нет.

Поэтому я хочу сказать еще раз крымчанам «Спасибо!» за доверие, терпение, понимание, без нашего союза ничего бы не получилось.

— На самом деле три года назад произошел фантастический патриотический подъем, и для нас, жителей полуострова, Крым остается самым патриотичным регионом России.

— Не хочу никого из других регионов обидеть, но приезжая в Республику и общаясь с крымчанами, жители материковой части страны и сами ощущают разницу. Поэтому я глубоко убежден в том, что Крым — самый патриотичный регион в стране.

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