Как Наполеон стал хозяином Италии

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Наполеон. Итальянская кампания

Непрерывные поражения сокрушили боевой дух австрийской армии. Четыре попытки австрийской армии выбить французов из Северной Италии и освободить Мантую завершились поражением. Сражение при Риволи — 14-15 января 1797 г., предопределило падение Мантуи. 2 февраля 1797 года отсутствие надежды на скорую помощь, голод и повальные болезни заставили австрийского командующего Вурмзера капитулировать и сдать гарнизон — около 20 тыс. человек (включая 30 генералов). Французы захватили ключевую крепость Северной Италии.

Затем французские войска двинулись к столице Папской области. Не встречая сопротивления, Наполеон занимал город за городом. Папа Пий VI капитулировал и подписал 19 февраля 1797 года мир в Толентино на условиях Наполеона: Папская область отдавала большую и богатейшую часть владений и уплачивала выкуп в размере 30 млн. золотых франков. Отныне вся Италия лежала у ног победителей. К весне 1797 года общественное мнение Европы уже говорило о «кризисе австрийского дома», и что в армии считают неизбежным заключение мира с республиканской Францией.

Планы и силы сторон

Австрийцы предприняли новые меры по укреплению армии на Итальянском фронте. После разгрома войск Альвинци в январе 1797 года главнокомандующим австрийской армией, действующей против Наполеона Бонапарта, был назначен фельдмаршал, эрцгерцог Карл Тешенский. У него была репутация лучшего полководца империи: он н нанес тяжелые удары французскому генералу Журдану, заставил отступить Моро. Французы были оттеснены за Рейн. Теперь он должен был подтвердить свою репутацию, остановив Наполеона. Эрцгерцог Карл перенес свою главную квартиру 6 февраля в Инсбрук, а немного спустя в Виллах и в Герц.

Пассивное поведение французских войск на Германском театре позволила австрийскому верховному командованию в конце февраля 1797 года перебросить с Рейна шесть дивизий (40 тыс. человек) своих лучших войск — четыре во Фриуль, две в Тироль. Кроме того, в Тироле были набраны волонтерами 10 тыс. отличных тирольских стрелков. Основные силы австрийской армии (27 тыс. солдат) расположились вдоль реки Тальяменто. Эрцгерцог рассчитывал укрепиться на перевалах Юлийских и Норических Альп и здесь остановить французов. С этой целью австрийские инженеры обследовали горные проходы, чтобы, как только сойдет снег, дополнительно приспособить их к обороне. Австрийская армия ожидала прибытия в течение апреля шести дивизий, отправленных с Рейна, что доводило её силы до 90 тыс. с лишним человек. После этого австрийцы планировали перейти в наступление.

Пассивность не была в характере Наполеона, поэтому, несмотря на усталость армии от военных действий, он горел нетерпением упредить врага, атаковать и изгнать эрцгерцога Карла из Италии до прибытия сильных подкреплений, двигавшихся из Германии. После победы при Риволи армия Наполеона получила подкрепление: дивизию Бернадота из Самбро-маасской армии и дивизию Дельмаса из Рейнской армии. В результате армия Наполеона состояла из восьми пехотных дивизий и кавалерийского резерва. Всего в строю у него было 53 тыс. пехоты, 5 тыс. кавалерии и 3 тыс. артиллеристов, обслуживающих 120 орудий. Наполеон также надеялся на поддержку сардинского корпуса (10 тыс. солдат при 20 орудиях). Велись переговоры и с Венецией, которая также должна была поддержать французов. Таким образом, Наполеон планировал начать наступление почти с 80 тыс. армией.

Однако Директория отказывалась утвердить Болонский союзный договор и этим лишила французскую армию помощи Сардинии. Венецианская сеньория отказалась от всяких предложений о союзе и могла выступить на стороне противников Франции. Это вынудило Наполеона оставить на реке Адидже 10 тыс. корпус в резерве для обеспечения тыла и наблюдения за Венецией. В результате Наполеон мог начать наступление только с 50 тыс. армией. Он думал, что французские Самбро-маасская и Рейнская армии соединятся в одну 120 тыс. армию и затем двинутся из Страсбурга в Баварию, переправятся через Инн, выйдут на Энс и соединятся с Итальянской армией, которая, перейдя через р. Тальяменто, Юлийские Альпы, Каринтию, реки Драву и Мур, направится на Земмеринг в Австрии. Сосредоточившись, таким образом, французы могли угрожать Вене. Но Директория, для которой опыт прошедшей кампании прошёл бесследно, продолжала держать отдельно Самбро-маасскую и Рейнскую армии.

