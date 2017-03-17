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Старые карты Африки детальны, а в 19 веке этот материк – сплошное белое пятно

18:04. 17 марта 2017 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

В истории картографии наблюдается такой парадокс: на ранних картах 16-17 веков практически отсутствуют «белые пятна». Территории малоизученных тогда Азии, Америки, Африки покрыты многочисленными надписями и изображениями множества городов, стран, гор и рек. По мере приближения к нашему времени белые пятна появляются, их становится все больше, потом они постепенно начинают уменьшаться в размерах и наконец, вовсе исчезают.

Чтобы не быть голословным, проиллюстрирую сказанное на конкретных примерах.

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Карта Африки из атласа Ортелия, 1570.

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Карта Африки из атласа Меркатора, 1595 г. Протяженность континента по долготе – около 80˚, в то время, как реальная – меньше 70˚

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Карта из атласа Блау.  1658 (?) г.

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Карта 1701 г. Картинка с персонификацией Нила прикрывает зияющие пустоты.

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Карта 1782г. Белых пятен уже очень много, но зато протяженность по широте измерена правильно – менее 70˚

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1812 г. Африка – почти сплошное белое пятно. Более-менее изучено лишь побережье, да и то не везде. Вот оно – начало настоящей науки географии!

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1860 г. Площадь неисследованных территорий значительно сократилась, но вся Центральная Африка, по прежнему исследована очень слабо. Даже восточный берег озера Виктория не показан.

Когда в 1885 г. Хаггард писал «Копи царя Соломона», он помещал выдуманные народы на неисследованные тогда территории. Но тогда уже и широкая публика, и, тем более, ученые понимали разницу между фантастическо-приключенческим романом и реальностью. А лет за 200-300 до этого, похоже, не понимали.

К чему все это я. К тому, что если уж ученые мужи 16-17 веков засовывали придуманные города, царства и объекты физической географии на неисследованные территории, понимая, что, весьма вероятно, количество белых пятен будет сокращаться, то что же они могли «засунуть» в отдаленные эпохи. Ведь путешествия во времени до сих пор не осуществлены, и едва ли когда-нибудь состоятся.

P.S. По мнению некоторых, уважаемых мною, людей, большая часть карт 16-17 вв. – подделки. Дискутировать пока не собираюсь.

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Источник: www.kramola.info

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