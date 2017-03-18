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Американский десантный корабль Carter Hall вошел в Черное море

20:41. 18 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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  Американский десантный корабль Carter Hall вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 6-го флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.

 

  «Десантный корабль-док Carter Hall (LSD-50) с морскими пехотинцами на борту прибыл в Черное море 17 марта, чтобы принять участие в совместных с Румынией двусторонних учениях», - говорится в сообщении.

 

  Отмечается, что основная фаза учений пройдет в районе прибрежного румынского города Констанца. В учениях примет участие 1,2 тыс. румынских и американских военнослужащих. Также в них будут задействованы корабли Румынии.

 

Фото: navy.mil

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703181647-rg3a.htm

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