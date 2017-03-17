Звуковой геноцид населения
22:00. 17 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Зачем в 1953 году поменяли частоту музыки
Как много детей рождается больными! Музыка нас окружает везде: дома с экранов телевизоров, радио, на дискотеках, в машине. Мы удивляемся, почему люди вокруг стали злыми, раздражительными, нервными, неуравновешенными, истеричными, готовыми взорваться из-за любого пустяка, агрессивными, больными. Мы на 70% состоим из воды.
Одна из важнейших причин такого резкого изменения поведения народа – это изенение частоты музыки с 432 Гц, которая гармонирует с частотами нашего тела, на дисгармоничную частоту 440 Гц по решению международной организации по стандартизации (ISO) в 1953 году.
Секреты вибрации! Частота музыки была изменена с 432Гц до 440 Гц в 1953 году!
"Если вы хотите найти секреты вселенной, мыслите в терминах энергии, частоты и вибрации." – Никола Тесла
"То, что мы называем материя есть энергия, чья вибрация была снижена настолько, чтобы быть осязаемой чувственному восприятию ". – Альберт Эйнштейн.
Тесла сказал. Эйнштейн согласился. Наука доказала это. Это известный факт, что все мы, в том числе наши собственные тела, состоят из энергии вибрирующей на разных частотах. Могут ли частоты влиять на нас? Да, могут. Частоты влияют на частоты; так же, как смешивание ингредиентов с другими ингредиентами влияет на общий вкус еды. То, как частоты влияют на физический мир был продемонстрирован с помощью различных экспериментов, таких как наука о Киматика и памяти воды.
Наука киматика показывает, что если звуковые частоты перемещаются по определенной среде, такой как вода, воздух или песок, они непосредственно изменяют вибрацию материи. Ниже приведены фотографии, демонстрирующие, как частицы настраиваются на разные частоты.
Память воды также иллюстрирует, как наши собственные намерения могут даже изменить материальный мир. Это было продемонстрировано доктором Масару Эмото, который провел исследования, показывающие, как простые намерения через звук, эмоции и мысли могут резко изменить способ кристаллизации воды .
Мы все содержим определенную частоту колебаний, не говоря уже про то, что наши тела, по оценкам, содержат около 70% воды… так что мы можем ожидать, что музыкальные частоты могут изменить наше собственное колебательное состояние.
Каждое выражение через звук, эмоции или мысли имеет определенную частоту, которая влияет на все, что вокруг него, так же, как одна капля воды может создать большой эффект ряби в большом водоеме.
Имея эту концепцию ввиду, давайте обратим наше внимание на частоту музыки, которую мы слушаем. Большинство музыки во всем мире было настроено на A = 440 Гц, так как Международная организация по стандартизации (ISO) продвигали ее в 1953 году, однако, при взгляде на вибрационную природу вселенной, вполне возможно, что этот шаг является дисгармоничными с естественным резонансом природы и может вызвать негативные последствия для человеческого поведения и сознания.
Некоторые теории… даже предполагают, что нацистский режим был в пользу принятия этого шага в качестве стандарта после проведения научных исследований, чтобы определить, какой диапазон частот лучше всего вызвает страх и агрессию. Является ли этот заговор фактом, мы можем изнать из интересных исследований и наблюдений, указывающих на преимущества настройки музыки к A = 432 Гц вместо А440Гц.
Математика Вселенной
432 Гц математически соответствует структуре Вселенной. Говорят, что 432 Гц вибрирует с золотым средним PHI Вселенной и объединяет свойства света, время, пространство, материя, гравитации и магнетизма с биологией, кодом ДНК и сознания.
Когда наши атомы и ДНК начинают резонировать в гармонии с спиральным рисунком природы, наше чувство связи с природой называется возвеличиваться. Число 432 также находит свое отражение в соотношениях Солнца, Земли и Луны, а также прецессией равноденствий, Великой Пирамиды Египта, Стоунхенджем, Шри Янтрой среди многих других священных мест.