Четыре французские дивизии генералов Массена, Серюрье, Гюйо, Бернадота и резервная кавалерийская дивизия генерала Дюгуа (всего 34-35 тыс. человек) находились в районе Бассано и Тревизо, и предназначались для действий на главном направлении. Сюда же 9 марта Наполеон Бонапарт перенес и свою главную квартиру. Три дивизии Дельмаса, Бараге-д'Илье и Жубера, и кавалерийская бригада генерала Дюма, под общим командованием генерал-лейтенанта Жубера находились в Тироле (всего около 17 тыс. человек). Дивизия Виктора находилась еще в Апеннинах. В начале апреля она должна была прибыть на Адидже, чтобы образовать там ядро вспомогательного корпуса выставленного против венецианцев. Постепенно прибывавшие маршевые французские, ломбардские, циспаданские и польские батальоны должны были довести этот армейский корпус до 20 тыс. человек.

Из Ломбардии вели в Австрию 2 основных пути: через Триент в долину Дуная и из Бассано через Фриуль в долину Дравы. Французы считали, что австрийский эрцгерцог сосредоточит все свои силы в Тироле, ограничившись выставлением одной дивизии позади Тальяменто. Этим значительно ускорилось бы присоединение к его армии шести дивизий, идущих с Рейна. Австрийцы смогли бы тогда атаковать генерала Жубера, вытеснить его с позиций на Авичио и отбросить в Италию. Поэтому французский главнокомандующий известил генерала Жубера о грозившей ему опасности и, исходя из этого предположения, приказал ему выбрать позиции между р. Авичио и линией Торболе и Мори, на которых он мог бы со своим армейским корпусом задержать марш эрцгерцога и выиграть время. Чтобы дать возможность дивизиям, стоявшим на Бренте, ударить во фланг армии эрцгерцога через ущелья Бренты.

Однако эрцгерцог согласно плану, предписанному ему Венским двором, сосредоточил главные силы во Фриуле, что позволяло французской армии атаковать его до прибытия рейнских дивизий. Исходя из этого, Наполеон 9 марта перенес свою главную квартиру в Бассано. Он обратился в приказе к армии со следующими словами: ««Солдаты, взятием Мантуи только что закончилась итальянская война, которая дала вам право на вечную благодарность родины. Вы победили в 14 сражениях и 70 боях. … Контрибуции, наложенные на страну, которая вами завоевана, позволили кормить, содержать и платить жалованье армии, Кроме того, вы выслали 30 миллионов министру финансов для государственной казны. Вы обогатили парижский музей 300 произведениями искусства древней и новой Италии, на создание которых потребовалось тридцать веков. Вы завоевали республике самые прекрасные области Европы. Транспаданская и Циспаданская республики обязаны вам своей свободой. Французские знамена впервые развеваются на берегах Адриатики напротив родины Александра, в 24 часах от нее. Короли сардинский и неаполитанский, папа, герцог пармский отторгнуты от коалиции. Вы прогнали англичан из Ливорно, из Генуи, с Корсики... Но вас ждет еще более высокое предназначение!!! И вы будете его достойны!!!

Из всех врагов, соединившихся для удушения республики при самом ее зарождении, остался перед вами только один император... У него нет больше ни своей политики, ни своей воли, а есть лишь политика и воля того коварного правительства, которое, не переживая само несчастий войны, смеется над бедствиями континента. Исполнительная Директория не щадила ничего, чтобы дать мир Европе; по своей умеренности ее предложения не соответствовали силе ее армий... Вена не стала ее слушать, поэтому нет больше надежды на мир, пока мы не дойдем до самого сердца наследственных владений императора. Вы встретите там храбрый народ, вы с уважением отнесетесь к его религии и его обычаям, будете щадить его собственность. Доблестной венгерской нации вы принесете свободу».

Вторжение французской армии в Каринтию. Тальяменто

10 марта французская армия начала наступление. Массена, выступив из Бассано, переправился в горах через Пьяве, разбил дивизию Люзиньяна. В ходе преследования было захвачено несколько пушек и 600 пленных, среди которых был сам генерал Люзиньян. Остатки австрийской дивизии были отброшены за Тальяменто, французы овладели Фельтре, Кадоре и Беллуно. 12 марта дивизия Серюрье выступила к Азоло, переправилась на рассвете через Пьяве, двинулась на Конельяно, где находилась австрийская главная квартира, и таким образом обошла все дивизии, оборонявшие нижнюю Пьяве. За ней следовали дивизии Гюйо и Бернадота.

