Русские командиры умели побеждать в нарушение приказа

Генерал от ситуации

В нашей армии во все эпохи были генералы, не боявшиеся брать на себя ответственность за компетентные решения, идущие вразрез с приказами вышестоящего командования. Таков Владимир Аполлонович Олохов. Что мы знаем об этом замечательном человеке?

В середине августа 1914 года 1-я гвардейская пехотная дивизия, направленная из Варшавы в состав 4-й армии, высаживалась в Люблине. К 19 августа прибыли штаб дивизии, 14 батальонов пехоты (без двух батальонов лейб-гвардии Измайловского полка) и дивизион артиллерии.

“ В победоносном бою были окружены и взяты в плен до 60 офицеров и пять тысяч солдат, захвачено знамя и восемь пулеметов ”

Дела на фронте армии складывались неудачно. Находившийся к юго-востоку от Люблина гренадерский корпус, ослабленный и утомленный предыдущими боями, с трудом удерживал на растянутой позиции напор австро-венгерских войск. 19 августа их 10-й армейский корпус захватил Суходолы, Войславице и станцию Травники, в то время как 5-й АК наступал на южную опушку Ольшанского леса.

Утром этого дня начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии генерал-лейтенант Олохов с чинами своего штаба и артиллерийскими командирами выехал в район Хмель – город Лыса для знакомства с обстановкой на поле сражения. Заканчивая рекогносцировку около восьми часов вечера, Владимир Аполлонович получил из штаба армии две оперативные телеграммы. В них его дивизии ставилась задача выдвинуться к деревне Майдан-Козице, поступив в оперативное подчинение командования гренадерского корпуса. Первым желанием командира корпуса генерала от инфантерии И. И. Мрозовского было распределить гвардейские полки по участкам гренадерского корпуса, но он внял настойчивым просьбам Олохова не дробить его дивизию. 1-я гвардейская пехотная получила приказ. Утром 20 августа – атаковать ударную группу противника на фронте Стрийна – Воля Гардзеницкая, 2-й гренадерской дивизии предстояло наступать на Суходолы. Лейб-гвардии Преображенский полк при поддержке 1-й батареи должен был атаковать высоту 114.3, а лейб-гвардии Семеновский и лейб-гвардии Егерский полки при поддержке двух батарей – Владиславовский лес.

В. А. Олохов

Около семи утра части дивизии Олохова начали разворачиваться для атаки. Позднее, когда соединение уже завязало бой с противником, генерал получил от командира гренадерского корпуса полевую записку с предписанием вывести одну бригаду (то есть половину дивизии) в резерв за левый фланг позиции. Затем пришла еще записка, требовавшая одну бригаду гвардейской дивизии остановить в районе Майдан Полицкий – Фалин (где она должна была стать резервом на случай прорыва противника), а вторую бригаду подтянуть ко 2-й гренадерской дивизии.

В это время три полка дивизии Олохова, успешно наступая, переходили реку Гелчев. Комдив прекрасно понимал, что распоряжение командира гренадерского корпуса не отвечает сложившейся обстановке и встречный удар его гвардейцев будет лучшим средством парировать наступление противника. И проявил твердость, ответив комкору, что не считает возможным выводить войска из удачного боя, а его дивизионный резерв – достаточный аргумент против любых неожиданностей. Аналогичной была реакция и на второе предписание И. И. Мрозовского.

Около полудня офицер штаба корпуса привез Олохову третий приказ, в котором командир гренадерского корпуса, подтверждая первые два, ссылался на распоряжение армейского командования. Обстановка требовала продолжения боя, и комдив остался при своем. Его ответное донесение сообщало, что высота 114.3 и Владиславовский лес взяты, противник отступает. Три роты лейб-гвардии Егерского полка совместно с частями 7-го Самогитского гренадерского полка овладели высотой 109.1 у Седлиска-Велька.





Действия 1-й гвардейской пехотной дивизии в бою под Суходолами

Когда бой уже затихал, была получена телефонограмма из штаба корпуса следующего содержания: «Начальнику 1-й гвардейской дивизии, 20 августа, 12 час. 10 мин. дня. Приказание мое за № 38 было вызвано категорическим приказанием командующего армией. Ваше решение, как вполне согласное с обстановкой, одобряю». Вопрос был исчерпан.

Этот случай является не только иллюстрацией известной армейской истины: «Не торопись выполнять приказ. Может прийти приказ, его отменяющий». Необходимо отметить гражданское мужество и профессионализм, проявленные Олоховым в бою 20 августа. Троекратно получив приказ, резко расходившийся с реальной боевой обстановкой, генерал взял на себя ответственность его не исполнить. Из десяти военачальников девять не решились бы на такой поступок. Подчинись Олохов приказу комкора, ему пришлось бы выводить два полка из удачного боя, причем под огнем противника. Помимо напрасных потерь это произвело бы на войска тяжелое моральное впечатление. А в итоге в победоносном бою под Суходолами были окружены и взяты в плен до 60 офицеров и пять тысяч солдат австрийских 2 и 24-й дивизий 10-го корпуса, захвачено знамя и восемь пулеметов.

Не случайно в тяжелой обстановке летней кампании 1915 года Олохов оказался востребован на очень ответственном посту. Для того чтобы прикрыть стык между 3 и 8-й армиями Юго-Западного фронта, 1-го июня из их соединений была образована армейская группа генерала от инфантерии Олохова. Она должна была выполнять ответственную боевую задачу на важном стратегическом направлении – Владимир-Волынском, и личность командующего имела большое значение. В группу Олохова вошли пять корпусов – 23 и 29-й армейские, 2 и 5-й Кавказские армейские, 4-й конный. Он успешно справился и с этой задачей, руководя теперь уже фактически армией.

Полковник Б. В. Геруа охарактеризовал генерала В. А. Олохова так: «Это был бывший офицер Генерального штаба, спокойный и дельный…»

Ответственные профессионалы были востребованы войной нового типа, и кавалер ордена Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия Владимир Аполлонович Олохов еще на раз показал себя, а в 1918 году вступил в РККА. Скончался заслуженный генерал в Петрограде в 1920-м после продолжительной болезни.

Алексей Олейников,



доктор исторических наук, ведущий рубрики доктор исторических наук, ведущий рубрики

http://vpk-news.ru/articles/35606