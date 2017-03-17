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Новости Украины и Новороссии 17 марта 2017

10:38. 17 марта 2017 Просмотров - 273 Один комментарий Опубликовал:

Украина конфисковала сухогруз из Танзании за заход в Крым (ДОКУМЕНТ)

Украина конфисковала сухогруз из Танзании за заход в Крым (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Малиновский районный суд Одессы арестовал судно Sky Moon из Танзании и конфисковал груз.

Захода в порт Крыма оказалось достаточно, чтобы 3 тыс. тонн технической соды стоимостью почти 700 тыс. долларов были признаны украинским судом «контрабандой» и конфискованы. 

В сообщении военной прокуратуры отдельно подчеркивается, что решение суда о конфискации морского судна принято впервые в истории Украины.

«К уголовной ответственности уже привлечены и предстанут перед украинским судом упомянутый капитан судна, а также один из основателей компании-грузовладельца — гражданин Молдовы. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности представителя судовладельца — гражданина Румынии, который организовал совершение этого преступления.

Кроме того, по результатам расследования военная прокуратура намерена официально проинформировать власти Чехии о нарушении зарегистрированной на ее территории юридическим лицом европейских санкций в отношении запрета торговли с временно оккупированной территории АР Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее «Русская Весна» уже писала о задержании Sky Moon, которое имело место еще в конце ноября 2016 года. Известно, что при передаче дела в суд всем членам команды сухогруза грозил штраф за заход в порт Крыма.

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Бомжи блокады Донбасса записали очередное видео с угрозами РФ

В Сети набирает популярность видео с рецептом «перемоги» над Россией от участников блокады Донбасса.

В кадре существо бомжеватого вида, отдаленно похожее на женщину, рассказывает «побратимам», как они одолеют «агрессора, пришедшего на нашу святую украинскую землю».

«Мы победим их своей духовностью, своим интеллектом, своими песнями, стихами и вышиванками», — утверждает украинская «валькирия» с явными признаками интеллекта и духовности на лице.

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Украинский суд забрал у боевиков «Азов» тренировочную базу в Киеве

Украинский суд забрал у боевиков «Азов» тренировочную базу в Киеве

Шевченковский районный суд Киева арестовал тренировочную базу полка «Азов» на заводе и спортивном комплексе «АТЕК» в Киеве

Об этом пишут украинские СМИ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины.

«Наложить арест на единый имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Киев, проспект Победы, 83, общественный дом (Б), расположенный по адресу: г. Киев, проспект Победы, 81, и спорткомплекс, расположенный по адресу: г. Киев, ул. Чистяковская, 20, которые в праве частной собственности принадлежат «ПАО Инвестмент Лимитед Украины», — сказано в решении.

В феврале 2017 года суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство СБУ, и Апелляционный суд Киева признал это решение законным.

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Госдеп США в годовщину крымского референдума сделал заявление по санкциям

Марк Тонер рассказал, что американская сторона по-прежнему осуждает присоединение Крыма

Госдеп США в годовщину крымского референдума сделал заявление по санкциям

Представители Госдепа рассказали об условиях, которые позволили бы снять санкции с России, которые были связаны со вхождением Крыма в состав государства, пишет РенТВ.

По словам представителя госдепартамента Марка Тонера, США по-прежнему осуждают воссоединение полуострова с Россией. По его словам, для снятия санкций необходимо вернуть контроль над регионом Украине.

«Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине», — высказал мнение Тонер.

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Украинская полиция просит снять с Парасюка депутатскую неприкосновенность

Украинская полиция просит снять с Парасюка депутатскую неприкосновенность

Более 500 сотрудников полиции Донецкой области подписали письмо-обращение о снятии неприкосновенности с народного депутата Парасюка, сообщил т.н. «начальник» Нацполиции в бывшей Донецкой области Аброськин в Facebook.

«Личный состав полиции обращается к президенту Украины, главе Верховной Рады Украины и генеральному прокурору с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности. За свои поступки нужно отвечать», — говорится в сообщении.