Таким образом, французы обошли все австрийские войска, оборонявшие нижнюю Пьяве. Противник отступил, выбрав в качестве нового рубежа обороны долину реки Тальяменто, где было удобно действовать австрийской многочисленной кавалерии. 16 марта в 9 часов утра здесь встретились главные силы двух армий. Французская армия расположилась на правом берегу реки, имея слева дивизию Гюйо, в центре дивизию Серюрье и справа дивизию Бернадота. Австрийская армия, почти равная им по силе, была построена на противоположном берегу.

Битва началась с артиллерийской перестрелки на обоих берегах Тальяменто. Легкая кавалерия произвела несколько атак через этот горный поток, но была всюду отбита. Тогда французская армия видя, что австрийцы хорошо подготовили эту позицию, прекратила огонь, разбила бивак и принялась за обед на виду у противника. Такое поведение противника ввело эрцгерцога в заблуждение: он решил, что французские солдаты слишком утомлены длительными горными переходами и сегодня не могут сражаться. Тогда Карл отвел войска от берега и вернулся в свой лагерь.

Через некоторое время, когда все успокоилось, французская армия неожиданно вновь встала в ружье. Впереди французской армии были авангард дивизии Гюйо во главе с генералом Дюфо и авангард дивизии Бернадота во главе с Мюратом. Французы, поддерживаемые огнем своих дивизий, бросились в реку, на ходу развертываясь в боевые порядки. Австрийцы попытались восстановить прежние боевые порядки, но уже вся первая линия французов успела переправиться и выстроилась на другом берегу. Легкая кавалерия, приданная французским двум дивизиям, заняла место на флангах. Как только первая линия удалилась на 200 метров от берега, дивизия кавалерийского резерва генерала Дюгуа и дивизия Серюрье тотчас переправились через реку и образовали вторую линию. После нескольких часов боя и ряда кавалерийских и пехотных атак австрийцы были отброшены от своих позиций у деревень Градиски и Кодроипо. А после удачной фланговой атаки дивизии Дюгуа начали отступление, оставив 8 орудий и пленных.

В это время Массена занял ущелье Понтеба, отбросив к югу австрийскую дивизию Очкая. Эрцгерцог попытался отойти на Тарвис, но здесь был остановлен войсками Массена. 18 марта австрийский главнокомандующий отвел свою армию за реку Изонцо. Разбив еще раз австрийцев у Градиски 19 марта, и перейдя Изонцо, французы вступили в Германию, эрцгерцогу пришлось продолжить отход. 20 марта в Тироле перешел в наступление Жубер и в ряде боев полностью разгромил противостоявшие ему войска.

Дальнейшие действия

Вся австрийская армия была выбита из Италии. За двадцать дней армия эрцгерцога Карла потерпели поражение на двух направлениях и были отброшены за Бреннер, Юлийские Альпы и реку Изонцо. Французы захватили многочисленные трофеи — 20 знамен, 50 орудий и 20 тыс. пленных. Также были заняты Триест и Фиуме — единственные морские порты империи Габсбургов. 23 марта Массена еще раз разбил австрийские части под Мальборгетто и завершил свой рейд в Клагенфурте, где соединился с перешедшими Альпы тремя колоннами Наполеона. Теперь французская главная квартира стояла в землях империи, до Вены оставалось 240 километров. В столице Габсбургов началась паника.

Однако проблема была в том, что наступление Наполеона вглубь австрийских владений ослабляло его армию. Армия отрывалась от тыловых баз. Её силы были малы, чтобы самостоятельно продолжать наступление. Военно-политическая ситуация была тяжелой: венгры готовились мобилизовать ополчение, жители Иллирии восстали против французов, возникла угроза со стороны Венеции. Австрийский главнокомандующий Карл, отступая к основным центрам Австрийской империи, находился в более выгодных условиях и ждал подкреплений. Одна неудача французского полководца могла уничтожить все результаты прежних побед.

