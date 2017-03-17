Откровенность Черчилля: мы вызвали к существованию армии Колчака и Деникина

Черчилль зафиксировал роль Англии как демиурга широкомасштабной Гражданской войны в речи, произнесённой им в июле месяце 1919 г. В Лондоне на обеде в Британско-Русском клубе.

Вот выдержки из неё:

“…И в то же время было бы совершенно несправедливым недооценивать результатов, достигнутых принятыми нами мерами. Великие результаты, последовавшие за поддержкой, которую мы сочли справедливым оказать, доказывают, что если бы с самого начала, соглашение пяти держав победительниц, приняло бы меры для разрешения русского кризиса, если бы они нашли тогда же возможность действовать по отношению к России с действительной силой и власть и в незаинтересованном согласии, то положение в России к настоящему времени было бы вполне восстановлено. …

Меня поражает, насколько слепы, и намеренно слепы, в этих делах некоторые лица. Только отупение и обессиление после ужасной войны могут об’яснить недостаток понимания опасностей, которые грозят нам всем и, которые так неизбежны и реальны. …

Если бы в течение последних девяти месяцев мы не успели вызвать к существованию армий Колчака и Деникина, все наше дело, как в политическом, так и в других отношениях, в Восточной Европе было бы перевернуто вверх ногами, а если когда либо в будущем эти армии будут уничтожены, произойдет такое несчастие, которое не может не коснуться нас в таких размерах, которые теперь почти невозможно измерить. …

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Из книги И. Субботовского «Союзники, русские реакционеры и интервенция», глава I «Англия» Ленинград, 1926. с. 50-53 (страницы 51 и 52 занимают фотонайденного в архиве Колчака списка представителей иностранных держав, находившихся в Омске. Не предоставляю ксерокопии, т.к. а) книга 1926 года, довольно ветхая и б) довольно трудно распознать написанное .)

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Черчилль буквально упредил Ленина, который говорил 2 декабря 1919 года уже как о феномене общеизвестном: «Всемирный империализм, который вызвал у нас, в сущности говоря, гражданскую войну и виновен в ее затягивании… » (Соч., т. 39, с. 342).

Это еще одно подтверждение того, что белые объективно работали против России, против её развития, против её независимости от развитых в промышленном отношении стран мира. Как люди умные, они должны были давать себе в этом отчёт. Другое дело, если они чувствовали, ощущали себя частью западной цивилизации, “на острие копья” которой они сражаются с большевизмом, то вопрос о патриотизме «белых» сам собою снимается.

Олег Вещий