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Украинский суд сегодня соберется по делу беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года

Малиновский районный суд Одессы в пятницу продолжит рассмотрение дела о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года.

В начале декабря 2016 года судом было принято решение о рассмотрении дела заново из-за смены состава суда, однако только в середине февраля 2017 года суд приступил к повторному оглашению обвинения подсудимым. Предыдущее заседание перенесли в связи с отсутствием двух обвиняемых и тем, что ряд адвокатов вышли из процесса на время повторного оглашения обвинения. Это связано с материальным положением обвиняемых. Оглашение приговора может занять не менее полугода, и в этот период активные действия защиты не нужны. Обвиняемые будут обеспечены адвокатами, предоставленными государством.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил о «серьезных подвижках» в расследовании событий.

Он отметил, что следствие установило личности практически всех, кто стрелял, их будут судить заочно. Также, по данным Луценко, следствию удалось установить личность человека, давшего команду забаррикадировать Дом профсоюзов и заносить внутрь горюче-смазочные материалы.

В отчете международной консультативной группы Совета Европы по расследованию событий в Одессе говорится, что расследование трагедии Киевом не соответствовало требованиям Европейской конвенции по правам человека. В документе указано, что есть свидетельства участия милиции в трагедии. В Совете Европы считают, что недостатки в расследовании не дали установить виновных, существенного прогресса в деле достичь не удалось, независимого расследования обеспечено не было, а информация о ходе следствия поступала неравномерно.

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Киев опубликовал список разрешенных для перевозки в ДНР и ЛНР товаров

Вступил в силу приказ министерства по делам «временно оккупированных территорий» Украины об утверждении перечня товаров и продукции, которые можно перевозить через линию разграничения сторон конфликта в Донбассе, сообщают СМИ.

Документ опубликован в газете «Урядовый курьер» в четверг и вступает в силу с момента опубликования, передает «Громадське ТВ».

В список товаров, которые можно провозить в ДНР и ЛНР и вывозить оттуда на контролируемую Киевом территорию, включили оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовую продукцию, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и инфраструктуры, передает УНИАН.

Напомним, изначально блокаду Донбасса начали ветераны «АТО», требуя освободить пленных и прекратить торговлю с ДНР и ЛНР. Это поставило Украину на грань энергетического кризиса.

Однако после разгона радикалов украинские власти поставили уже официальные блокпосты, самостоятельно заблокировав все транспортное сообщение с Донбассом, а не только железнодорожное.

Введено в действие решение о транспортной блокаде ДНР и ЛНР было в четверг президентом Украины Петром Порошенко.

Западные СМИ и ряд западных государств также осудили решение Киева ввести транспортную блокаду Донбасса.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Российский капитал теряет смысл присутствия на Украине

Украина под давлением радикалов решилась на самую опасную авантюру – ввела санкции против банков с российским капиталом. Сам запрет на вывоз капитала из страны даже не так страшен, как те сигналы и панические настроения, которые несет это решение. Похоже, мы наблюдаем начало массового ухода с Украины не только российских банков, но и любого российского бизнеса.

Блокада Сбербанка

Президент Украины Петр Порошенко утвердил рекомендованные накануне нацбанком страны санкции в отношении ряда российских банков, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Санкции вводятся на один год по отношению к Сбербанку и его «дочке» VS Bank, Проминвестбанку (это «дочка» ВЭБа, идет активный процесс ее продажи, который планируется завершить до четвертого квартала 2017 года), ВТБ, «БМ Банку» («внучка» ВТБ). Им запрещены любые операции в пользу материнских компаний и вывоз капитала за пределы Украины.

«Каждый будет решать для себя»

Реакция России оказалась предсказуемой.

Москва при необходимости примет меры для защиты «дочек» банков РФ на Украине «всеми доступными и законными средствами», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ситуация на Украине пугает своей тенденцией к дальнейшей деградации, к усилению напряженности. В экономическом плане Украина перестает быть для иностранных, международных инвесторов надежным и предсказуемым местом, куда можно вкладывать деньги и где можно присутствовать в качестве субъекта экономической жизни», – говорит Песков.

