С кем воевал Наполеон? Шокирующая версия
Почему форма армии Александра Первого была очень похожа на Великую Наполеоновскую Армию? Действительно ли Наполеон проиграл войну 1812-го года? Какие ещё есть доказательства того что армия Наполеона и армия Александра Первого воевали на одной стороне в войне 1812 года. Была ли армия Александра Первого русской? Куда исчезла великая наполеоновская армия?
Ссылка на источники 1 часть:
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Ссылки на источники 2 часть:
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Источник: www.kramola.info