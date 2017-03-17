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РПЦ отобрало у ростовчан Театр кукол

19:26. 17 марта 2017 Просмотров - 32 2 коммент. Опубликовал:

РПЦ отобрало у ростовчан Театр кукол, который скоро переедет на Северный

РПЦ отобрало у ростовчан Театр кукол

На протяжении длительного времени Театр кукол пытался отстоять свое право находится в здании, расположенном в центре города в пер. Университетском.

К сожалению все старания оказались напрасны. РПЦ выиграло битву за здание и вскорости детям для того чтобы посмотреть кукольное представление придется ехать на северный. Об этом рассказала активистка движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

Как ни печально, но все обещания оставить здание за кукольным театром оказались пустыми словами.

РПЦ отобрало у ростовчан Театр кукол

Напомним, уже не первый год, несмотря на протесты ростовчан, Ростовская-на-Дону епархия пытается отобрать у детей здание, в котором они привыкли смотреть завораживающие кукольные представления.

РПЦ отобрало у ростовчан Театр кукол

Приблизительные сроки, когда помещение передадут новому собственнику уже известны. Это должно произойти осенью 2019 года. Но дата, когда театр должен будет «выехать» до сих пор не определена.

При этом Елена Хатламаджиян уточнила, что для того, чтобы театр кукол построили в парке «Дружба» верхний, на бульваре Комарова, необходимо перевести землю парка с Р-2 «Зона городских лесопарков и городских лесов, лугопарков и зон отдыха» в Р-1 «Зона городских парков, скверов, садов, бульваров». Та же участь по переводу земель с Р-2 в Р-1 ждет и парк «Чуковского». Таким образом в настоящее время в парке «Дружба» (верхний) театр кукол построить нельзя.

Важная информация. 5 АПРЕЛЯ по этому вопросу в Департаменте архитектуры по адресу ул. Б. Садовая 72 пройдут публичные слушания.

«Вчера я была на слушаниях по внесению изменений в Правила землепользования. Все прошло очень конструктивно. Разговоры и высказывания своих мнений в интернете конечно очень хорошо, но в данной ситуации совсем не продуктивно. Желающие повлиять на ситуацию, могут подойти со своими письменными замечаниями 5 апреля и поучаствовать в слушаниях. Решение должно быть принято 19 апреля 2017 года. Всем, кому не все равно, приходите и выскажите свою гражданскую позицию! Иначе пол-парка не будет!», — рассказала активистка.

Напомним, перед тем как Кукольному театру в центре Ростова дали очередную отсрочку перед выселением горожане сражались как могли.

РПЦ отобрало у ростовчан Театр кукол

Год назад в Ростове прошел пикет против передачи «Кукольного театра» донской епархии.

РПЦ отобрало у ростовчан Театр кукол

Ростовчане предлагали РПЦ забрать здание правительства области вместо Театра кукол.

Все оказалось тщетно. Предположительно в кукольном театре разместят хранилище церковных артефактов.

РПЦ отобрало у ростовчан Театр кукол

Жители донской столицы возмущены и не понимают столь ярым желанием РПЦ отобрать у детворы здание, расположенное в максимально удобном месте, рядом с пешеходной зоной и в непосредственной близости от двух парков – Горького и Октябрьской революции. На протяжении многих лет у горожан сложилась традиция в выходные дни сходить на представление, погулять по Пушкинской, покататься на аттракционах в парке. Теперь в театр придется ехать на Комарова, и насколько это будет удобно ростовчанам неизвестно.

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 8 8
    Андрей Щербинин 17 марта 2017 в 19:36 Ссылка Пометить
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    Попы совсем обнаглели. Пьют за рулём, развратничают…и всё им сходит с рук.

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  • 4168 3328
    СВАРОЖИЧ 17 марта 2017 в 19:38 Ссылка Пометить
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    Хранилище церковных артефактов! Мля поломанные кадила что ли?
    Неудивительно. За чем этим толстомордым бабоподобным мужикам в женской одежде счастливые дети? За чем детский смех? Ведь давно известно, что счастливые и весёлые в мракобесие не впадают и свои деньги этим упырям не носят. Им нужно, чтобы все были в вечном страхе и постоянно ныли и просили. И приносили.

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