Наполеон ждал, что дальнейшее наступление будет вестись одновременно с Рейнской и Мааской армиями. Его сил было мало для масштабного вторжения в Австрию. Однако Директория сообщила ему, что главные армии к активным действиям пока не готовы. Наполеону снова предстояло совершить невозможное — принудить Австрию к миру, имея в своем распоряжении лишь семь неполнокровных дивизий. Предоставленный собственным силам, французский главнокомандующий не мог уже думать о захвате Вены и решил ограничить цель действий заключением мира, которого желала вся Франция. 31 марта он предложил Карлу заключить перемирие. «Ежели мне удастся, — писал Наполеон, — сохранить этим перемирием жизнь хотя одного человека, то я буду гордиться этой заслугой более, чем всей горестной славою, приобретённою мною на военном поприще». Эрцгерцог, выразив склонность к перемирию, отказался, однако, от прекращения боевых действий на том основании, что не имеет таких полномочий. В результате, чтобы не дать австрийцам усилиться и бездействием не поднять их дух, Наполеон решил продолжить наступление.

1 апреля Массена был направлен на Фризах. Перед крепостью он обнаружил арьергард противника, прикрывавший большие запасы, собранные там для австрийской армии. Массена энергично атаковал, на плечах австрийцев ворвался во Фризах, захватил все запасы и продолжил движение до Неймаркта. Там его встретил эрцгерцог Карл с войсками, прибывшими с Рейна, с резервом гренадер и остатками прежней армии, расположенными на позициях для обороны неймарктских ущелий. Наполеон приказал Массене сосредоточить всю свою дивизию левее дороги. Дивизия Гюйо расположилась на высотах справа, а дивизия Серюрье была оставлена в резерве. В 15 часов бригада легкой пехоты дивизии Массена с ружьями наперевес бросилась на штурм первой неприятельской линии и прорвала её. Затем французы начали общую атаку. Эрцгерцог метался по полю боя, рискуя жизнью, но все бесполезно, его войска утратили боевой дух и отступили, потеряв 3 тыс. человек. К ночи французские войска ворвались в Неймаркт на плечах австрийцев и захватили 1200 пленных, 6 пушек и 5 знамен. На рассвете 2 апреля французский авангард выступил в направлении на Мур. 4 апреля главная квартира Бонапарта находилась уже в Шейфлингене, замке на берегу реки Мур.

От Шейфлингена до Книттенфельда дорога пролегала вдоль реки Мур по труднопроходимым ущельям. На каждом шагу имелись позиции, на которых крепкие войска могли надолго остановить противника. Австрийцам было крайне важно выиграть время, чтобы дать Вене прийти в себя, дождаться подкреплений, которые прикроют столицу. Те же самые причины толкали французов на штурм, медлить было нельзя. 3 апреля французский авангард атаковал противника в ущельях Унцмаркта. Французы снова опрокинули врага штыковым ударом со всех его позиций, несмотря на его численное превосходство. Французские войска к Книттенфельду. Потери австрийцев составили 1500 пленными, 4 орудия. После Унцмарктского боя французская армия не встречала более сопротивления, и 7 апреля ее авангард прибыл в Леобен в 180 километрах от Вены. В это же время войска Жубера достигли Линца и 8 апреля соединились с Наполеоном.

7 апреля в Леобен прибыли посланные Карлом представители Франции — генералы Борегар и Мервельд. Они заявили, что уполномочены императором вести переговоры о предварительных условиях мира. Австрийцы, опасаясь прорыва противника во внутренние области империи, пошли на мирные переговоры. Мечты Наполеона становились явью! Могущественная империя просила мира.

Мир

7 апреля было заключено перемирие. 9 апреля главная квартира Бонапарта была переведена в Леобен. 18 апреля там были подписаны прелиминарные условия мирного договора между Австрией и Французской республикой. Наполеон самостоятельно, не дожидаясь посланника Директории Кларка, заключил в Леобене договор с австрийцами. От имени австрийского императора соглашение подписали граф Мервельд и маркиз Галло. Боевые действия прекратились. Австрийский император уступал в пользу французов все свои владения в Нидерландах (Бельгию), Рейн признан границей Франции, а Олио — границей владений австрийского дома с Цизальпинской республикой. Венецианская республика, взамен Иллирийских провинций, должна была получить Романию, Феррару и Болонью. Вся Савойя и графство Ницское признаны были принадлежащими Франции. В секретном соглашении Австрии была обещана в качестве компенсации часть Венецианской области.