Владимир Путин провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса, на которой обсуждались риски работы компаний с российскими собственниками на Украине.

«Мы вспомнили, что год назад спрашивали президента, не пора ли уходить с Украины, поскольку прижимают российских собственников активов, – рассказал по итогам встречи глава РСПП Александр Шохин. – Сегодня сигнал был – санкции против российских банков. Но президент считает, что на Украине многие считают, что, наверное, нерационально вводить такого рода санкции, но власть, к сожалению, не имеет возможностей нормализовать ситуацию в соответствии с международными правилами и нормами. Поэтому каждый будет решать для себя, (уходить ли) вслед за банками. Под удар могут попасть телекоммуникационные компании. Чем заметнее актив, тем больше у него шансов стать целью националистов».

Мотивы Киева

Этими санкциями украинские власти подталкивают банки РФ быстрее уйти с украинского рынка, считает глава ВТБ Андрей Костин. В Сбербанке также расценили подобные действия как нежелание присутствия инвестиций банка на Украине.

Но кроме политических есть еще и коммерческие мотивы такого решения: некоторые заемщики просто не хотят возвращать кредиты российским банкам, полагает Костин.

«Всегда, когда создается хаос, для заемщиков это очень хорошо. Я думаю, что определенные круги, те, которые имеют займы в банках трех групп – Сбербанке, Альфа-банке (и ВТБ – прим. ВЗГЛЯД) – они, конечно, заинтересованы в том, чтоб эти банки прекратили работу. Таким образом можно и не возвращать деньги. Я думаю, что, безусловно, существует коррупционный элемент в такого рода решении», – добавил Костин. «Есть разные заемщики: которые добросовестно пытаются (выплатить долг) и которые не пытаются – «война все спишет», – заключил он, передает РИА «Новости».

Чем ответит Россия

Дать симметричный ответ России будет сложно, ибо единственный украинский банк, работающий в России – Москомприватбанк, уже давно ушел в руки российского Бинбанка: после того, как ЦБ РФ еще в марте 2014 года ввел там временную администрацию. Зато Россия может в ответ на действия Украины подать в международный суд иск о защите капитала.

«Подобное поведение Украины нарушает нормы международного права, касающиеся иностранных инвестиций и их защиты. Существуют гарантии защиты неприкосновенности имущества, составляющего иностранную инвестицию на территории государства, гарантии недискриминации, гарантии, обеспечивающие право иностранного инвестора воспользоваться результатами своей деятельности, и другое», – говорит управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний «СБП» Кира Гин-Барисявичене. «Наша страна может настаивать на реальных судебных разбирательствах в международных судах и выиграть их», – заключает юрист.

Варианты ухода

Украинские «дочки» три года терпели и убытки, и антироссийские настроения в надежде на улучшение ситуации. Однако стало только хуже. Похоже, что теперь разумнее было бы избавиться от сложных активов.

Лучшим способом ухода с рынка является, конечно, продажа бизнеса новому собственнику. Худший вариант, и прежде всего для самой Украины – если страна доведет украинские финансовые организации до банкротства.

Продать банк на Украине сегодня непросто. «В данном контексте покупатель будет торговаться до последнего, выбивая себе идеально низкую цену за работоспособный банк. И продавец будет вынужден согласиться», – говорит Анна Кокорева из «Альпари». «Однако дешевле будет просто уйти, отдав «дочки» за бесценок, чем дожидаться разрастания проблем», – добавляет она.

Украинский экономист Александр Охрименко уверен, что продать любой банк на Украине сейчас вообще невозможно. «Просто нет цены. В стране нет ни одного банка, который бы не имел финансовых проблем. Вне зависимости от того, в собственности России или страны Евросоюза он находится. Если вы покупаете на Украине банк, то фактически вы покупаете огромные проблемы, например шесть миллиардов долгов. В здравом уме покупать это смешно», – объясняет Охрименко. Как утверждает экономист, технически введенные санкции лишь закрепили статус-кво. В последние три года в отношении операций с выводом капиталов с Украины и так действовали запреты или ограничения для любых банков.