Цветовая гамма резонанса
Еще один интересный фактор для рассмотрения, что A = 432 Гц настройка согласуется с цветовым спектром и системой чакр в то время как A = 440 Гц не согласуется.
"Солнечный спектр и Космическая Клавиатура:
Все частоты в спектре связаны в октаву, от гамма-лучей до субгармоник. Эти цвета и примечания также связаны с нашими чакрами и другими важными энергетическими центрами. Если мы хотим понять, что (…)
Чакры связаны с семью лучами солнечного спектра, то ноты и частоты, которые мы используем для того же , должны быть одинаковыми. A432 Гц является настройка Космической клавиатуры или Космического Pitchfork, в отличие от A440 Гц , который является современным "стандартный". Он помещает C # на 136.10 Гц "Ом", который является основной нотой Ситар в классической индийской музыке и шаге песнопения тибетских монахов, которые говорят «Это исходит от природы». – Dameon Keller
Изучение разницы
Давайте рассмотрим эмпирическую разницу между А = 440 Гц и A = 432 Гц. Меломаны отмечают разница музыки, настроенной в A = 432 Гц, что она не только более красива и гармонична для ушей, но она также вызывает более внутренний отклик, который ощущается внутри тела на позвоночнике и сердце . Музыка, настраенная на A = 440 Гц , воспринималась как более посторонняя . Меломаны также заявили, что музыка А = 432hz , может заполнить всю комнату, в то время как A = 440Гц может восприниматься как направленная или линейная в распространении звука.
"Древние настроивали свои инструменты на A 432 Гц вместо 440 Гц – и по уважительной причине. Есть много примеров музыки в Интернете, которые вы можете слушать, чтобы установить разницу для себя. Сонастройка инструмент до 432 Гц приводит в более расслабляющий звук, в то время как при 440 Гц тело слегка напрягается . Это потому, что 440 Гц находится вне гармонии с макрокосмосом и микрокосмосом. 432 Гц, напротив находится в гармонии. Чтобы дать пример того, как это проявляется Микрокосмически: дыхание (0,3 Гц) и наш пульс (1,2 Гц) относятся к частоте нижней октавы с A 432 Гц (108 Гц) как 1: 360 и 1:90 "-. innergarden.org
киматические эксперименты тоноскопа 432-440 Гц
Видео ниже было создано музыкантом кем-то без каких-либо предпочтений или мнения о том A = 432 Гц или A = 440 Гц лучш . Таким образом, обе версии мелодии исполняются беспристрастн . Нам надо настроиться и почувствовать, какая мелодия звучит более гармонично:
Личные Мысли
Я лично с наслаждением слушал много групп, исполнителей и стилей музыки, даже если они были настроены на A = 440 Гц, однако, сравнивая несколько песен в обоих A = 432 Гц и A = 440 Гц, я могу почувствовать и услышать разницу.
Я бы не сказал, что мой опыт 440Hz музыки превратили меня в агрессивного человека, но я могу понять, как все население подвергается воздействию музыки, которая направлена более на мозг, чем на сердце, не говоря уже о всех видах материалистической и эгоистической лирике в самой популярной музыке, представляет собой идеальное сочетание, чтобы поддерживать более несовпадающие частоты и состояние сознания человечества.
"Музыка на основе C = 128hz (С пометкой в концертном A = 432hz) будет поддерживать человечество на своем пути к духовной свободе. Внутреннее ухо человека строится на C = 128 герц "- Рудольф Штайнер
Я не могу утверждать с полной уверенностью, что каждая идея, предложенная в данной статье, является 100% верной, при этом я не эксперт по этому вопросу. Я просто собрал интересную информацию от других. Изучил этот вопрос более глубоко. По этой причине, я полагаю, что каждый из нас сделать наши собственные исследования по этому вопросу, если мы ищем научного обоснования. Возможно, более научное подтверждение может быть сделано в ближайшее время.
