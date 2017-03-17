Главная » Мировоззрение, Экономика

Почти 40 процентов россиян сообщили о наличии денег только на еду

18:00. 17 марта 2017 Просмотров - 73 Один комментарий Опубликовал:

Около 40 процентов россиян заявили, что денег им хватает только на еду. Об этом говорится в опросе о материальном положении семей за февраль 2017 года, который провели специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). < ![CDATA[]]>Исследование < ![CDATA[]]>есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В феврале 2017 года доля субъективно бедных респондентов, которым денег хватало только на еду или не хватало даже на нее, составила 40 процентов. При этом восемь процентов респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля», — отмечают эксперты.

Материальное положение 37 процентов респондентов позволяет купить одежду, 15 процентов — могут купить бытовую технику. Кроме того, 5,8 процента опрошенных увидели улучшение экономической ситуации в России, указывается в материалах РАНХиГС.

Ранее 16 марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что реальные доходы россиян в январе увеличились на 8,1 процента, рост наблюдается впервые за два года. До этого глава Минтруда Максим Топилин рассказал о пятнадцатикратном разрыве в зарплатах самых богатых и самых бедных россиян.

По мнению вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец бедность, которая сейчас фиксируется в России, является уникальной, поскольку это бедность работающего населения.

Согласно исследованию РАНХиГС, доля россиян, имеющих сбережения, за 2016 год упала на треть, с 55 до 40 процентов.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крушение самолёта в Египте. Новые данные. Приостановка полётов в Египет
...первичная экспертиза не показала наличия каких-либо известных науке ... в этом на 90 процентов, - сообщил Reuters член египетской комиссии.... о том, что почти 20% россиян, выезжавших за границу в...сих пор не подтвердило наличие какой-либо взрывчатки или...
Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2017
...транспортного средства «Фантом», сообщает Укроборонпром. Отмечается, что..., что 36 процентов россиян выступают за нейтралитет... вещи людей, пришедших почтить память погибших, тщательно... Видеозаписи событий подтверждают наличие у «евромайдановцев» огнестрельного...
Несколько слов о Табачном капитализме
...из 10 женщин). Почти 35 % россиян являются пассивными курильщиками на..., ученый мир забывал сообщить человечеству, что человека может... статистика призвана определить наличие связи между причиной и... питания. Самый большой процент курящего населения в Греции...
Истоки русофобии и её цели
...Алексея Михайловича Романова, где сообщалось о выходе в море... опасности этнических фобий - наличие влиятельных политических или общественных...богатая секта, которая контролирует почти все рычаги власти, создавая... считать лишь 2-3 процентов россиян (из тех, что...
СПИД: фальшивая эпидемия, фальшивая статистика. Часть 4.
...проживания, с возрастом, с наличием вредных привычек, по принадлежности...наркоманов, а далее этот процент снизился? И почему в... годах по статистике почти 50% россиян заразились при употреблении ...получается, что официально нам сообщают, что за последние годы...
Новости России и Крыма. Сегодня 17 марта 2015
.... Источник ВЦИОМ: россияне считают Киев виновным в...снятия ответственными работниками «Почты России» чужих пенсий,...медицинское заключение о наличии или отсутствии у...процентов. Соответствующая информация содержится на сайте министерства. Ведомство сообщает...

Один комментарий»

  • 4164 3324
    СВАРОЖИЧ 17 марта 2017 в 19:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    О! А вот эти 5.8 процентов радостно аплодирующих нельзя сразу в растрельные списки? Не? Жаль. Мля. Мне надо очки покупать. Видно зрение садится. Тут доходы увеличились, а я даже и не заметил.
    А вообще, как это нас ещё не задушили то своей заботой о нас. Ведь какие сложные нужно придумать схемы, что бы так издевательски и изуверски изводить под корень. И всё это на фоне идиотской радости по поводу сирии, чемпионата по фуйболу и поднятия с колен в другую позицию.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>