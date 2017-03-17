Вашингтон и акулы западных медиа погрозили Порошенко пальчиком
Ведущее издание США, «Нью-Йорк Таймс», посчитало решение Петра Порошенко о полной транспортной блокаде «мятежных регионов юго-востока» пагубным для и без того хрупких перспектив установления мира на Украине:
«Решение заблокировать все торговое сообщение, за исключением гуманитарного, нанесло удар по и без того осложнившемуся минскому урегулированию».
Одно из крупнейших мировых агентств, «Ассошиэйтед Пресс», вынуждено признать «уязвимость нынешнего правительства Украины перед крайне радикальными силами», имея ввиду, что именно действия радикалов стали детонатором к нынешней блокаде Донбасса.
Авторитетная немецкая «Зюддойче цайтунг» сообщает читателям о весьма резкой реакции Берлина на демарш Киева:
«Продолжающиеся тенденции к расколу на Украине вызывают серьезное беспокойство, решения Киева усиливают разрыв», - так заявил представитель МИДа Мартин Шефер. И далее само издание констатирует, что правительство их страны «в невиданной доселе форме предостерегло Порошенко от распада Украины».
На фоне негативной и недоуменной реакции ведущих западных медиа на малоадекватные телодвижения киевских властей по отношению к юго-восточным регионам собственной страны, американский Госдепартамент призвал к тому, чтобы блокада Донбасса была разрешена мирным путем. В частности, официальный представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер заявил, что его страна выражает надежду на мирное урегулирования конфликта, признавая, что шаги Киева «могут иметь потенциально опасные последствия».
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http://www.nnov.kp.ru/daily/26654/3675337/