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Вашингтон и акулы западных медиа погрозили Порошенко пальчиком

14:08. 17 марта 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:
Ведущие СМИ «свободного мира» и американский Госдеп шокировало то, как Киев «заблокировал» Донбасс
Правительство Германии «в невиданной доселе форме предостерегло Порошенко от распада Украины»
Правительство Германии «в невиданной доселе форме предостерегло Порошенко от распада Украины»   Фото: REUTERS

 

Ведущее издание США, «Нью-Йорк Таймс», посчитало решение Петра Порошенко о полной транспортной блокаде «мятежных регионов юго-востока» пагубным для и без того хрупких перспектив установления мира на Украине:

«Решение заблокировать все торговое сообщение, за исключением гуманитарного, нанесло удар по и без того осложнившемуся минскому урегулированию».

Одно из крупнейших мировых агентств, «Ассошиэйтед Пресс», вынуждено признать «уязвимость нынешнего правительства Украины перед крайне радикальными силами», имея ввиду, что именно действия радикалов стали детонатором к нынешней блокаде Донбасса.

Авторитетная немецкая «Зюддойче цайтунг» сообщает читателям о весьма резкой реакции Берлина на демарш Киева:

«Продолжающиеся тенденции к расколу на Украине вызывают серьезное беспокойство, решения Киева усиливают разрыв», - так заявил представитель МИДа Мартин Шефер. И далее само издание констатирует, что правительство их страны «в невиданной доселе форме предостерегло Порошенко от распада Украины».

На фоне негативной и недоуменной реакции ведущих западных медиа на малоадекватные телодвижения киевских властей по отношению к юго-восточным регионам собственной страны, американский Госдепартамент призвал к тому, чтобы блокада Донбасса была разрешена мирным путем. В частности, официальный представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер заявил, что его страна выражает надежду на мирное урегулирования конфликта, признавая, что шаги Киева «могут иметь потенциально опасные последствия».

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http://www.nnov.kp.ru/daily/26654/3675337/

Метки: блокада, Новороссия, порошенко
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