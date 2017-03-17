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С кем воевал Наполеон? Шокирующая версия

11:08. 17 марта 2017 Просмотров - 229 Нет комментариев Опубликовал:

Почему форма армии Александра Первого была очень похожа на Великую Наполеоновскую Армию? Действительно ли Наполеон проиграл войну 1812-го года? Какие ещё есть доказательства того что армия Наполеона и армия Александра Первого воевали на одной стороне в войне 1812 года. Была ли армия Александра Первого русской? Куда исчезла великая наполеоновская армия? 

Ссылка на источники 1 часть: 
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Ссылки на источники 2 часть:

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Источник: www.kramola.info

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