Леобенский договор был заключен в противоречии с требованиями Директории, которая настаивала на присоединении к Франции Рейнской области и компенсации Австрии возвращением ей Ломбардии. Наполеон это предвидел и в письме к Директории 19 апреля, доказывал правильность своих действий и настаивал на утверждении предварительного соглашения. Он подкреплял своё желание шантажом: просил в случае несогласия с его действиями принять его отставку как командующего. Расчёт был верен. Члены Директории не могли в момент наивысшей популярности генерала, завоевавшего почетный и выгодный мир, уволить его в отставку. Скрепя сердце Директория одобрила соглашение. Наполеон добился своего: он выиграл войну, и был на пути к заключению крайне выигрышного мира для Франции.

Дальнейшие переговоры продолжались ещё полгода. В это время Наполеон продолжал укреплять свои позиции в Италии. В мае, используя как предлог убийство нескольких французских солдат на венецианской территории, французская армия заняла Венецию. Аристократическое правительство Венецианской республики было низложено. В Венеции создали временное правительство, но его полномочия не закрепили, так как Наполеон помнил о секретных соглашениях с Веной. Затем в июне французы заняли Генуэзскую республику. 6 июня в Генуе провозгласили создание Лигурийской республики. Моделью для неё послужила французская конституция. В июне Транспаданская и Циспаданская республики были преобразованы в единую Цизальпийскую республику. Наполеон видел в ней фундамент для будущей единой Италии. Италия должна была стать верным союзником Франции. В республике провели ряд реформ буржуазного характера: уничтожались феодальные повинности и поборы, провели секуляризацию церковных земель, ввели новое более прогрессивное законодательство, которое устанавливало равенство всех граждан перед законом. Политический строй республики был близок французскому: Директория и два законодательных совета, схожая система местного самоуправления. В целом эта политика Наполеона была в интересах Италии и её народа, французский полководец создавал основы единого итальянского государства, свободного от диктата феодалов и церкви. Понятно, что Наполеон не забывал интересы Франции, будущая Италия становилась «младшим партнером» Парижа. При этом Наполеон видел намного глубже и шире, чем Директория, которая возражала против независимых итальянских республик и требовала из Италии только золота и драгоценностей.

В сентябре Наполеон помог Директории подавить правый заговор. Выборы в мае дали большинство в обоих советах противникам Директории — роялистским и пророялистским элементам. Совет пятисот возглавил Пишегрю, а Совет старейшин — Барбе-Марбуа. Правое большинство в обеих палатах сразу шало слабое место правительства, оно потребовало, чтобы Директория отчиталась о расходах. Законодательные органы собирались вышвырнуть высокопоставленных воров-директоров — Барраса и других. Баррас, не видя другого выхода, попросил помощи у Наполеона. Тот прислала отряд Ожеро. 4 сентября 1797 года Ожеро с несколькими тысячами солдат окружил Тюильрийский дворец, где заседали оба Совета, и, не встречая сопротивления, провёл «чистку» их состава. Один из офицеров Ожеро произнёс фразу, которая вошла в историю: «Закон? Это сабля!» Большинство неугодных депутатов во главе с Пишегрю арестовали. Одновременно провели «чистку» среди чиновников, судей, закрыли оппозиционные газеты.

Таким образом, этот переворот способствовал дальнейшей дискредитации в обществе власти Директории и показал силу армии. Власть мог удержать только тот, кто опирался на армию. Кроме того, Директория, опираясь на войска верные Наполеону, уже не могла помешать ему заключить такой мир с Австрией, который он желал. Правда, Баррас предлагал рейнским армия возобновить наступление, а Наполеону прервать переговоры с Веной и готовить армию к новой кампании. Но Наполеон не попался в ловушку и настоял на переговорах.

Вена в это время выжидала, надеясь на успех правых (роялистов) в Париже. Однако итальянский главнокомандующий дал понять Габсбургам, что его злить не стоит. В августе он потребовал от Пьемонта (Сардинии) выставить 10 тыс. вспомогательный корпус, ссылаясь на «вероятность возобновления военных действий против Австрии». В Вене всё хорошо поняли. А переворот 18 фруктидора (4 сентября) окончательно похоронил надежды Вены на изменение политики Франции. Уже 20 сентября император Франц послал Наполеону письмо, предлагая безотлагательно продолжить переговоры. Не дожидаясь согласия Директории, генерал ответил согласием.

