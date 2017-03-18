Эксперт: Российская экономика крепче “турбулентной еврозоны”

Буквально на днях Владимир Путин поделился с нами приятной новостью - темпы роста российской экономики возвращаются к положительным значениям. За последние годы в несколько раз увеличилось промышленное производство, развивается сельское хозяйство и многие другие отрасли. Российская экономика не только смогла справиться со всеми препятствиями, но и показала отличную динамику.

К слову, это отмечают даже на Западе. Так, по мнению Хольгера Цшепитца, обозревателя немецкой газеты Die Welt, ситуация на международных финансовых рынках сейчас складывается в пользу России. В пример он приводит показатели кредитных рисков - Москва значительно опережает многие страны Европы. Так, многие аналитики считают, что вероятность дефолта в Италии значительно выше чем в России, притом, что итальянская экономика находится на третьем месте в Евросоюзе.

Пытаясь навредить Москве, в итоге Евросоюз сам же нанес себе огромный ущерб. К тому же у ЕС добавилось немало других проблем - миграционный кризис, неопределенные отношения с Америкой, а также возможный выход Великобритании из союза. Очевидно, что растет не только финансовая нестабильность, но и политическая.

Именно поэтому, по оценкам Цшепитца, крупные инвесторы будут выбирать именно "тихую гавань" российской экономики, нежели европейскую "зону турбулентности".