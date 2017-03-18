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Из всех стран мира больше всего Арктику развивает Россия

14:30. 18 марта 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

«Арктика должна утверждаться как пространство для открытого и равноправного диалога, основанного на принципах всеобщей и неделимой безопасности, в котором нет места для геополитических игр военных блоков» – охарактеризовал Арктику российский президент Владимир Путин.

Арктика – единый физико-географический район нашей планеты. Эта территория контролируется Конвенцией ООН, которая в свою очередь регулирует споры о принадлежности Арктики тому или иному государству. Также существует Совет по Арктике, который был создан в 1996 году. 

Данный регион является стратегически важным, поэтому все так называемые арктические державы пытаются его использовать в своих нуждах, но мало кто кроме России его пытается развивать. Но об этом чуть позже, а пока давайте посмотрим, чем богата эта, казалось бы, снежная, пустая и холодная местность?

Начнем с того, что там находится СПРН, система, которая в случае ракетного нападения России и США, оповестит об этом командный центр. Также там находятся американские и российские перехватывающие ракеты, американская авиабаза Туве, российская военная база на Котельном.

Все страны, которые имеют влияние в Арктике, проводят военные учения там. Так, например, в 2011 году Канада провела свои десантные учения. Спустя два года Россия проводила учения, в которых были использованы крейсер «Петр Великий», а также атомные подлодки. 

Но, кроме наращивания военного потенциала в Арктике, Россия данный регион еще и развивает. Так, например, еще в 2010 году был разработан план развития Арктической зоны РФ. Он включает в себя развитие инфраструктуры, улучшение связи, решение экологических сложностей, сохранение традиций коренного населения и даже развитие туризма, не говоря уже о создании новых баз, а также отправке новых бригад для исследований.

Кроме того идет восстановление полярных станций, создание портов, ледоколов и контейнеровозов для навигации Северного морского пути, заповедников и парков.

Кстати, Серверный морской путь (СМП) – один из самых серьезных этапов развития Арктики. Он привлекает внимание мировой общественности и очень злит западные державы, в частности, США. Данный путь соединяет Европейскую часть России и Дальний Восток.

Хорош СМП тем, что он экономит топливо, уменьшает длительность рейса. Также по этому маршруту нет очередей (в отличие от Суэцкого канала), да и риска пиратства тоже нет.

У Запада нет столь серьезного ледокольного флота, да и, если посмотреть на ситуацию в целом, то русские развивают этот ледяной мир и учатся жить там, что очень пугает генералов Пентагона. 

Наверное, поэтому страны НАТО в последние годы особенно рьяно стали наращивать военный потенциал в Арктике. Развитие региона их не интересует, только лишь усиление своего военного влияния там.

Разумеется, Россия тоже наращивает свое присутствие в Арктике во благо безопасности нашей страны. Об этом заявил контр-адмирал Виктор Кочемазов. В частности, наращивать свое присутствие будут подводные силы. Особенно это актуально в преддверии Дня моряка-подводника 19 марта. 

110 лет назад, в 1906 году морской министр издал приказ о выделении подлодок в отдельный и самодостаточный класс боевых кораблей. С тех пор этот день стал знаковым для подводного флота. Сейчас же российские подлодки снова бороздят льды Северного Ледовитого океана. 

Россия всегда выступает за сотрудничество и мирное урегулирование конфликтов. Но у стран НАТО есть тяга к гегемонии, а это значит, что защитить себя мы просто обязаны. Запад наращивает военный потенциал на прибалтийских границах, в Арктике, так с чего бы Россия должны сидеть, сложа руки.

Но наша страна уникальна тем, что мы редко идем лишь по одному пути, и это правильно. Зачем себя искусственно ограничивать!? Поэтому мы разовьем Арктику, усилим там свои военные позиции, и будем в этом совершенно правы. 

Владимир Путин по этому поводу сказал следующее: «Россия и впредь будет сохранять приверженность мирному освоению данного региона при соблюдении собственных национальных интересов и безусловном уважении интересов других стран». Так оно и будет.

Лидия Мельникова

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Источник: www.kramola.info

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