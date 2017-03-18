Аксенов: чего избежали крымчане?

Сравнивая положение на Украине и в Крыму, спустя три года, можно легко обозначить, чего избежали крымчане, когда присоединились к России. Глава Крыма Сергей Аксенов перечислил, что могло ждать крымский регион, если бы он остался в составе Украины: "это кровавый нацистский режим, гражданская война, государственный террор, нищета и разруха".

Любопытно, что мифы украинской и западной пропаганды об "аннексии" и "оккупации" начали активно разрушаться. В 2016 году Крым посетили 47 иностранных делегаций, которые своими глазами посмотрели на жизнь крымчан. Иностранный бизнес с нетерпением ожидает отмены санкций, которые откроют дорогу инвестициям.

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Также волеизъявление крымчан не признали и западные страны, которые ввели санкции против России и крымского региона.

Спустя три года Крым стал демонстрировать существенный рост в основных секторах экономики. И туризм не самый главный фактор, хотя и здесь крымчанам есть чем похвастаться.

Крым в 2016 году посетили более 5,573 миллиона туристов, что на 1 миллион больше показателей 2015 года. В 2017 году на новогодние и рождественские праздники Крым посетили 87,1 тысячи туристов, в то время как в 2015 году эта цифра составляла порядка 43 тысяч отдыхающих.

По данным Управления ФНС по Республике Крым за 2016 год налоговые поступления в бюджет от туристкой отрасли составили 2 млрд. 362,87 млн. руб.

В 2017 году власти Крыма планируют принять не менее 6 млн. туристов.