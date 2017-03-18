Астральное тело человека. Что же такое аура, и душа?

Из восточной медицины известно, что человек состоит из физического и шести тонких тел – эфирного, астрального, ментального, казуального, просветленного и Духа. Современная европейская медицина ограничивает свои познания в основном на изучении физического тела. За последние годы энтузиасты-исследователи сделали ряд важных открытий в части познания строения ауры и тонких энергоструктур окружающих и пронизывающих человека.

Что же такое аура, душа? Действительно ли она имеет цвет? И правда ли, что именно аура и душа определяют, как сложится наша жизнь и какое будущее нас ждет?