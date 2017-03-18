Американский десантный корабль Carter Hall вошел в Черное море

Американский десантный корабль Carter Hall вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 6-го флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.

«Десантный корабль-док Carter Hall (LSD-50) с морскими пехотинцами на борту прибыл в Черное море 17 марта, чтобы принять участие в совместных с Румынией двусторонних учениях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная фаза учений пройдет в районе прибрежного румынского города Констанца. В учениях примет участие 1,2 тыс. румынских и американских военнослужащих. Также в них будут задействованы корабли Румынии.

Фото: navy.mil

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703181647-rg3a.htm