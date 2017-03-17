Почти 40 процентов россиян сообщили о наличии денег только на еду
Около 40 процентов россиян заявили, что денег им хватает только на еду. Об этом говорится в опросе о материальном положении семей за февраль 2017 года, который провели специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). < ![CDATA[
«В феврале 2017 года доля субъективно бедных респондентов, которым денег хватало только на еду или не хватало даже на нее, составила 40 процентов. При этом восемь процентов респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля», — отмечают эксперты.
Материальное положение 37 процентов респондентов позволяет купить одежду, 15 процентов — могут купить бытовую технику. Кроме того, 5,8 процента опрошенных увидели улучшение экономической ситуации в России, указывается в материалах РАНХиГС.
Ранее 16 марта глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что реальные доходы россиян в январе увеличились на 8,1 процента, рост наблюдается впервые за два года. До этого глава Минтруда Максим Топилин рассказал о пятнадцатикратном разрыве в зарплатах самых богатых и самых бедных россиян.
По мнению вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец бедность, которая сейчас фиксируется в России, является уникальной, поскольку это бедность работающего населения.
Согласно исследованию РАНХиГС, доля россиян, имеющих сбережения, за 2016 год упала на треть, с 55 до 40 процентов.
Источник: www.kramola.info
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О! А вот эти 5.8 процентов радостно аплодирующих нельзя сразу в растрельные списки? Не? Жаль. Мля. Мне надо очки покупать. Видно зрение садится. Тут доходы увеличились, а я даже и не заметил.
А вообще, как это нас ещё не задушили то своей заботой о нас. Ведь какие сложные нужно придумать схемы, что бы так издевательски и изуверски изводить под корень. И всё это на фоне идиотской радости по поводу сирии, чемпионата по фуйболу и поднятия с колен в другую позицию.