Переговоры начались в Удине и были трудными. Австрийский посланник граф Людвиг Кобенцль, который ранее был послом в Петербурге, был мастером своего дела. На угрозу дальнейшей войны он не поддался: «Император хочет мира, но не боится войны, а я найду удовлетворение в том, что познакомился с человеком столь же известным, сколь и интересным». С другой стороны, из Парижа шли директивы ставящие Вене заведомо неприемлемые условия. Более того, 29 сентября Директория предложила прервать переговоры и возобновить войну, идти на Вену. В итоге Наполеон добился своего, предложив Австрии поддержать её по вопросу Пруссии и показав Кобенцлю директивы, полученные из Парижа. Он показал, что в любую секунду война будет продолжена, и его правительство будет только довольно таким исходом.

Переговоры завершились подписанием в ночь с 17 на 18 октября мира в Кампо-Формио. Со стороны Французской республики договор был подписан генералом Наполеоном Бонапартом, со стороны Австрийской монархии — графом Кобенцлем. Договор завершил успешную для Французской республики войну против Австрии. Границами Французской республики признавались её «естественные пределы»: Рейн, Альпы, Средиземное море, Пиренеи, Атлантический океан. По договору, вассальная Франции Цизальпинская республика была образована из Ломбардии, герцогств Реджио, Модена, Мирандола, из трёх легатств — Болонского, Феррарского и Романского, из Вальтелины и части венецианских владений на правом берегу Адидже — Бергамо, Брешиа, Кремона и Полезина. Австрия признавала Лигурийскую республику. Ионические острова отходили к Франции. Австрия также уступала Франции Австрийские Нидерланды и прочие территории Священной Римской империи на левом берегу Рейна. Австрия в качестве компенсации получила город Венецию и венецианские области на левом берегу Адидже, а также владения Венецианской республики в Истрии и Далмации. По секретным соглашения Австрия также получала Баварию и Зальцбург.

Таким образом, Франция благодаря талантливому полководцу и дипломату Наполеону установила и закрепила своё господство в Италии, и обеспечила создание плацдармов на Балканах. Австрия потерпела тяжелое поражение, но готовилась продолжить борьбу против Франции, надеясь взять реванш.

Сам Наполеон был на пике славы. Народ с огромным энтузиазмом воспринял этот мир. Директория, раздраженная своеволием генерала, не могла в момент наивысшей популярности генерала, завоевавшего почтенный и выгодный мир, отправить его в отставку. Имя гениального военного полководца было у всех на устах. Все понимали, что война, проигранная другими генералами на Рейне, была выиграна одним Наполеоном Бонапартом в Италии. Официальным и частным, печатным и устным восхвалениям победоносного генерала не было конца. С точки зрения современников это был беспримерный подвиг, совершенный армией молодых героев, ведомых античным титаном. Стендаль назвал 1796 год героическим временем Наполеона, поэтическим и благородным периодом его жизни: «Я прекрасно помню тот восторг, который его юная слава возбуждала во всех благородных сердцах». Художники в своих работах запечатлели образ устремленного вперед молодого воина, с вдохновенным бледным лицом, со знаменем в руках рвущегося впереди солдат навстречу врагу. Бетховен, потрясенный громом великих побед и беспримерных подвигов, создал свою «Героическую симфонию».

10 декабря 1797 года Наполеона с триумфом встречал Париж. Несметные толпы народа приветствовали его бурными криками и рукоплесканиями. Все это французский полководец воспринял с полным внешним равнодушием. «Народ с такой же поспешностью бежал бы вокруг меня, если бы меня везли на эшафот», — сказал он после этих оваций. Теперь ему нужно было значительно больше, чем ворох сыпавшихся наград и восторги толпы. Он уже поверил в свою звезду. Как отмечал историк А. З. Манфред, «Наполеон 1797 года, имевший за плечами славу Монтенотто, Лоди и Риволи, был уже иным, чем два года назад». Этот человек уже начал большую игру за господство во Франции.

Источники:

Бешанов В. В. Шестьдесят сражений Наполеона. М., 2000.

Манфред А. З. Наполеон. М., 2002.

Наполеон. Избранные произведения. М., 1956. // http://militera.lib.ru/science/bonapart/index.html.

Соколов О. В. Армия Наполеона. СПб., 1999.

Соколов О. В. Первая Итальянская кампания Бонапарта 1796-1797. СПб., 2016.

Тарле Е. В. Наполеон I. В 2 книгах. М., 2015.

Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М., 1997.