«Для украинской банковской системы это достаточно крупные активы. Поэтому местных покупателей на них, скорее всего, нет. А иностранные не будут рисковать из-за опасения юридического преследования», – скептичен также Георгий Ващенко из «Фридом Финанс».

Однако по другой версии украинские «дочки» российских банков, наоборот, остались единственными финансовыми активами в стране, которые еще могут быть интересны инвесторам. «Я слышал, что это единственная здоровая часть банковской системы Украины. Подозреваю, что российские банки создали соответствующие резервы на вложения на Украину давно», – заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Скорее всего, так и есть. «Несмотря на общие сложности, российские банки продолжали работать на Украине. Часть убытков материнскими банками была списана сразу, а далее для поддержания деятельности происходила докапитализация», – напоминает начальник отдела инвестиционного консультирования «КИТ Финанс Брокер» Владимир Капустянский. Именно благодаря тому, что немалые российские деньги вкладывались в украинские «дочки», Россия стала главным инвестором для Украины по итогам прошлого года, инвестировав 38% от общего объема, а это миллиарды долларов.

Что могут предложить инвестору? «Общий размер вкладов (российских банков на Украине – прим. ВЗГЛЯД) составляет 5–5,2%, что значительно меньше по сравнению с тем же Приватбанком, доля которого превышала 30% от общего объема», – отмечает Капустянский. Понятно, что украинцы на фоне антироссийской истерии предпочитали хранить сбережения в украинском банке. Хотя с финансовой точки зрения тот же Сбербанк выглядел куда стабильней, чем оказался на поверку Приватбанк.

Но больший коммерческий интерес будет иметь кредитный портфель. «Совокупный кредитный портфель физических лиц у российских банков на Украине меньше 2%, а вот доля кредитов, выданных юридических лицам, достигает 18,6%. Вот здесь есть за что побороться потенциальным покупателям», – считает Капустянский. Иными словами, новый владелец выкупит долги украинских компаний с огромным дисконтом, но будет выбивать с них возврат по полной. И это может оказаться для покупателя золотой жилой.

По данным НБУ, в украинских «дочках» российских госбанков хранятся средства украинских физических и юридических лиц на 36 млрд гривен, или 1,3 млрд долларов. Иными словами, это то, что банки должны своим клиентам. Однако сами украинцы задолжали «дочкам» российских банков вдвое больше – 80 млрд гривен, или почти 3 млрд долларов. Во столько оценивается совокупный кредитный портфель «дочек» на Украине на конец 2016 года.

Самый плохой сценарий

Но самое страшное сейчас для «дочек» российских банков – не санкции, а реакция клиентов, которые в страхе захотят вывести все свои средства, что, в свою очередь, приведет к банкротству финансовых организаций. Сбербанк уже вынужден был ввести ограничения на снятие средств «на фоне физического блокирования центрального офиса и ряда отделений банка представителями радикальных организаций, а также непрекращающихся актов вандализма в отношении имущества банка при полном попустительстве органов правопорядка».

Успокоить население может только Нацбанк Украины. Не случайно Сбербанк заявил, что планирует согласовать с регулятором дальнейшие действия и надеется на поддержку НБУ. Сбербанк также обратился лично к Порошенко «с просьбой восстановить правопорядок, разблокировать центральный и другие офисы банка и обеспечить нормальные условия для обслуживания банком своих клиентов – нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и более миллиона частных клиентов – граждан Украины».

Помочь успокоить население в интересах самой Украины. Потому что банкротство пяти крупных банков в стране обойдется именно ей слишком дорого – вплоть до краха собственной банковской системы и социального взрыва оставшихся ни с чем украинцев.

Для России же вынужденный уход наших банков с Украины в некотором роде будет даже полезен. Ведь это станет еще одним поводом для Европы задуматься о надежности Украины как экономического партнера. «Во всяком случае, с некоторых пор противников строительства Турецкого и Северного «потоков» в Европе уже поубавилось», – замечает Ващенко.