Как много детей рождается больными! Музыка нас окружает везде: дома с экранов телевизоров, радио, на дискотеках, в машине. Мы удивляемся, почему люди вокруг стали злыми, раздражительными, нервными, неуравновешенными, истеричными, готовыми взорваться из-за любого пустяка, агрессивными, больными. Мы на 70% состоим из воды.
Одна из важнейших причин такого резкого изменения поведения народа – это изенение частоты музыки с 432 Гц, которая гармонирует с частотами нашего тела, на дисгармоничную частоту 440 Гц по решению международной организации по стандартизации (ISO) в 1953 году.
Секреты вибрации! Частота музыки была изменена с 432Гц до 440 Гц в 1953 году!
"Если вы хотите найти секреты вселенной, мыслите в терминах энергии, частоты и вибрации." – Никола Тесла
"То, что мы называем материя есть энергия, чья вибрация была снижена настолько, чтобы быть осязаемой чувственному восприятию ". – Альберт Эйнштейн.
Тесла сказал. Эйнштейн согласился. Наука доказала это. Это известный факт, что все мы, в том числе наши собственные тела, состоят из энергии вибрирующей на разных частотах. Могут ли частоты влиять на нас? Да, могут. Частоты влияют на частоты; так же, как смешивание ингредиентов с другими ингредиентами влияет на общий вкус еды. То, как частоты влияют на физический мир был продемонстрирован с помощью различных экспериментов, таких как наука о Киматика и памяти воды.
Наука киматика показывает, что если звуковые частоты перемещаются по определенной среде, такой как вода, воздух или песок, они непосредственно изменяют вибрацию материи. Ниже приведены фотографии, демонстрирующие, как частицы настраиваются на разные частоты.
Память воды также иллюстрирует, как наши собственные намерения могут даже изменить материальный мир. Это было продемонстрировано доктором Масару Эмото, который провел исследования, показывающие, как простые намерения через звук, эмоции и мысли могут резко изменить способ кристаллизации воды .
Мы все содержим определенную частоту колебаний, не говоря уже про то, что наши тела, по оценкам, содержат около 70% воды… так что мы можем ожидать, что музыкальные частоты могут изменить наше собственное колебательное состояние.
Каждое выражение через звук, эмоции или мысли имеет определенную частоту, которая влияет на все, что вокруг него, так же, как одна капля воды может создать большой эффект ряби в большом водоеме.
Имея эту концепцию ввиду, давайте обратим наше внимание на частоту музыки, которую мы слушаем. Большинство музыки во всем мире было настроено на A = 440 Гц, так как Международная организация по стандартизации (ISO) продвигали ее в 1953 году, однако, при взгляде на вибрационную природу вселенной, вполне возможно, что этот шаг является дисгармоничными с естественным резонансом природы и может вызвать негативные последствия для человеческого поведения и сознания.
Некоторые теории… даже предполагают, что нацистский режим был в пользу принятия этого шага в качестве стандарта после проведения научных исследований, чтобы определить, какой диапазон частот лучше всего вызвает страх и агрессию. Является ли этот заговор фактом, мы можем изнать из интересных исследований и наблюдений, указывающих на преимущества настройки музыки к A = 432 Гц вместо А440Гц.
Математика Вселенной
432 Гц математически соответствует структуре Вселенной. Говорят, что 432 Гц вибрирует с золотым средним PHI Вселенной и объединяет свойства света, время, пространство, материя, гравитации и магнетизма с биологией, кодом ДНК и сознания.
Когда наши атомы и ДНК начинают резонировать в гармонии с спиральным рисунком природы, наше чувство связи с природой называется возвеличиваться. Число 432 также находит свое отражение в соотношениях Солнца, Земли и Луны, а также прецессией равноденствий, Великой Пирамиды Египта, Стоунхенджем, Шри Янтрой среди многих других священных мест.
