Когда началось развращение российских детей. Мнение учителя

Войны выигрывают не только военачальники, но и ещё учителя школ.

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Развращение детей началось давно. После распада Советского Союза первые три года была ещё свобода создания альтернативных школ. И школы создавались с крепкими знаниями, нравственностью. Но после 1995 года стали резко закручиваться гайки. Стало насаждаться много оккультных, развратных и безнравственных программ. Через граждановедение, где говорилось, что родители – это большое зло. Через ОБЖ (раньше этот предмет назывался Самоопределение). По-разному эти предметы назывались. Но главная цель была разрушить самосознание, нравственность и интимный стыд, то трепетное отношение, которое являлось очень важным во взрослении. Та нежность, то рождение первого чувства, та первая любовь, которая является рождением взрослой личности. Вот это всё разрушалось.

Я в то время работала завучем. И ко мне прибегает, например, биологиня и говорит: “Надежда Григорьевна, нам прислали такие плакаты! Я не знаю, что делать!” Там надо рассказывать все подробности строения половых органов. Я говорю: “Ты знаешь, я рожала троих детей и таких подробностей не знаю. Вот таких подробностей не знаю, а детей рожаю!” И вот дети, не пережив ранних каких-то чувств, не пережив трепетного влечения, ни нежности, ни желания быть лучше, чтобы понравиться избраннику или избраннице, сразу же погружаются в огромные подробности… Там медицинский институт отдыхает. Это то, что предлагалось детям 7-х, 8-х классов. Ученики 7,8,9-х классов тренировались на огурцах и бананах одевать презервативы. Когда я с одним работником центра, по-моему, по СПИДу разговаривала, я говорю: “Вы что думаете, подростки, которых вы так вот раскачиваете в их сексуальной сфере, напьются и вспомнят о презервативе?” Он говорит: “Да, и поэтому мы должны научить их одевать презерватив до автоматизма!”

Это просто война. Это бомбардировки. Они только такие мягко гуманитарные. Организация ЮНИСЕФ выполняет задание Римского клуба, Каирской конференции или других (можно говорить о разных организациях) по снижению народонаселения в России. В городе Екатеринбурге был создан при Управлении образования центр Холис, который эти программы юнисефовские разрабатывал для школьников всей России. Лобби было мощным. Тогда приезжали представители ООН и ЮНИСЕФ. И они всё время их гнали, гнали. Нас собирали на совещания всевозможные и говорили, что нужно запретить учителям дополнительные задания. Вы знаете, что такое советский учитель? “Так, дети, кто не понял!?” Если со второго раза не понимает, то “После уроков останься!”. А этими организациями было запрещено давать бесплатные консультации, говорилось так: “Это быдло должно платить! Все должны платить!”.

Учителей ломали как только можно! С одной стороны давали маленькую зарплату, с другой стороны давали такие программы! Которые не дают возможности учителю самому даже найти логическое содержание. Там идёт просто слом мозгов. Просверливают мозги. И ребеночек приходит с горящими глазами. Он хочет, у него есть потребность возрастная. В первом классе у него, конечно, всё снижается. Потом начинают реанимировать, конечно, его мотивацию. В 5-6 классе он просто заявляет, что он не хочет учиться. В 7 классе он начинает грубить и хамить и мстить. Откуда в американских школах, а теперь у нас, такая месть учителям? Они мстят за свою вот эту вот детскую боль… Когда они хотят понять и не могут. А учитель не объясняет. Учитель собирает родительские собрания и говорит: “Моё дело дать информацию, а обучать своих детей вы должны сами.” И это тоже инструкции вот этих всевозможных организаций и Управления по образованию на местах.

Сейчас выросло целое поколение. Они выросли, извините, на презервативах и инструкциях, что пользоваться можно только одноразовым шприцем. Поймите, это инструкции, которые в программах были. Вот этот наркотик сильный – от него привыкание. А этот наркотик он не сильный – от него нет привыкания. Марихуану можно хранить, но только в малых количествах – за это ничего не будет. А если ты много будешь хранить, то это вот уже наказуемо. Холис закрылись уже. Через некоторое время они, раз, всплывают в Калининграде, всплывают в других городах. И те же программы. Огромные деньги заплачены. И это даже не вопрос денег. Это вопрос идеологии. Там где есть идеология, там уже деньги – не вопрос. Есть задание, очистить мозги нашим детям, души развратить. Всё сфокусировать в сексуальной сфере. Всё – животное! Животное не способное ни созидать, ни продолжать род человеческий, ни, тем более, сопротивляться. Вот, что надо! И, конечно, снижение народонаселения на планете.

Наше Министерство образования является источником уничтожения душ и мозгов наших детей. Плодя не успешных учеников, учительство хоть как-то повышает свою материальную базу. И это запущен механизм сверху. И это, понимаете, какой-то дьявольский механизм!

Серафим Роуз назвал советскую школу 70-х годов школой семейного типа. Отношения учитель-ученик были детско-родительскими отношениями. Что с ней сделали? С ней сделали точную кальку с американских школ, где на уроках должен сидеть омбудсмен, который следит за дисциплиной. Видя всё то, что творится сейчас в нашей стране, есть у нас единственный путь встать на серьезную борьбу против уничтожения собственных детей, собственных семей, собственной страны. Наш народ по наивности своей не хочет умирать! По наивности своей он хочет любить своих детей, своих мужей и жён. Он всё ещё мечтает о возвышенной любви одной на всю жизнь. И вот эта мечта – залог возрождения нашего народа.

У нас сейчас не так много времени прошло от той нормальной жизни, которая была. Всего 20 лет. У нас есть ещё люди, которые это помнят. Ещё есть носители нашей, русско-советской культуры образования.

Мы – народ победитель. С бедой мы умеем справляться. У нас – все шансы победить!

Надежда Храмова

Видео-версия этого интервью:

Справка:

“Федеральная программа планирования семьи в США, затратившая в последние три десятилетия миллионы долларов на распространение противозачаточных средств среди подростков, закончилась грандиозным провалом. Везде, где вводились в действие клиники под эгидой этой программы, проводились кампании обучения пользования противозачаточными средствами неженатых и незамужних молодых людей. И каков же результат? Количество беременностей выросло. Количество заболеваний, передаваемых половым путем, выросло. Количество абортов возросло. Возраст первого вступления в половую связь снизился. Согласно отчету федерации «Планирование семьи», 60% делавших аборты женщин пользовались противозачаточными средствами в месяц, предшествующий беременности (Глава 35). Это свидетельство наряду с другими исследованиями, убедило многих, что сладкоголосые песни «дайте им противозачаточные средства, и проблема будет решена» не часть решения, а, скорее, часть проблемы.”

Из книги проф. Джон и Барбара Уиллке “Мы можем любить их обоих. Аборт: вопросы и ответы”

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