Ольга Самофалова, ВЗГЛЯД

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Александр Захарченко сломал кровать, когда праздновал возвращение Крыма на Родину

Глава ДНР Александр Захарченко рассказал СМИ о том, что от радости сломал кровать после проведения референдума о статусе Крыма.

«Затаив дыхание, я смотрел за референдумом, а когда понял, что всё состоялось, я, честно скажу, прыгал на кровати минут десять, сломал её, — заявил Захарченко. — Все победили — Россия победила, Крым победил».

Захарченко также добавил, что таким образом Крым показал Западу, что русский дух не сломить.

Напомним, что 16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе Крыма. Воссоединиться с Россией захотело 96,77% крымчан.

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Парасюк: Порошенко — это президент-барыга

Внефракционный депутат Верховной рады Владимир Парасюк назвал президента Украины Петра Порошенко «барыгой».

«Лучше быть среднего рода депутатом-хулиганом, чем президентом-барыгой, у которого вообще нет рода», — написал Парасюк в своём Facebook.

Таким образом нардеп ответил на заявления Порошенко, который назвал его «народным депутатом среднего рода».

Ранее сообщалось, что Владимир Парасюк участвовал в нападении на полицейских на блокпосту Славянска.

14 марта стало известно, что на блокпосту Славянска произошёл конфликт между сотрудниками полиции и вооружёнными людьми.

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Бандиты вывезли в лес замглавы райгосадминистрации на Николаевщине

Бандиты вывезли в лес замглавы райгосадминистрации на Николаевщине | Русская весна

В поселке Еланец Николаевской области Украины бандиты похитили замглавы Еланецкой районной государственной администрации Ольгу Гулину, после чего выбросили ее в лесу в Кировоградской области. 

Об этом сообщил сын пострадавшей.

По его словам, произошло это днем 15 марта. Около 14:00 Гулина садилась в свой автомобиль «Toyota Land Cruiser», и в этот момент на нее напали двое мужчин в капюшонах и с прикрытыми одеждой лицами, приставили к ее горлу нож и усадили ее в ее же автомобиль.

«Они вымогали деньги, но денег не было. Они возили ее полдня, после чего выкинули в лесу. Она всю ночь буквально на дереве провела, а рано утром добралась до ближайшего поселка, где вышла на связь», — сообщил сын чиновницы.

Он также добавил, что бандиты били ее. По мнению пострадавшей, нападение на нее было организовано и совершено «по наводке», но при этом, как говорит сын пострадавшей, она не связывает это преступление со своей деятельностью в Еланецкой РГА.

Читайте также: Украине грозит распад из-за блокады Донбасса, — западные СМИ

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Одесса: неонацисты принесли к консульству России жареного «двуглавого орла»

Приехавшие в русскую Одессу украинские неонацисты принесли к российскому генконсульству жареную курицу, оформив ее в виде двуглавого орла.

Участники очередной русофобской акции приделали курице вторую голову и поджарили на мангале, стилизованном под Кремль.

Почему эти люди не работают, а занимаются подобной ерундой, остается вопросом.

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Им нужна территория, но не нужны люди, — Плотницкий о блокаде Донбасса

Им нужна территория, но не нужны люди, — Плотницкий о блокаде Донбасса | Русская весна

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий прокомментировал принятое по инициативе президента Украины Петра Порошенко Советом национальной безопасности и обороны страны решение о прекращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики.

Глава ЛНР заявил, что транспортная блокада Донбасса со стороны Украины говорит о намерении Киева претендовать на безлюдные территории.

«Когда транспортную блокаду объявляли радикалы — это мы понимали, их настроения и возможности. Но когда это делает государство, тогда мне хочется сказать: вы уже выйдите к народу и скажите, кто вы для нас.

Вы называете нас нашим народом и при этом объявляете блокаду. Тогда откажитесь от нас, и мы скажем вам только спасибо. Получается, что им нужна территория, но не нужны люди», — отметил Плотницкий.

«Это абсурд правительства Порошенко. Мы свой выбор сделали, куда мы идем, сказали — в наш Русский мир», — подчеркнул глава ЛНР.

Читайте также: Украине грозит распад из-за блокады Донбасса, — западные СМИ

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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