Цветовая гамма резонанса
Еще один интересный фактор для рассмотрения, что A = 432 Гц настройка согласуется с цветовым спектром и системой чакр в то время как A = 440 Гц не согласуется.
"Солнечный спектр и Космическая Клавиатура:
Все частоты в спектре связаны в октаву, от гамма-лучей до субгармоник. Эти цвета и примечания также связаны с нашими чакрами и другими важными энергетическими центрами. Если мы хотим понять, что (…)
Чакры связаны с семью лучами солнечного спектра, то ноты и частоты, которые мы используем для того же , должны быть одинаковыми. A432 Гц является настройка Космической клавиатуры или Космического Pitchfork, в отличие от A440 Гц , который является современным "стандартный". Он помещает C # на 136.10 Гц "Ом", который является основной нотой Ситар в классической индийской музыке и шаге песнопения тибетских монахов, которые говорят «Это исходит от природы». – Dameon Keller
Изучение разницы
Давайте рассмотрим эмпирическую разницу между А = 440 Гц и A = 432 Гц. Меломаны отмечают разница музыки, настроенной в A = 432 Гц, что она не только более красива и гармонична для ушей, но она также вызывает более внутренний отклик, который ощущается внутри тела на позвоночнике и сердце . Музыка, настраенная на A = 440 Гц , воспринималась как более посторонняя . Меломаны также заявили, что музыка А = 432hz , может заполнить всю комнату, в то время как A = 440Гц может восприниматься как направленная или линейная в распространении звука.
"Древние настроивали свои инструменты на A 432 Гц вместо 440 Гц – и по уважительной причине. Есть много примеров музыки в Интернете, которые вы можете слушать, чтобы установить разницу для себя. Сонастройка инструмент до 432 Гц приводит в более расслабляющий звук, в то время как при 440 Гц тело слегка напрягается . Это потому, что 440 Гц находится вне гармонии с макрокосмосом и микрокосмосом. 432 Гц, напротив находится в гармонии. Чтобы дать пример того, как это проявляется Микрокосмически: дыхание (0,3 Гц) и наш пульс (1,2 Гц) относятся к частоте нижней октавы с A 432 Гц (108 Гц) как 1: 360 и 1:90 "-. innergarden.org
киматические эксперименты тоноскопа 432-440 Гц
Видео ниже было создано музыкантом кем-то без каких-либо предпочтений или мнения о том A = 432 Гц или A = 440 Гц лучш . Таким образом, обе версии мелодии исполняются беспристрастн . Нам надо настроиться и почувствовать, какая мелодия звучит более гармонично:
Личные Мысли
Я лично с наслаждением слушал много групп, исполнителей и стилей музыки, даже если они были настроены на A = 440 Гц, однако, сравнивая несколько песен в обоих A = 432 Гц и A = 440 Гц, я могу почувствовать и услышать разницу.
Я бы не сказал, что мой опыт 440Hz музыки превратили меня в агрессивного человека, но я могу понять, как все население подвергается воздействию музыки, которая направлена более на мозг, чем на сердце, не говоря уже о всех видах материалистической и эгоистической лирике в самой популярной музыке, представляет собой идеальное сочетание, чтобы поддерживать более несовпадающие частоты и состояние сознания человечества.
"Музыка на основе C = 128hz (С пометкой в концертном A = 432hz) будет поддерживать человечество на своем пути к духовной свободе. Внутреннее ухо человека строится на C = 128 герц "- Рудольф Штайнер
Я не могу утверждать с полной уверенностью, что каждая идея, предложенная в данной статье, является 100% верной, при этом я не эксперт по этому вопросу. Я просто собрал интересную информацию от других. Изучил этот вопрос более глубоко. По этой причине, я полагаю, что каждый из нас сделать наши собственные исследования по этому вопросу, если мы ищем научного обоснования. Возможно, более научное подтверждение может быть сделано в ближайшее время.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com