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5 вещей, которых не хватает иностранцам, после посещения России

19:35. 18 марта 2017 Просмотров - 250 Нет комментариев Опубликовал:

Газета « RUSSIA BEYOND THE HEADLINES» провела опрос среди иностранцев , побывавших в России и спросила, чего им больше всего будет не хватать после возвращения домой.

5 вещей, которых не хватает иностранцам, после посещения России

1.ЕДА

5 вещей, которых не хватает иностранцам, после посещения России

Scott Brauer, 34 года, фотограф фриланс в Бостоне США, 4 поездки в Россию

"Мне больше всего не хватает русской кухни. Пельмени, чёрный хлеб, блюда на основе смородины, морс, сушки, шашлык. Мне также нравятся кафе на открытом воздухе, я люблю покупать что нибудь в парках или на набережной рек, какой-нибудь десерт или напиток."

Joe Crescente, 38 лет, писатель и креативный директор в Content COLAB в Портланде США. 14 поездок в Россию

"С первой своей поездки я полюбил пельмени и шаурму (кебаб). Я попробовал практически все виды пельменей (сибирские, свиные, говяжьи, рыбные, китайские…) со всевозможными немыслимыми соусами (сметана, специи, карри, майонез, сойя…). Они заслуживают своей репутации основного русского блюда для холостяков. Что касается шаурмы, ничего нет лучше этой закуски после долгой вечерней вылазки. В первый свой год пребывания в России , я не мог вернуться к себе, без того чтобы не съесть одну-две шаурмы"

2. ТРАНСПОРТ

5 вещей, которых не хватает иностранцам, после посещения России

Благодаря огромности страны , большим расстояним и социалистической планификации, Россия разработала комфортабельную и относительно недорогую транспортную систему и метро. Ей легко пользоваться, особенно если вы знаете русский алфавит.

Alberto Caspani, 39 лет, журналист из Милана, Италия, 10 поездок в Россию :

"Мне не хватает хорошо развитого в России железнодорожного сообщения, пунктуальности поездов и обаятельного сервиса проводниц."

Peggy Lohse, 27 ans,журналист (ка) и блоггер из Дрездена, Германия, 11 поездок в Россию

" Мне нравится, что метро, автобус или маршрутки не имеют конкретного расписания, но в большинстве случаев ходят каждые 5 минут"

Scott Brauer, 34 года, фотограф фриланс из бостона. США, 4 поездки в Россию

"Мне не хватает московского метро. Оно такое быстрое, практичное и красивое."

3.ИНТЕРНЕТ И МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

5 вещей, которых не хватает иностранцам, после посещения России

Россияне в больших городах привыкли к тому, что у них бесплатное Wi-Fi в транспорте, в автобусах, вагонах метро, в кафе, аэропортах, библиотеках, университетах, в хостелах и других местах. Мобильный интернет стоит сравнительно недорого в России по сравнению с США.

Lyndon Poskitt, 38 лет, инженер. Англия, 3 поездки в Россию :

"Мне не хватает дешевой мобильной связи, деревенских мужиков и простой еды."

4. МАГАЗИНЫ ОТКРЫТЫЕ 24 /7 и ГОРОДА, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ СПЯТ

5 вещей, которых не хватает иностранцам, после посещения России

В каком бы большом российском городе вы не жили, вам всё доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю : магазины и аптеки, кинотеатры, доставка еды, печать фото, фаст фуд и коммерческие галереи.

Peggy Lohse, 27 ans,журналист и блоггер из Дрездена, Германия, 11 поездок в Россию :

"Как только я покидаю Россию, больше всего мне не хватает, помимо снега, русского языка и грибов, пульса жизни русских городов. Мне не хватает магазинов ,открытых все дни недели, некоторые даже ночью. В Германии после 20 часов обычно нет ни одного человека на большинстве улиц . В России народ повсюду в любое время, и не только в Москве и Санкт Петербурге. Но и в таких небольших городах ,как Петрозаводск или Томск, Тверь, и даже в полярной деревне Игарки."

5. ОБЩЕНИЕ

5 вещей, которых не хватает иностранцам, после посещения России

Andras Karpati, 30 лет, венгерский бизнесмен, 15 поездок в Россию :

"Чего мне больше всего не хватает, это необыкновенной гостеприимности росссиян и их дружелюбия. Огней Москвы, освещающих город 24/7 и 365 дней в году и чувства , быть окружённым людьми, которые любят свою страну настолько искренне и страстно, что вряд ли такое можно увидеть где либо ещё в мире."

Ajay Kamalakaran, 37 лет, журналист и блогер из Мумбаи, Индия, 12 поездок в Москву

Русский юмор. Нужно правда немного времени, чтобы к нему привыкнуть, но как только вы начинаете понимать культурные ньюансы, вы наслаждаетесь им. НесМотря на , то что улыбка незнакомым людям не является частью культуры русских, красивые девушки, видя ,что я иностранец , мне улыбаются.

оригинал fr.rbth.com/tourisme/2016/06/08/cinq-choses-qui-manquent-aux-etrangers-apres-un-voyage-en-russie_601163

Источник: nnm.me

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