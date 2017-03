Звуковой геноцид населения

Зачем в 1953 году поменяли частоту музыки

Математика Вселенной

Цветовая гамма резонанса

Изучение разницы

Как много детей рождается больными! Музыка нас окружает везде: дома с экранов телевизоров, радио, на дискотеках, в машине. Мы удивляемся, почему люди вокруг стали злыми, раздражительными, нервными, неуравновешенными, истеричными, готовыми взорваться из-за любого пустяка, агрессивными, больными. Мы на 70% состоим из воды.Секреты вибрации! Частота музыки была изменена с 432Гц до 440 Гц в 1953 году!Тесла сказал. Эйнштейн согласился. Наука доказала это. Это известный факт, что все мы, в том числе наши собственные тела, состоят из энергии вибрирующей на разных частотах. Могут ли частоты влиять на нас? Да, могут. Частоты влияют на частоты; так же, как смешивание ингредиентов с другими ингредиентами влияет на общий вкус еды. То, как частоты влияют на физический мир был продемонстрирован с помощью различных экспериментов, таких как наука о Киматика и памяти воды.Ниже приведены фотографии, демонстрирующие, как частицы настраиваются на разные частоты.Это было продемонстрировано доктором Масару Эмото, который провел исследования, показывающие, как простые намерения через звук, эмоции и мысли могут резко изменить способ кристаллизации воды .Мы все содержим определенную частоту колебаний, не говоря уже про то, что наши тела, по оценкам, содержат около 70% воды… так что мы можем ожидать, что музыкальные частоты могут изменить наше собственное колебательное состояние., так же, как одна капля воды может создать большой эффект ряби в большом водоеме.Большинство музыки во всем мире было настроено на A = 440 Гц, так как Международная организация по стандартизации (ISO) продвигали ее в 1953 году, однако, при взгляде на вибрационную природу вселенной, вполне возможно, что этот шаг является дисгармоничными с естественным резонансом природы и может вызвать негативные последствия для человеческого поведения и сознания.Некоторые теории… даже предполагают, что нацистский режим был в пользу принятия этого шага в качестве стандарта после проведения научных исследований, чтобы определить, какой диапазон частот лучше всего вызвает страх и агрессию. Является ли этот заговор фактом, мы можем изнать из интересных исследований и наблюдений, указывающих на преимущества настройки музыки к A = 432 Гц вместо А440Гц.Когда наши атомы и ДНК начинают резонировать в гармонии с спиральным рисунком природы, наше чувство связи с природой называется возвеличиваться. Число 432 также находит свое отражение в соотношениях Солнца, Земли и Луны, а также прецессией равноденствий, Великой Пирамиды Египта, Стоунхенджем, Шри Янтрой среди многих других священных мест.Еще один интересный фактор для рассмотрения, что A = 432 Гц настройка согласуется с цветовым спектром и системой чакр в то время как A = 440 Гц не согласуется."Солнечный спектр и Космическая Клавиатура:Все частоты в спектре связаны в октаву, от гамма-лучей до субгармоник. Эти цвета и примечания также связаны с нашими чакрами и другими важными энергетическими центрами. Если мы хотим понять, что (…)Чакры связаны с семью лучами солнечного спектра, то ноты и частоты, которые мы используем для того же , должны быть одинаковыми. A432 Гц является настройка Космической клавиатуры или Космического Pitchfork, в отличие от A440 Гц , который является современным "стандартный". Он помещает C # на 136.10 Гц "Ом", который является основной нотой Ситар в классической индийской музыке и шаге песнопения тибетских монахов, которые говорят «Это исходит от природы». – Dameon KellerДавайте рассмотрим эмпирическую разницу между А = 440 Гц и A = 432 Гц. Меломаны отмечают разница музыки, настроенной в A = 432 Гц, что она не только более красива и гармонична для ушей, но она также вызывает более внутренний отклик, который ощущается внутри тела на позвоночнике и сердце . Музыка, настраенная на A = 440 Гц , воспринималась как более посторонняя . Меломаны также заявили, что музыка А = 432hz , может заполнить всю комнату, в то время как A = 440Гц может восприниматься как направленная или линейная в распространении звука."Древние настроивали свои инструменты на A 432 Гц вместо 440 Гц – и по уважительной причине. Есть много примеров музыки в Интернете, которые вы можете слушать, чтобы установить разницу для себя. Сонастройка инструмент до 432 Гц приводит в более расслабляющий звук, в то время как при 440 Гц тело слегка напрягается . Это потому, что 440 Гц находится вне гармонии с макрокосмосом и микрокосмосом. 432 Гц, напротив находится в гармонии. Чтобы дать пример того, как это проявляется Микрокосмически: дыхание (0,3 Гц) и наш пульс (1,2 Гц) относятся к частоте нижней октавы с A 432 Гц (108 Гц) как 1: 360 и 1:90 "-. innergarden.orgкиматические эксперименты тоноскопа 432-440 ГцВидео ниже было создано музыкантом кем-то без каких-либо предпочтений или мнения о том A = 432 Гц или A = 440 Гц лучш . Таким образом, обе версии мелодии исполняются беспристрастн . Нам надо настроиться и почувствовать, какая мелодия звучит более гармонично:Я лично с наслаждением слушал много групп, исполнителей и стилей музыки, даже если они были настроены на A = 440 Гц, однако, сравнивая несколько песен в обоих A = 432 Гц и A = 440 Гц, я могу почувствовать и услышать разницу.Я бы не сказал, что мой опыт 440Hz музыки превратили меня в агрессивного человека, но я могу понять, как все население подвергается воздействию музыки, которая направлена более на мозг, чем на сердце, не говоря уже о всех видах материалистической и эгоистической лирике в самой популярной музыке, представляет собой идеальное сочетание, чтобы поддерживать более несовпадающие частоты и состояние сознания человечества."Музыка на основе C = 128hz (С пометкой в ​​концертном A = 432hz) будет поддерживать человечество на своем пути к духовной свободе. Внутреннее ухо человека строится на C = 128 герц "- Рудольф ШтайнерЯ не могу утверждать с полной уверенностью, что каждая идея, предложенная в данной статье, является 100% верной, при этом я не эксперт по этому вопросу. Я просто собрал интересную информацию от других. Изучил этот вопрос более глубоко. По этой причине, я полагаю, что каждый из нас сделать наши собственные исследования по этому вопросу, если мы ищем научного обоснования. Возможно, более научное подтверждение может быть сделано в ближайшее время.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com