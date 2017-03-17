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Сводки от ополчения Новороссии 17 марта 2017

10:38. 17 марта 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР: Боевики ВСУ с утра ведут обстрел территорий республики

ДНР: Боевики ВСУ с утра ведут обстрел территорий республики

Часть поселка Еленовка к юго-западу от Донецка и села Набережное Новоазовского района на юге ДНР в ходе обстрелов со стороны ВСУ обесточены, повреждено четыре дома.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на местные администрации.

«Утром, в 7:30, обстреляли село Набережное, где на тот момент проходило обследование еще вечерних обстрелов. Никто не пострадал, но повреждены линии электропередачи, часть села без света. Также повреждено четыре частных дома, один из низ прямым попаданием», — сказал и.о главы администрации Новоазовского района ДНР Анатолий Яновский.

В Еленовке без света в результате обстрелов остались 6 улиц.

«Ночью был обстрел, на данный момент шесть улиц находятся без электроснабжения, это порядка 400 абонентов», — отметил в свою очередь глава поселковой администрации Игорь Сякерин.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия 11 раз нарушила перемирие в ЛНР

Украинская армия 11 раз нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Калиновка, Калиново-Борщеватое, Лозовое, Логвиново, Веселогоровка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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